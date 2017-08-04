Мосты, деревья и новые парковки. Как в Белгороде благоустраивают набережную

Набережную Везёлки благоустроят до 2018 года. Проект включает в себя четыре крупных участка: набережная жилой застройки, парадная набережная, набережная в промзоне и загородная набережная.
Сейчас заканчивается строительство первого участка набережной от Кашарского проезда до моста по улице Богдана Хмельницкого. Его планировали сдать ко Дню города, но работы затянулись из-за изношенных коммуникаций водоканала. Рабочие уже очистили территорию, проложили пешеходные дорожки и установили детские площадки. Помимо этого на набережной в районе Левобережной улицы уже построили площадки для выгула собак и спортивные объекты. Проект новой набережной также предусматривает 11-километровую дорожку для велосипедистов, которая пройдёт по всей протяженности набережной и будет заканчиваться в пикник-парке.
— Антропологическое исследование, которое проводило конструкторское бюро «Стрелка», показало, что основные посетители первого участка набережной — это местные жители. Это и пенсионеры, которым нужно прогуляться и мамы с детьми, спортсмены и рыбаки. После исследования и появилась концепция этого участка — он адресован местным жителям, — рассказывает руководитель департамента строительства и архитектуры города Белгорода Василий Голиков.
Чтобы не раздражать местных жителей и не нарушать созданную экологию, убирать набережную будет малогабаритная техника. Также местных жителей волновали вырубленные деревья, на месте которых проложили дорожки. По словам мэра города Константина Полежаева, кроме американского клёна и мусора на левом берегу ничего не было. По плану на набережной посадят около 350 деревьев и кустарников, крупные ёлки, которые будут украшать к Новому году, водные растения и фруктовые деревья.
По мнению мэра, вместе с изменениями в облике набережной, нужно менять сознание жителей города и вовлекать белгородцев в её благоустройство.
— Мы готовы те же самые деревья привезти, и если люди захотят, то смогут выйти и посадить их. Это не значит, что мы пытаемся деньги сэкономить. Это не те затраты на 350 деревьев и 350 кустов, — говорит мэр.
На первом участке набережной заменят стихийный мостик, который связывал два берега Везёлки в этом районе. Под мост уже установили фундамент. По плану благоустройства отремонтируют и построят и другие мосты, связывающие берега рек Везёлка и Гостянка. Благоустроены будут оба берега рек.
— На сегодняшний момент мы разрабатываем проект по очистке реки, но к этому вопросу надо подойти взвешенно. Пока непонятно, есть ли смысл чистить реку. Мы можем нарушить экосистему, но мы готовы и разрабатываем проект по очистке водоёма, — пояснил Константин Полежаев.
На втором участке — от проспекта Богдана Хмельницкого до улиц Попова-Харьковская — на левом берегу построят деревянную трёхкаскадную набережную, а на правом — экран, на котором будут транслироваться матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Перед «мостом невест», который находится перед диорамой, высадят многолетние растения. Участок с многолетними травами, по задумке авторов проекта, должен перекликаться с объектом для женихов и невест на другом берегу.
По словам мэра, проект благоустройства не ограничивается одной набережной. После её благоустройства отремонтируют фасады домов, построенных рядом с набережной, увеличат количество парковок и отремонтируют дворы. Полностью благоустроить участок набережной в городе планируют в сентябре-октябре 2017 года.