Депутаты облдумы хотят «свести до нуля» количество диких кабанов в Белгородской области

Депутаты Белгородской областной думы обсудили законопроект о регулировании количества диких животных в регионе. Документ представил первый заместитель начальника регионального охотнадзора Алексей Масяев. Об этом сообщает ИА «Бел.Ру».

Чиновник напомнил, что в Белгородской области из-за угрозы распространения африканской чумы свиней с июня ввели меры по регулированию численности дикого кабана. За 2017 год в регионе убили и изъяли более 1,8 тысячи особей дикого кабана. Правительство планирует снизить численность этих животных до нуля. Уничтожением занимаются сотрудники охотнадзора и частные охотники.

При этом Алексей Масяев отметил, что спортивно-любительская охота потенциально опасна. Добытое мясо делится между членами группы, оно расходится бесконтрольно. Это может стать серьезной проблемой для распространение вируса.

— Принятие законопроекта исключит правовую неопределённость и будет стимулировать действия физических лиц по участию в мероприятиях по регулированию численности объектов животного мира. Также позволит систематизировать выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов, — цитирует ИА «Бел.Ру» Алексея Масяева.

Депутаты рекомендовали принять законопроект в первом чтении и закон в целом.