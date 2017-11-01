Евгений Савченко сохранил лидерство в национальном рейтинге губернаторов

По данным центра информационных коммуникаций «Рейтинг», в сентябре и октябре Евгений Савченко остался лидером Национального рейтинга губернаторов. Работу руководителей регионов оценивали при помощи заочного анкетирования и опросов экспертов.

— Прошедший период для Евгения Савченко был удачным. Ключевым фактором здесь явились ход и результат избирательной кампании, от которых губернатор получил почти всё, о чем мог мечтать: высокую, но не зашкаливающую, третью по стране явку и вполне пристойные 69,29 процента голосов. Обошлось и без серьёзных скандалов, и без «мордовского пересола». Частной неудачей явился проигрыш Евгения Степановича кандидату от КПРФ в Старом Осколе. Ряд экспертов и этот эпизод трактуют, справедливо или нет, как пример конкурентности выборов, что сегодня, пожалуй, предпочтительней подозрительных выигрышей «в одну калитку», — комментируют рейтинг его составители.

Среди проблем региона составители рейтинга отметили «внутриэлитный конфликт» в Старом Осколе и цифры задолженности Белгородской области по коммерческим кредитам, несмотря на то, что они остаются на прежнем уровне. При этом на инаугурации губернатора подпред президента в ЦФО Александр Беглов назвал Савченко «одним из столпов управления страной».

— Белгородская область продолжает оставаться экономически и социально привлекательным регионом, о чём свидетельствуют и рейтинги, и количество прибывающих в область мигрантов. Тем не менее, существует ряд проблем, которые отмечает население, и которые требуют решения: это цены на недвижимость, создание высокооплачиваемых рабочих мест и другие проблемы, типичные для современной России. Ещё одной из проблем области, в настоящее время, является её приграничное положение, а сложная социально-политическая ситуация в Украине может существенно повлиять на экспорт и импорт, — считает эксперт Национального рейтинга губернаторов, директор института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка.

Отметим, что за год Евгений Савченко уже трижды становился лучшим губернатором по версии «Рейтинга»: в марте и апреле, в мае и июне и в июле и августе . А в сентябрьском рейтинге фонда «Петербургская политика» Белгородская область заняла третье место, получив 8,7 балла из десяти возможных