Евгений Савченко занял первое место в национальном рейтинге губернаторов по итогам марта и апреля. Список составил центр информационных коммуникаций «Рейтинг», который проанализировал работу губернаторов за последние два месяца.
«Рейтинг» заочно проанкетировал экспертов в области политики, которым предлагалось оценить работу глав российских регионов. По итогам опроса, первое место в рейтинге занял Евгений Савченко. Составители рейтинга пояснили, что опрошенные эксперты отметили экономическую эффективность Белгородской области на фоне других регионов.
— Общая информация из региона вполне позитивна. В рамках модернизации и развития импортозамещения в Белгородской области зафиксировано успешное развитие одного из ключевых направлений — машиностроения. В том числе благодаря привлечению финансов и технологий зарубежных партнёров. За последние пять лет численность занятых в отрасли увеличилось приблизительно на 10 процентов, — отмечают в ЦИК «Рейтинг».
Второе и третье места в рейтинге заняли глава Ямало-Ненецкого автономного округа и глава Ленинградской области соотвественно. Мэр Москвы Сергей Собянин занял пятое место в рейтинге, а Рамзан Кадыров шестое.
Напомним, что недавно Владимир Путин поддержал Евгения Савченко в его намерении участвовать в выборах губернатора Белгородской области. Встреча президента и губернатора прошла в Кремле.