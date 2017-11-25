24 минуты Константина Полежаева. Что нового рассказал мэр в интервью телеканалу «Белгород-24»?

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О родственниках и военной мечте

Константин Полежаев — не единственный ребёнок в семье. У него есть ещё сестра, которая на десять лет его младше.

Мэр Белгорода примерно с шестого класса мечтал стать военным, но «потом что-то там не получилось в биографии».

О начале карьеры

Трудовую карьеру Полежаев начал бетонщиком третьего разряда. Он строил мост через Везёлку, путепровод через железную дорогу (нынешний так называемый «новый мост»), объездную дорогу в районе улицы Константина Заслонова.

О семье

С супругой белгородский мэр познакомился в Харьковском автомобильно-дорожном институте. По образованию она «квалифицированный инженер-дорожник».

Сейчас сыну Полежаева 24 года, он учится на стоматолога-ортопеда. По словам героя программы, Станислав похож на него не только характером, но и внешне.

О нежелании общаться с журналистами

Когда Полежаев возглавил городскую администрацию и собрал команду, вместе они взяли себе девиз «Сначала дело, потом слово». Так мэр ответил на вопрос ведущей о том, почему до сих пор он не давал журналистам полноценных интервью (дословно: «времени не хватало»). Исключение — программа «Знающие люди» на телеканале «Мир Белогорья» от 10 февраля 2017 года (посмотреть её можно тут — прим. «Ф».) и «интервью» пресс-службе, которое опубликовали 13 марта 2017 года.

О сокращении чиновников в мэрии

После прихода Полежаева к власти в городской администрации, по его словам, стало меньше чиновников.

— Мы сократили количество чиновников почти на 20 процентов. Когда формировалась команда, отсеивались те люди, которые не могли работать в требованиях и условиях, которые наша команда выдвигала» (позже он пояснил ведущей, что главные требования — это честность, порядочность, трудолюбие, умение работать, умение слышать и слушать людей, умение работать для людей — прим. «Ф».), — сказал герой программы.

Напомним, что в декабре 2015 года у Полежаева было четыре заместителя: Андрей Изварин, Игорь Лазарев, Александр Захаров и Виталий Веретенников. Сейчас из них в администрации работают только двое последних. Лазарев ушёл работать в облизбирком, а Изварин стал проректором в НИУ «БелГУ». Сейчас, по словам Полежаева, его рабочее утро начинается с краткой 15-минутки с заместителями, которая называется «утренний обзор».

О предательстве и критике

Полежаев никогда не сможет простить предательство. К критике в свой адрес мэр относится «как и любой человек: положительно».