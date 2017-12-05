В Белгородском почтамте новый руководитель

1 декабря Андрей Морозов возглавил Белгородский почтамт, сменив на этом посту Татьяну Зуеву, которая проработала в Почте России больше 30 лет.

Фото facebook.com/andrey.morozov.3517

Сам Андрей Морозов успел поработать журналистом, потом с 2008 по 2014 годы он курировал информационную политику города, а с 2014 до 2016 года возглавлял комитет по управлению Западным округом. В последнее время Морозов работал директором «Белэкспоцентра».

— Где бы я ни работал, я всегда ставил перед собой высокие цели, добивался их достижения. Привык работать много и честно. Передо мной сейчас стоят большие задачи, но я абсолютно убеждён в том, что вместе с коллективом филиала мы будем работать эффективно и добиваться успехов, — рассказал Андрей Морозов.

Сейчас в Белгородский почтамт входит 69 отделений, в которых работают более 700 человек. Услугами Почты России пользуются более 440 тысяч человек.