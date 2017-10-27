В Белгородской области появится своя Красная книга

Белгородская областная дума одобрила законопроект о создании Красной книги Белгородской области. Законопроект представила старший помощник прокурора Белгородской области Жанна Киреева на 20-м заседании облдумы.

По мнению Жанны Киреевой, закон нужен для охраны и учёта редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений Белгородской области, а также для сохранения и восстановления среды их обитания. Планируется, что Красная книга будет издаваться не реже одного раза в десять лет.

За нарушение закона физических лиц будут штрафовать на сумму от 1 до 3 тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридических — от 50 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа вырастет в несколько раз. Составлять административные протоколы будут сотрудники Экоохотнадзора.