​В мэрии Белгорода не стали комментировать поведение экс-начальника управления потребительского рынка на новогоднем корпоративе

Рядом со зверинцем оборудуют ещё одну парковку и сделают второй вход. В новый белгородский зоопарк в Сосновке, который открылся 1 июня, пустят дополнительные автобусы. Об этом «Фонарю» рассказали в мэрии Белгорода. В администрации объяснили, что сейчас решается вопрос о том, пустить ли дополнительные маршруты общественного транспорта в новый зверинец или развивать уже имеющиеся. Также около зоопарка должна появиться новая парковка на 500 мест и ещё один вход со стороны пескарьера. Решение об этом было принято после того, как в первые дни работы зверинца здесь возникли огромные очереди на вход и пробки на улице Волчанской. В администрации областного центра и компании «Агро-Белогорье» признались, что не ожидали такого интереса белгородцев к объекту. Tele2 вместе с командой «Мира Белогорья» расскажут белгородцам о том, где можно с пользой провести выходные в Центральном Черноземье. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 вместе с телерадиокомпанией «Мир Белогорья» запустил специальный проект «Бюджетный уикенд». В течение двух месяцев по четвергам в 9:30 и 15:30 на радио «Мира Белогорья» и на сайте телеканала будут размещать полезные советы о бюджетных путешествиях. — Летом кто-то отправляется за границу, кто-то — на российские курорты. На всё про всё — коротенький отпуск. Но кто сказал, что нужно ограничивать свою тягу к путешествиям двумя неделями отдыха? Есть же ещё выходные, и они как нельзя кстати подходят для туристических поездок на близкие расстояния. Мы позаботились о том, чтобы наши абоненты, отправляясь в путешествие, смотрели не на счёт, а на пейзажи. С марта белгородцам доступны для подключения тарифные планы со специальными условиями для поездок по России. Для тех, кто не любит ограничивать свои разговоры и хочет постоянно быть онлайн, Tele2 предлагает тарифные планы «Сверхчёрный» и «Самый чёрный». За 499 рублей абонентской платы на тарифном плане «Сверхчёрный» абоненты получат 1,2 тысячи минут звонков по всей России, 1,2 тысячи SMS и дополнительный «пакет», в который входят 200 минут и 200 SMS для общения во внутрисетевом роуминге. А также 8 гигабайт интернет-трафика, который расходуется из пакета, в каком бы регионе вы не находились. А за 299 рублей абонентской платы на тарифном плане «Самый чёрный» — 500 минут звонков по всей России, 500 SMS, дополнительный «роуминг-пакет» из 100 минут и 100 SMS, а также 5 гигабайт интернет-трафика, — рассказал коммерческий директор белгородского филиала Tele2 Сергей Чекунов. Первая остановка «Бюджетного уикенда» — музей-заповедник «Дивногорье» в Воронежской области. Это обзор о том, что посмотреть в музее-заповеднике, как он работает и как до него добраться из Белгорода на рейсовом автобусе или автомобиле, где остановиться и питаться, а также — какой тарифный план выбрать, чтобы оставаться на связи без лишних затрат. Организаторы проекта также обещают познакомить белгородцев с усадьбой Веневитинова и дворцом принцессы Ольденбургской, национальным парком «Орловское полесье», усадьбой Тургенева «Спасское-Лутовиново», заповедником «Галичья Гора», липецким сафари-парком «Кудыкина гора», усадьбой князей Барятинских, городом-наукоградом Мичуринск. На правах рекламы В городском управлении капитального строительства не называют сроки начала работ, но сообщили, что они обойдутся бюджету почти в 40 миллионов рублей. Фото Алексея ПереваловаВ управлении капитального строительства администрации Белгорода рассказали, что в ближайшее время начнётся ремонт улицы Орлова. Об этом сообщает «БелПресса». По данным издания, на ремонт из бюджета выделят около 40 миллионов рублей и планируют завершить ремонт к 5 августа. При этом точные сроки начала работ не называются.— Строители обновят 25 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, укрепят основание дороги, сделают несколько слоёв асфальтобетона. Здесь планируют обустроить семь остановок общественного транспорта — это будут стандартные для Белгорода металлические павильоны, — цитирует «БелПресса» начальника управления капитального строительства администрации Белгорода Игоря Лютенко. Напомним, о том, что улицу Орлова необходимо включить в программу капремонта дорог, мэр Белгорода Константин Полежаев заявил в мае 2016 года. В июне 2016 года сообщалось о начале ремонта на улице Орлова — на разбитых участках дороги обещали положить новое покрытие, а в остальных местах сделать ямочный ремонт. Предполагалось отремонтировать 3,5 километра дороги. Организаторы перформансов «Кома» рассказали корреспонденту «Фонаря», кто целует «сущностей», что ждёт белгородцев в «Приюте» и почему их называют «последним квестом». В Белгороде уже более года работает перформанс «Кома». Расположенный в самом центре города — на проспекте Славы, 43 — он привлекает любителей острых ощущений и охотников за адреналином. Многие посетители ошибочно думают, что игры этого проекта — «Приют», «Relax-бар» — это классические квесты, к которым уже привыкли белгородцы. Мы решили самостоятельно заглянуть в «Приют», чтобы узнать, в чём же главное отличие перформанса от квеста. Как оказалось, это ключевое отличие в том, что в перформансе есть актёры, которые появляются из ниоткуда, совершают непредугадываемые действия и грозятся оставить тебя с собой.Фото vk.com/luzhecky_alexey«Эффект „бу“» в перформансе реализуется за счёт того, что ты никогда не знаешь, что случится в следующую секунду. От тебя вообще ничего не зависит — организаторы сами решают, по какому сценарию будет развиваться живой фильм, в котором участники команды стали главными актёрами. — Если кому-то во время прохождения квеста становится плохо, мы решаем этот вопрос. Но от начала до конца игры держим интригу, сохраняем атмосферу погружения людей в сюжет. Бывают такие моменты, когда люди нам потом звонят и говорят: «Ребята, вы меня успокойте, а то мне страшные сны снятся, я ночь не спал. Я в ванную не могу один зайти, свет не выключаю», — с улыбкой продолжает рассказ Максим.По словам организаторов «Комы», поклонники перформансов из других регионов дают хорошую оценку белгородскому проекту.— В рейтинге москвичей, петербуржцев мы на высоком месте. В Москве и Санкт-Петербурге, конечно, перформансов штук по 20 — а квест-комнат штук 150–200, то есть ребятам есть, с чем сравнить. А по ценнику мы самый бюджетный перформанс в России. Во всех перформансах цена начинается от 5,5 тысячи рублей. Самый топовый московский квест «Коллекционер» стоит 12 тысяч рублей... Почему у нас такая низкая цена? Да потому что люди не знают, что это такое. «Зачем мы пойдём в „Приют“ за 3 тысячи рублей, давайте сходим куда-нибудь за 900! Там вроде тоже страшно», — поделились своими размышлениями организаторы «Комы». 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Помаленьку в Белгород придут перформансы, а потом экшны», — отметил Максим.На сегодняшний день «Кома» — это единственный проект в городе, который проводит перформансы. Опыт ребят уже транслируется на другие города: скоро «Кома» появится в Волгограде и Коктебеле.— Мы считаемся «последним квестом» — то есть к нам идут в последнюю очередь. Потому что если прийти к нам сначала, а потом идти в другие квесты, то, нам кажется, что там уже не будет так интересно. Тяжело после получения подобных эмоций прийти в обычный квест, где будет обычный оператор, он даст вам рацию, вы будете решать головоломки, всё будет идти по накатанному сценарию, — подчеркнули создатели «Комы». С 1 октября вступили в силу изменения к федеральному закону № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года, которые позволили физическим лицам объявлять себя банкротами. Корреспондент «Фонаря» узнала, кто и как именно может это сделать и чем это может аукнуться в будущем. В каком случае гражданина могут признать банкротом?Признать физическое лицо банкротом могут только при одновременном соблюдении двух условий: его задолженность составляет более 500 тысяч рублей, а просрочка задолженности превышает три месяца. Также гражданин может подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом он отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.Хорошо. Оба условия совпали. Что в таком случае делать?В таком случае нужно самостоятельно через канцелярию суда подать заявление в арбитражный суд. Это также могут сделать кредитор или уполномоченный орган. Помимо заявления, необходимо предоставить довольно внушительный перечень документов, начиная от списка кредиторов и документов, подтверждающих задолженность, и заканчивая сведениями о состоянии индивидуального лицевого счёта и документами о совершении сделок за последние три года с движимым и недвижимым имуществом. Полный список документов представлен в статье 213.4 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».Кроме того, гражданину нужно будет также оплатить расходы на ведение процедуры банкротства: внести единовременно в депозит арбитражного суда 10 тысяч рублей вместе с процентами в качестве вознаграждения финансовому управляющему, оплатить госпошлину 6 тысяч рублей за рассмотрение дела о банкротстве и опубликовать в СМИ сведения о ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве (этим будет заниматься финансовый управляющий).Ес
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вторник, 10 января

​В мэрии Белгорода не стали комментировать поведение экс-начальника управления потребительского рынка на новогоднем корпоративе

По информации журналистов Go31.ru, Евгений Ершов с коллегами шумно отмечал новогодний корпоратив, и соседи вызвали участкового, требованиям которого отдыхающие не подчинились.

В пресс-службе УМВД по Белгородской области подтвердили факт того, что в ночь с 29 на 30 декабря в Белгороде у участкового случился конфликт с несколькими белгородцами, которые отмечали новогодний корпоратив и мешали соседям по квартире. На одного из отдыхающих составили административный протокол, а материалы дела передали в Следственное управление СК по Белгородской области, который сейчас проводит свою проверку случившегося. Однако, ни в УМВД, ни в Следственном комитете не назвали фамилии участников инцидента.

Ранее сетевое издание Go31.ru опубликовало новость об увольнении начальника управления потребительского рынка Белгорода Евгения Ершова. Официально чиновника уволили 30 декабря за «прогул», хотя, по информации издания, реальной причиной отставки стало участие Ершова в конфликте с участковым.

Евгений Ершов, фото Павла Барышникова

Журналисты приводят свою версию случившегося: якобы Ершов со своими коллегами слишком шумно проводил новогодний корпоратив, из-за чего соседи по квартире вызвали участкового, с которым в дальнейшем у компании произошёл конфликт.

— Приехавший по вызову участковый попытался утихомирить Ершова и его подчинённых, но они его не послушали — тогда полицейский начал фиксировать происходящее на телефон. Мужчинам это не понравилось, и они выбили мобильный из рук сотрудника, а затем ещё и ударили его в область шеи. Загулявших сотрудников мэрии доставили в отдел, где на них составили административный протокол, — пишет go31.ru.

В понедельник, 9 января, в пресс-службе администрации Белгорода «Фонарю» подтвердили факт увольнения Ершова, но причину увольнения не назвали.

— Комментировать поведение Евгения Ершова в нерабочее время администрация города Белгорода не будет, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что Евгений Ершов работал начальником управления потребительского рынка больше двух лет. В это время он, например, занимался проработкой закона об ограничении продаж алкоголя в магазинах, которые расположены на первых этажах жилых домов. Из-за рекомендаций Ершова в Белгороде отменили концерт московской группы «Порнофильмы». По мнению, чиновника в песнях группы было много мата. Кроме того, Евгений Ершов был одним из инициаторов и организаторов фестиваля «Russia каша — 2016». За достижения в сфере торговли его награждали орденом «Золотой Меркурий».

Дмитрий Голуцкий

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#администрация Белгорода #управление по развитию потребительского рынка Белгородской области #Евгений Ершов #кадровые перестановки
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