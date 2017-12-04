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понедельник, 4 декабря

Белгородцы могут отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг

Письма принимают до 23 декабря.

Белгородцы могут отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг

Белгородцы могут написать и отправить письмо Деду Морозу. Это можно сделать в отделении Почты России на Соборной площади, 3. На конверте нужно указать адрес официальный адрес резиденции Деда Мороза: 162 390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг и свой адрес с индексом. Его можно посмотреть на сайте pochta.ru.

Для писем установили специальный ящик. Рядом с ним указали адрес Деда Мороза. Сотрудники почты ежедневно отправляют конверты в Великий Устюг.

Напомним, что белгородцы могут не только написать письмо, но и поговорить с волшебником. Звонки Дед Мороз принимает по телефону +7 (4722) 20-59-62. Кстати, корреспондент «Фонаря» пообщался с дедушкой. Почитать об этом можно здесь.


Текст: Илья Лядвин
Фото: Антон Вергун

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