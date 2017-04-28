​Евгений Савченко занял первое место в национальном рейтинге губернаторов

Прокуратура Прохоровского района передала в суд дело по обвинению водителя КамАЗа в нарушении правил дорожного движения, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. В Прохоровском районе будут судить 33-летнего водителя грузовика, врезавшегося в пассажирский поезд. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему грозит до двух лет лишения свободы.Напомним, 31 июля 2015 года в Прохоровском районе водитель КамАЗа проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в вагон пассажирского поезда «Москва — Белгород». В аварии тяжёлые травмы получил машинист поезда. О переменах в составе руководства объявили на партийной конференции. В четверг, 10 декабря, в Белгороде на 13-й конференции белгородского городского отделения партии «Единая Россия» Сергей Глаголев заявил о своём уходе с поста секретаря отделения. В качестве причины было названо желание Глаголева «сосредоточиться на научной и депутатской работе». Глаголев возглавлял белгородского отделение ЕР с 2012 года. Напомним, ректор БГТУ им. В. Г. Шухова является председателем городского совета Белгорода. — Я написал заявление о прекращении своих полномочий. Мне трудно совмещать три должности. С каждым годом по каждой из должностей нагрузка возрастает. С каждым годом сложнее работать и в вузе, и большая нагрузка в городском совете. Глаголев рассказал, что ожидает активную предвыборную кампанию в Государственную думу и поделился своими опасениями не справиться с нагрузкой. Он извинился перед коллегами по партии за свою отставку. — Это пример того, как человек принял мужественное решение. Ведь мы все не привыкли отказываться от «портфелей». Сергей Николаевич (Глаголев — прим. ред) сможет сконцентрироваться на работе горсовета. Не секрет, что не все горожане довольны работой горсовета, — сказал депутат облдумы Юрий Селивёрстов. Новым секретарём политсовета выбрали Татьяну Коневу — заместителя руководителя аппарата администрации Белгорода. Отметим, что на партконференции ЕР присутствовал не состоящий в партии мэр Белгорода Константин Полежаев. Он поблагодарил партию за поддержку на выборах главы администрации и заявил, что поддержит Татьяну Коневу на посту секретаря городского отделения партии. Праймериз «Единой России», кроме дебатов, предполагает также встречи кандидатов с избирателями. Одна из них прошла в белгородском доме профсоюзов: замгубернатора Сергей Боженов, президент торгово-промышленной палаты Валерий Скруг, самый пожилой кандидат в России Юрий Волков и ещё три участника праймериз рассказывали о себе, своих программах и отвечали на вопросы пришедших. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев побывал на встрече с избирателями. — В деревне получилось и сейчас получится! — объяснял 73-летний кандидат Юрий Волков секретарю местного отделения «Единой России» Татьяне Коневой. Он говорил про свою презентацию, которая непременно должна была синхронно сопровождаться видео и музыкой. Конева терпеливо объясняла, что так не получится.Места рядом заняли президент торгово-промышленной палаты региона Валерий Скруг и замгубернатора Сергей Боженов. Разобравшись с Волковым, Конева подошла к фаворитам праймериз и объяснила, что в случае превышения лимита времени выступления она подаст знак негромким, но достаточно слышимым покашливанием: «кхе-кхе» — продемонстрировала она.Поднявшись на сцену, секретарь местной ЕР заявила, что в регионе зарегистрировано 29 участников праймериз, и представила шестерых из них, пришедших на встречу в доме профсоюзов. Представление прошло без должностей — «исходя из принципов конкурентности, открытости и легитимности».— Те, кто в офисах сидят, не могли вместо нас посидеть? — возмущалась преподаватель в четвёртом ряду. Одна из коллег в ответ призналась, что даже тетради учеников взяла с собой на встречу и готова начать их проверять, если будет совсем скучно.Началось всё действительно так: предприниматель Андрей Беляев выступал первым, говорил, как и на дебатах, практически без интонаций. Смысл его выступления, на которое по правилам давалось десять минут, сводился к поддержке импортозамещения, малого бизнеса, развитию образования. Вместе с тем Беляев призвал привлекать больше иностранного капитала в страну, а для этого — сильнее бороться с коррупцией и административными барьерами. — Активнее использовать опыт наших соседей, таких, как Китай, — призвал предприниматель, имея в виду развитие производственного сектора страны. Он говорил о механизации тяжёлого человеческого труда, законодательном закреплении научных разработок, снижении долговой нагрузки малых предприятий, доступности кредитов. Выступление Беляева коснулось всех важных тем, но конкретных предложений было немного.Педагоги с четвёртого ряда тем временем обсуждали свои проблемы. — Я и не выговорю это, — задумчиво делилась с соседями учительница, держа листик с вопросом одному из кандидатов. Остальные убеждали её, что она сможет. — В нашей огромной стране ещё много нерешённых проблем. Принимая правильные решения, действуя в интересах граждан, мы сможем быть уверены в будущем России, — как из автомата сыпал словами предприниматель, не особо заботясь об интонациях и логических паузах. Конева поинтересовалась, есть ли вопросы к Беляеву. Их не было. — Затронут серьёзный экономический блок, может, есть вопросы, — сделала ещё одну попытку секретарь.Вопросы так и не появились.Выступление Сергея Боженова, заместителя губернатора Белгородской областиНа сцену поднялся экс-мэр Белгорода Сергей Боженов.— Добрый день, милые моему сердцу жители города Белгорода, — обратился к аудитории замгубернатора, отметив, что в зале находятся «его коллеги, знакомые, — значит, единомышленники».Боженов заявил, что Россия находится в «тяжелейшем состоянии внешнеэкономических санкций и внутриполитических проблем», потому седьмой созыв Госдумы должен быть качественным и работоспособным. Кандидат говорил, почти не посматривая на шпаргалку. Его тезисы не были новыми — Боженов напомнил о необходимости изменений в экономике, 20 процентов которой по плану белгородских властей должна занимать инновационная. Хорошим примером инноваций замгубернатора назвал полёт Юрия Гагарина в космос.Отдельно Боженов остановился на ЖКХ и здравоохранении. — Здесь такое количество проблем, которые не понимают как решать, откуда они образовались. Я глубоко убеждён, что Игорь Владимирович (Волабуев, участник праймериз — прим. ред.) — специалист, как он говорит, классный, и это действительно, наверное, так, он предлагает какие-то конкретные решения этих направлений. Вместе с тем они вытекают из другого, — пока люди не поймут, что они хозяева своего жилья, толку не будет, — заявил кандидат, добавив, что все проблемы начались, «когда человек отдал полномочия управляющей компании».— Я, будучи мэром Белгорода, активно проводил политику в этом вопросе — убрать управляющие компании с рынка, оставить сервисные компании и сделать товарищества собственников жилья, — уточнил Боженов.Ещё более конкретно экс-мэр высказался о здравоохранении: «Врач перестал сострадать, перестал думать о людях — он стал думать о своём кармане». Другой проблемой, по мнению замгубернатора, является нынешняя система, при которой лечат уже больных, а надо — ещё здоровых, чтобы они не болели. «Не годится, что в нашей стране продолжительность жизни сейчас около 70 лет», — объяснил кандидат.Последнюю минуту выступления Боженов посвятил себе.— Мне 58 лет. Я имею два высших образования, я кандидат социологических наук, прошёл путь от секретаря комсомола завода до заместителя губернатора. Пять лет работал мэром Белгорода, хотя 14 последних лет работал заместителем у Голикова Георгия Георгиевича и Потрясаева Василия Николаевича — поэтому всё, что сделано хорошего, и всё, что я не сделал плохого, — (за всё это — прим. ред.) лежит ответственность на мне. Мою работу вы видите — она не в словах, а в конкретных делах. Я женат, у меня двое взрослых дочерей, они тоже замужем, подарили мне внука и внучку. У меня есть собака, две кошки. Я люблю город Белгород!Андрей Дубина, участник праймериз «Единой России»Громкие аплодисменты прервал директор лагеря «Салют» Шебекинского района Андрей Дубина, ещё один участник праймериз. «То, что у нас говорится о словах и делах... Говорится, что детей надо оздоравливать, ограждать от болезней, но, с другой стороны, лагеря закрываются, их становится всё меньше. Наш лагерь, не знаю, откроют в этом году или нет. И ещё один вопрос — дети спрашивают: будет работать лагерь или нет?» — обратился он к Боженову.— Белгородцы знают, что когда пять лет назад я пришёл, то первым делом поехал в пионерские лагеря, и их посносил. На протяжении последних пяти лет сделал хорошие, добротные, пионерские лагеря. Что касается лагеря «Салют», я причастен к его закрытию. Я лично пошёл к губернатору и сказал, что лагерь надо закрыть, — поэтому в вашей судьбе я, можно сказать, лично виноват. Боженов осёкся.— Не виноват… А принимал участие, — уточнил формулировку экс-мэр.Он объяснил, что условия «Салюта» не позволяют детям там отдыхать. «Мы в этом году могли там людей довести до смерти, — откровенничал замгубернатора. — Существовать таким лагерям и отправлять туда детей я не позволю». Кандидат добавил, что директор тоже виноват в таком положении дел, но скоро он с ним встретится и поговорит о дальнейшей судьбе лагеря.Мужчина из второго ряда захлопал Боженову. Один.— Андрей Николаевич, вы согласны, что я поступил правильно? — обратился кандидат к директору.— Я не согласен с одним только — вы сказали, что деньги не вкладывали долго, а «виноваты вы» (директор — прим. ред.), — ответил Дубина.— Я же тоже виноват, — грустно улыбнулся Боженов.Следующий кандидат, директор Ассоциации жилищных организаций Белгорода Игорь Волабуев, говорил так громко, что некоторые к концу его выступления закрывали уши. Он рассуждал о пополнении бюджета страны через развитие промышленности, отмечая, что в последнее время национальный капитал рос, в основном, благодаря продаже нефти и газа. — Ввиду последних мировых событий, санкционной политики, снижения стоимости нефти, ограничения поставок некоторой высокотехнологичной продукции, в нашей стране наблюдается кризис, — анализировал Волабуев. При этом, по его словам, за счёт снижения курса рубля российская продукция «до