В Белгороде аспирант получил миллион рублей на создание биогазового реактора

Аспирант Белгородского государственного аграрного университета имени Горина Артём Мамонтов выиграл грант конкурса для молодых исследователей «Энергия молодости». Об этом сообщает ИА «Бел.Ру».

Белгородец получил награду за разработку системы управления режимами перемешивания и обогрева биомассы в многокамерном биогазовом реакторе непрерывной загрузки сырья. Изобретение поможет перерабатывать сельскохозяйственные отходы и производить высококачественные удобрения, причём зарубежные установки не в полной мере обладают теми характеристиками, как изобретение белгородца.

Артём Мамонтов получит 1 миллион рублей. Он хочет создать инновационное предприятие и запустить свою разработку в массовое производство, чтобы продавать получаемые удобрения и газ.