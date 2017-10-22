В Белгороде сотрудники ДПС устроили погоню за водителем иномарки [видео]

В ночь с 20 на 21 октября в Белгороде сотрудники ДПС устроили погоню за водителем Opel Astra. По информации правоохранительных органов, около часа ночи на улице Корочанской мужчина за рулём иномарки не остановился по требованию госавтоинспектора. Он увеличил скорость и поехал в сторону северо-восточной объездной.

Началась погоня. Водителя задержали. Он был пьян. Позже выяснилось, что 32-летний житель Белгородского района более 30 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в основном, за превышение скорости.

В ходе рейдов, проводимых в ночь с 20 на 21 октября, сотрудники ДПС выявили более 200 административных правонарушений. Госавтоинспекторы задержали двух водителей с признаками наркотического опьянения и девять — с признаками алкогольного. У одного из них в машине нашли 35 пакетиков с веществом растительного происхождения, которое направили на экспертизу.

