​В мэрии Белгорода не стали комментировать поведение экс-начальника управления потребительского рынка на новогоднем корпоративе

Рядом со зверинцем оборудуют ещё одну парковку и сделают второй вход. В новый белгородский зоопарк в Сосновке, который открылся 1 июня, пустят дополнительные автобусы. Об этом «Фонарю» рассказали в мэрии Белгорода. В администрации объяснили, что сейчас решается вопрос о том, пустить ли дополнительные маршруты общественного транспорта в новый зверинец или развивать уже имеющиеся. Также около зоопарка должна появиться новая парковка на 500 мест и ещё один вход со стороны пескарьера. Решение об этом было принято после того, как в первые дни работы зверинца здесь возникли огромные очереди на вход и пробки на улице Волчанской. В администрации областного центра и компании «Агро-Белогорье» признались, что не ожидали такого интереса белгородцев к объекту. Tele2 вместе с командой «Мира Белогорья» расскажут белгородцам о том, где можно с пользой провести выходные в Центральном Черноземье. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 вместе с телерадиокомпанией «Мир Белогорья» запустил специальный проект «Бюджетный уикенд». В течение двух месяцев по четвергам в 9:30 и 15:30 на радио «Мира Белогорья» и на сайте телеканала будут размещать полезные советы о бюджетных путешествиях. — Летом кто-то отправляется за границу, кто-то — на российские курорты. На всё про всё — коротенький отпуск. Но кто сказал, что нужно ограничивать свою тягу к путешествиям двумя неделями отдыха? Есть же ещё выходные, и они как нельзя кстати подходят для туристических поездок на близкие расстояния. Мы позаботились о том, чтобы наши абоненты, отправляясь в путешествие, смотрели не на счёт, а на пейзажи. С марта белгородцам доступны для подключения тарифные планы со специальными условиями для поездок по России. Для тех, кто не любит ограничивать свои разговоры и хочет постоянно быть онлайн, Tele2 предлагает тарифные планы «Сверхчёрный» и «Самый чёрный». За 499 рублей абонентской платы на тарифном плане «Сверхчёрный» абоненты получат 1,2 тысячи минут звонков по всей России, 1,2 тысячи SMS и дополнительный «пакет», в который входят 200 минут и 200 SMS для общения во внутрисетевом роуминге. А также 8 гигабайт интернет-трафика, который расходуется из пакета, в каком бы регионе вы не находились. А за 299 рублей абонентской платы на тарифном плане «Самый чёрный» — 500 минут звонков по всей России, 500 SMS, дополнительный «роуминг-пакет» из 100 минут и 100 SMS, а также 5 гигабайт интернет-трафика, — рассказал коммерческий директор белгородского филиала Tele2 Сергей Чекунов. Первая остановка «Бюджетного уикенда» — музей-заповедник «Дивногорье» в Воронежской области. Это обзор о том, что посмотреть в музее-заповеднике, как он работает и как до него добраться из Белгорода на рейсовом автобусе или автомобиле, где остановиться и питаться, а также — какой тарифный план выбрать, чтобы оставаться на связи без лишних затрат. Организаторы проекта также обещают познакомить белгородцев с усадьбой Веневитинова и дворцом принцессы Ольденбургской, национальным парком «Орловское полесье», усадьбой Тургенева «Спасское-Лутовиново», заповедником «Галичья Гора», липецким сафари-парком «Кудыкина гора», усадьбой князей Барятинских, городом-наукоградом Мичуринск. На правах рекламы В городском управлении капитального строительства не называют сроки начала работ, но сообщили, что они обойдутся бюджету почти в 40 миллионов рублей. Фото Алексея ПереваловаВ управлении капитального строительства администрации Белгорода рассказали, что в ближайшее время начнётся ремонт улицы Орлова. Об этом сообщает «БелПресса». По данным издания, на ремонт из бюджета выделят около 40 миллионов рублей и планируют завершить ремонт к 5 августа. При этом точные сроки начала работ не называются.— Строители обновят 25 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, укрепят основание дороги, сделают несколько слоёв асфальтобетона. Здесь планируют обустроить семь остановок общественного транспорта — это будут стандартные для Белгорода металлические павильоны, — цитирует «БелПресса» начальника управления капитального строительства администрации Белгорода Игоря Лютенко. Напомним, о том, что улицу Орлова необходимо включить в программу капремонта дорог, мэр Белгорода Константин Полежаев заявил в мае 2016 года. В июне 2016 года сообщалось о начале ремонта на улице Орлова — на разбитых участках дороги обещали положить новое покрытие, а в остальных местах сделать ямочный ремонт. Предполагалось отремонтировать 3,5 километра дороги. Организаторы перформансов «Кома» рассказали корреспонденту «Фонаря», кто целует «сущностей», что ждёт белгородцев в «Приюте» и почему их называют «последним квестом». В Белгороде уже более года работает перформанс «Кома». Расположенный в самом центре города — на проспекте Славы, 43 — он привлекает любителей острых ощущений и охотников за адреналином. Многие посетители ошибочно думают, что игры этого проекта — «Приют», «Relax-бар» — это классические квесты, к которым уже привыкли белгородцы. Мы решили самостоятельно заглянуть в «Приют», чтобы узнать, в чём же главное отличие перформанса от квеста. Как оказалось, это ключевое отличие в том, что в перформансе есть актёры, которые появляются из ниоткуда, совершают непредугадываемые действия и грозятся оставить тебя с собой.Фото vk.com/luzhecky_alexey«Эффект „бу“» в перформансе реализуется за счёт того, что ты никогда не знаешь, что случится в следующую секунду. От тебя вообще ничего не зависит — организаторы сами решают, по какому сценарию будет развиваться живой фильм, в котором участники команды стали главными актёрами. — Если кому-то во время прохождения квеста становится плохо, мы решаем этот вопрос. Но от начала до конца игры держим интригу, сохраняем атмосферу погружения людей в сюжет. Бывают такие моменты, когда люди нам потом звонят и говорят: «Ребята, вы меня успокойте, а то мне страшные сны снятся, я ночь не спал. Я в ванную не могу один зайти, свет не выключаю», — с улыбкой продолжает рассказ Максим.По словам организаторов «Комы», поклонники перформансов из других регионов дают хорошую оценку белгородскому проекту.— В рейтинге москвичей, петербуржцев мы на высоком месте. В Москве и Санкт-Петербурге, конечно, перформансов штук по 20 — а квест-комнат штук 150–200, то есть ребятам есть, с чем сравнить. А по ценнику мы самый бюджетный перформанс в России. Во всех перформансах цена начинается от 5,5 тысячи рублей. Самый топовый московский квест «Коллекционер» стоит 12 тысяч рублей... Почему у нас такая низкая цена? Да потому что люди не знают, что это такое. «Зачем мы пойдём в „Приют“ за 3 тысячи рублей, давайте сходим куда-нибудь за 900! Там вроде тоже страшно», — поделились своими размышлениями организаторы «Комы». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-88448849_441", -88448849, 441, 'ZivlHZDznbp0zHlBBHk0xQZYxg', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());«Есть три линейки игр: квесты, перформансы и экшны. Экшнов даже в Москве пока всего один-два. Что такое экшн? Огромное пространство, огромное количество актёров, огромное количество декораций! Там нет квестовых составляющих, там огромное количество действий. Действие — это когда ты нашёл кнопку и нажал на неё, например. Когда берёшь предмет и ставишь его на нужное место. Мы не считаем действием решение головоломки на листочке. Сейчас квесты как класс начинают потихонечку закрываться. Помаленьку в Белгород придут перформансы, а потом экшны», — отметил Максим.На сегодняшний день «Кома» — это единственный проект в городе, который проводит перформансы. Опыт ребят уже транслируется на другие города: скоро «Кома» появится в Волгограде и Коктебеле.— Мы считаемся «последним квестом» — то есть к нам идут в последнюю очередь. Потому что если прийти к нам сначала, а потом идти в другие квесты, то, нам кажется, что там уже не будет так интересно. Тяжело после получения подобных эмоций прийти в обычный квест, где будет обычный оператор, он даст вам рацию, вы будете решать головоломки, всё будет идти по накатанному сценарию, — подчеркнули создатели «Комы». С 1 октября вступили в силу изменения к федеральному закону № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года, которые позволили физическим лицам объявлять себя банкротами. Корреспондент «Фонаря» узнала, кто и как именно может это сделать и чем это может аукнуться в будущем. В каком случае гражданина могут признать банкротом?Признать физическое лицо банкротом могут только при одновременном соблюдении двух условий: его задолженность составляет более 500 тысяч рублей, а просрочка задолженности превышает три месяца. Также гражданин может подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом он отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.Хорошо. Оба условия совпали. Что в таком случае делать?В таком случае нужно самостоятельно через канцелярию суда подать заявление в арбитражный суд. Это также могут сделать кредитор или уполномоченный орган. Помимо заявления, необходимо предоставить довольно внушительный перечень документов, начиная от списка кредиторов и документов, подтверждающих задолженность, и заканчивая сведениями о состоянии индивидуального лицевого счёта и документами о совершении сделок за последние три года с движимым и недвижимым имуществом. Полный список документов представлен в статье 213.4 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».Кроме того, гражданину нужно будет также оплатить расходы на ведение процедуры банкротства: внести единовременно в депозит арбитражного суда 10 тысяч рублей вместе с процентами в качестве вознаграждения финансовому управляющему, оплатить госпошлину 6 тысяч рублей за рассмотрение дела о банкротстве и опубликовать в СМИ сведения о ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве (этим будет заниматься финансовый управляющий).Ес