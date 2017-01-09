​В мэрии Белгорода не стали комментировать поведение экс-начальника управления потребительского рынка на новогоднем корпоративе

В пресс-службе УМВД по Белгородской области подтвердили факт того, что в ночь с 29 на 30 декабря в Белгороде у участкового случился конфликт с несколькими белгородцами, которые отмечали новогодний корпоратив и мешали соседям по квартире. На одного из отдыхающих составили административный протокол, а материалы дела передали в Следственное управление СК по Белгородской области, который сейчас проводит свою проверку случившегося. Однако, ни в УМВД, ни в Следственном комитете не назвали фамилии участников инцидента.
Ранее сетевое издание Go31.ru опубликовало новость об увольнении начальника управления потребительского рынка Белгорода Евгения Ершова. Официально чиновника уволили 30 декабря за «прогул», хотя, по информации издания, реальной причиной отставки стало участие Ершова в конфликте с участковым.
Журналисты приводят свою версию случившегося: якобы Ершов со своими коллегами слишком шумно проводил новогодний корпоратив, из-за чего соседи по квартире вызвали участкового, с которым в дальнейшем у компании произошёл конфликт.
— Приехавший по вызову участковый попытался утихомирить Ершова и его подчинённых, но они его не послушали — тогда полицейский начал фиксировать происходящее на телефон. Мужчинам это не понравилось, и они выбили мобильный из рук сотрудника, а затем ещё и ударили его в область шеи. Загулявших сотрудников мэрии доставили в отдел, где на них составили административный протокол, — пишет go31.ru.
В понедельник, 9 января, в пресс-службе администрации Белгорода «Фонарю» подтвердили факт увольнения Ершова, но причину увольнения не назвали.
— Комментировать поведение Евгения Ершова в нерабочее время администрация города Белгорода не будет, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, что Евгений Ершов работал начальником управления потребительского рынка больше двух лет. В это время он, например, занимался проработкой закона об ограничении продаж алкоголя в магазинах, которые расположены на первых этажах жилых домов. Из-за рекомендаций Ершова в Белгороде отменили концерт московской группы «Порнофильмы». По мнению, чиновника в песнях группы было много мата. Кроме того, Евгений Ершов был одним из инициаторов и организаторов фестиваля «Russia каша — 2016». За достижения в сфере торговли его награждали орденом «Золотой Меркурий».