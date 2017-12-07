УМВД по Белгородской области проводит проверку инцидента, когда водитель избил пешехода на дороге в Старом Осколе

5 декабря в группе «Официальный Старый Оскол» появилось видео, на котором видно, как в Старом Осколе неизвестный водитель вышел из автомобиля, ударил пешехода на пешеходном переходе, после чего сел в машину и уехал.

Редакция «Фонаря» обратились в УМВД по Белгородской области, чтобы узнать об этом инциденте подробнее.

— В полицию с заявлением гражданин не обращался. Но по размещённой в интернете информации УМВД по Белгородской области инициативно начало проводить проверку, — пояснили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.