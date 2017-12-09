В Белгороде депутаты хотят штрафовать нарушителей правил платных парковок

Депутаты облдумы хотят внести изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях», чтобы привлекать к ответственности нарушителей правил платных парковок, которые якобы «находят лазейки» и безнаказанно пользуются платной парковкой, не внося полную сумму оплаты или занимая место для стоянки.

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По словам депутатов, сейчас если водитель вносит минимальную плату (хотя бы даже один рубль), его нельзя привлечь к ответственности, так как пока в законе прописано наказание за то, что автомобилисты вообще не оплачивают парковку, а про неполную оплату пояснений нет. Теперь же депутаты хотят добавить уточнение про размеры и сроки оплаты платной парковки, при этом штрафы останутся на том же уровне, что и раньше: тысячу рублей за разовое нарушение и 1,5 тысячи за аналогичное повторное нарушение в течение года.

Второе нововведение связано с бронированием места для стоянки. Депутаты озаботились, что белгородцы стали ставить конусы и пластиковые бордюры, чтобы занять себе место, причём делали это и обычные водители, и даже сотрудники и руководители предприятий. Отдельно пресс-служба Белгородской областной думы отметила, что подобные случаи происходили на Центральном рынке Белгорода.

— Пока не можем привлечь к ответственности этих нарушителей: демонтаж конструкции сделать можем, а наказать — нет. Таким образом, изменения в региональный закон об административных правонарушениях позволят администрации города Белгорода более эффективно бороться с нарушителями правил платных парковок, — сказал заместитель руководителя администрации губернатора области — начальник управления информационных технологий и связи Евгений Мирошников.

Депутаты рекомендовали своим коллегам принять эти изменения и утвердить их.