$ 58,69
 69,63
฿ 739 к
0 °C
среда, 6 декабря

В Белгороде аспирант получил миллион рублей на создание биогазового реактора

Победитель хочет зарегистрировать инновационное предприятие и начать массовое производство по своей разработке.

Аспирант Белгородского государственного аграрного университета имени Горина Артём Мамонтов выиграл грант конкурса для молодых исследователей «Энергия молодости». Об этом сообщает ИА «Бел.Ру».

Белгородец получил награду за разработку системы управления режимами перемешивания и обогрева биомассы в многокамерном биогазовом реакторе непрерывной загрузки сырья. Изобретение поможет перерабатывать сельскохозяйственные отходы и производить высококачественные удобрения, причём зарубежные установки не в полной мере обладают теми характеристиками, как изобретение белгородца.

Артём Мамонтов получит 1 миллион рублей. Он хочет создать инновационное предприятие и запустить свою разработку в массовое производство, чтобы продавать получаемые удобрения и газ.

Юлия Беккер

Читайте также

#конкурс #грант #БГАУ имени В. Я. Горина
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости