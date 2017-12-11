Белгородскую область признали одной из самых счастливых в России

Белгородская область вошла в список самых счастливых регионов России. Эксперты Института политического анализа и стратегий изучили социальное самочувствие жителей 17 областей ЦФО и выбрали три самых счастливых региона. В тройку лидеров помимо Белгорода вошли Липецкая и Тамбовская области.

При выборе областей эксперты провели контент-анализ местных СМИ и социальных сетей, изучили данные социологических опросов, а также жалобы и обращения в различные инстанции. Изначально в шорт-лист рейтинга самых счастливых регионов ЦФО вошли шесть областей, помимо трех регионов-победителей туда попали Калужская, Курская и Тульская области, — сообщает издание «Экономика Черноземья и жизнь регионов»

В ноябре «Институт политического анализа и стратегий» выбрал самые несчастные регионы ЦФО. Ими стали Смоленская, Ивановская и Орловская области, жители которых оказались недовольны социально-экономическим развитием и политической ситуацией в их регионах.