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четверг, 7 декабря

В Белгороде три команды из «технолога» выступят на фестивале «Ретро-КВН»

Третий фестиваль пройдёт 9 декабря в Студенческом дворце культуры БГТУ имени Шухова.

В субботу, 9 декабря, в Белгороде пройдёт третий фестиваль «Ретро-КВН». На нём выступят три команды «технолога», которые играли в 1991-2001 годах. КВНщики в трёх конкурсах — приветствие, разминка и домашнее задание — будут шутить на тему «КВН вне времён». По итогам выступлений, члены жюри выберут лучшую команду. Игра начнётся в 17:00 в студенческом дворце культуры БГТУ имени Шухова.

Трофим Нарожный

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#КВН #БГТУ имени Шухова
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