Мэр Белгорода вошёл в первую тройку «Национального рейтинга мэров»

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» вместе
с Финансовым университетом при Правительстве РФ исследовали деятельность
российских ситименеджеров и составили «Национальный рейтинг мэров». Из
руководителей 88 городов, которые участвовали в исследовании, Константин
Полежаев занял третье место, уступив мэру Москвы Сергею Собянину и мэру
Салехарда Ивану Кононенко, занявшим первое и второе место в рейтинге
соответственно.
Результаты рейтинга получили после проведения анкетирования экспертов из разных сфер деятельности, с разными социальными статусами. По словам исследователей, такой подбор респондентов позволяет сделать результаты опроса наиболее демократичными и приближенными к мнению «простых людей».
— Опрошенные отметили в работе главы администрации Белгорода такие положительные моменты, как планы по благоустройству рекреационных зон и набережной, строительство детского города мастеров «Мастерславль», вручение стипендий мэра ста одарённым детям, проявившим себя в прошлом году, озеленение и благоустройство дворов, внедрение принципиально новой системы сбора бытовых отходов в районах индивидуальной застройки, — рассказали в администрации Белгорода.