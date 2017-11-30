В Белгороде начальник полиции снял нарушение водителем ПДД на видеорегистратор

В Белгороде оштрафовали автомобилиста, нарушившего правила дорожного движения. Правонарушение зафиксировал видеорегистратор машины, в которой находился начальник УМВД по Белгороду Евгений Гаенко. На записи видно, как водитель Hyundai Creta пересёк сплошную линию и выехал на встречную полосу.

Информацию передали в дежурную часть. Спустя несколько минут нарушителя задержали. За рулём иномарки был 32-летний житель Белгорода. Мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД по Белгородской области сообщает, что в 2017 году в Белгороде произошло 24 аварии из-за выезда на встречную полосу. В результате подобных ДТП 48 человек получили травмы различной степени тяжести.