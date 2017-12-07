В Белгороде три команды из «технолога» выступят на фестивале «Ретро-КВН»

В субботу, 9 декабря, в Белгороде пройдёт третий фестиваль «Ретро-КВН». На нём выступят три команды «технолога», которые играли в 1991-2001 годах. КВНщики в трёх конкурсах — приветствие, разминка и домашнее задание — будут шутить на тему «КВН вне времён». По итогам выступлений, члены жюри выберут лучшую команду. Игра начнётся в 17:00 в студенческом дворце культуры БГТУ имени Шухова.