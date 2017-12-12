«Везде кровь». История корочанского фермера, которого подозревают в том, что он выбросил трупы свиней с вирусом АЧС

Пришли с проверкой



В субботу, 25 ноября, к фермеру Андрею Солгалову из села Ломово Корочанского района пришли сотрудники управления ветеринарии, районной администрации и местного отдела полиции.

— Они изначально предъявили мне, что в соседнем селе нашли дохлых поросят, и якобы это мои. Я запустил всех к себе на ферму — смотрите, пожалуйста, берите анализы, — рассказывает Андрей Солгалов.

По словам «очевидца проверки» Михаила Донского, ветеринары ничего не нашли. Но, по словам фермера, сотрудник администрации якобы потребовал, чтобы ветеринары искали лучше. Владельцу поголовья Андрею Солгалову полицейские предложили пройти проверку на полиграфе. Он согласился. Мужчина закрыл ферму и вместе с женой Еленой и правоохранителями поехал в Корочу.

Андрей Солгалов говорит, что перед отъездом он попросил соседа Тынгыса Гвасалию покормить свиней. Когда мужчина был на ферме, туда пришли сотрудники местной полиции и задержали его.

— Меня отвезли в отдел полиции по Корочанскому райну. Завели в кабинет. Там полицейский — я не помню как его зовут — начал спрашивать меня, как я с Солгаловым выкидывал свиней. Но мы этого не делали. Он утверждал, что я обманываю. Затем он и его коллега стали бить меня по голове, печени. Один раз ударили электрошокером. Они меня унижали около трёх часов. А потом отпустили, никакой протокол не составляли, — утверждает Гвасалия.

Мужчина не стал обращаться в правоохранительные органы. По его словам, он был в фуфайке, поэтому следов от ударов не осталось. В пресс-службе УМВД по Белгородской области «Фонарю» сообщили, что Тынгыса Гвасалию действительно в тот день привозили в районный отдел полиции. Правоохранители задержали его во время обследования фермерского хозяйства ( напомним, что в тот момент хозяин участка Андрей Солгалов вместе с женой уехали на проверку на полиграфе — прим. «Ф». ). У Тынгыса при себе не оказалось паспорта. Во время проверки выяснилось, что у мужчины нет российского гражданства. После этого Гвасалию привлекли к административной ответственности. Информацию о якобы имевшем место быть избиении в полиции не подтвердили.

Взяли кровь

Узнав о том, что соседа увезли в полицию, Андрей Солгалов позвонил жене брата и попросил её с мужем съездить на ферму, чтобы проверить, всё ли там в порядке.

— Брат рассказывает, что на ферме он застал сотрудников ветеринарии и ещё каких-то людей. Видимо, они брали кровь у свиней. Везде была кровь . Брат пытался снять всё на телефон, но ему начали угрожать. Он приехал с дочерью. Ему говорили, что если он не прекратит снимать, дочь заберут. Он уехал. Потом приехала наша дочь, но их уже никого не было, — рассказывает Елена Солгалова .

Солгаловы ездили сначала в администрацию сельсовета, где, по словам фермера, на него накричали. Далее муж и жена поехали в Корочу. Там они пробыли час. Затем их отправили в Шебекино на полиграф.

— Задавали разные вопросы. В основном, про свиней: где выбрасывал? Видел ли, кто выбрасывал? Результаты полиграфа мне не сообщили, но, думаю, если бы ответы показали, что это моих свиней мёртвыми нашли, сразу закрутили бы, — вспоминает Солгалов.

Вернувшись на ферму, Елена и Андрей обнаружили сорванные дверные замки, кровь и увидели, что несколько поросят бегали по участку. Также они не досчитались трёх свиней. Фермеры возмущены тем, что ни сотрудники управления ветеринарии, ни представители администрации, ни полицейские не предоставили документов, которые разрешали бы им брать анализы у животных, а также находится на территории фермы без присутствия хозяев.

«Не в полном объёме»

В УМВД по Белгородской области «Фонарю» сообщили, что с 21 по 24 ноября в правоохранительные органы поступили три сообщения о найденных трупах домашних свиней в Корочанском районе. Все они были заражены вирусом АЧС. В районе прошли обходы крестьянско-фермерских хозяйств. В ведомстве подтверждают, что проверяли и ферму Андрея Солгалова, у которого в поголовье было 60 животных. По словам сотрудников ведомства, фермер добровольно пустил сотрудников администрации и других служб. После чего он согласился проехать в Ломовское сельское поселение и в полицию на проверку на полиграфе.

В администрации Корочанского района «Фонарю» ответили, что информация, предоставленная журналистам Андреем Солгаловым, «не в полном объёме соответствует действительности», при этом в чём именно — там не сочли нужным уточнить.

— Осмотр земельных участков, принадлежащих Солгалову, осуществлялся на основании распоряжения администрации муниципального района «Корочанский район» от 31 октября 2017 года №514-р «О ликвидации и недопущении дальнейшего распространения африканской чумы свиней на территории Корочанского района». С вышеуказанным распоряжением Солгалов был ознакомлен в установленном порядке, — сообщили в ответе на редакционный запрос в администрации Корочанского района.

Помимо хозяйства Андрея Солгалова, администрация и другие органы проверили ещё четыре фермы. Итоги этих проверок на момент отправки ответа на запрос ещё не подвели.

В управлении ветеринарии Белгородской области пояснили, что согласно порядку организации и осуществлению регионального государственного надзора на территории региона ветеринары могут беспрепятственно обследовать объекты физических лиц, у которых нет специального статуса и которые занимаются продажей продукции. Поэтому, по информации представителей ведомства, осмотр фермы Андрея Солгалова прошёл в соответствии с законом.

На территории участка фермера ветеринары якобы нашли поголовье свиней, которое оказалось не отражено в похозяйственной книге Ломовского сельского поселения. В управлении ветеринарии сообщают, что Солгалову предложили сдать поголовье на убой и привести хозяйство «в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ».

Надо убить поголовье

В течение недели, пока готовился материал, к фермеру Андрею Солгалову ежедневно приходили представители различных ведомств.



— Мне сказали: [надо] убить поголовье. Я предлагал им: выкупите у нас свиней, раз на то пошло, отдайте деньги и делайте с ними, что хотите. Это же мой единственный доход. Но они сказали «резать». Мол, куда хочешь девай, — рассказывает Андрей Соглалов.

На сегодняшний день фермер убил практически всё поголовье, оставив только маленьких поросят. Он утверждает, что эксперты, взявшие анализы, так ему и не предоставили информацию, больны ли его свиньи АЧС.

В свою очередь, сотрудники управления ветеринарии утверждают, что у фермера есть другие виды сельскохозяйственных животных, и свиньи — не единственный его источник дохода.



Возбудили уголовное дело

Следственное управление Следственного комитета РФ по Белгородской области после обнаружения трупов свиней в Корочанском районе с вирусом АЧС возбудило уголовное дело.

— При исследовании патологического материала, отобранного от туш, выявлен геном антивируса африканской чумы свиней, что повлекло распространение эпизоотий, — говорится в сообщении следователей.

Владельца убитых животных следователи пока не нашли.

В пятницу, 8 декабря, компания «Мираторг» сообщила о вспышке АЧС на своей площадке в Корочанском районе. Если диагноз подтвердится, то на предприятии уничтожат всё поголовье свиней — это 24 тысячи голов. «Мираторг» уже предупредил страховые компании и начал подсчитывать ущерб, который должны возместить компании.

В «Мираторге» сейчас успокаивают покупателей, обращая внимание, что АЧС абсолютно не опасна для человека, и заражённое мясо никак не сможет попасть в розничную торговлю, так как работают нескольких пунктов контроля биологической безопасности. В компании пояснили, что регистрация вируса на площадке в Корочанском районе не повлияет на объёмы вырабатываемой продукции, так как 24 тысячи свиней составляют лишь незначительную часть от всего поголовья.

Также на предприятии сообщают, что основной причиной попадания вируса на территорию компании стало отсутствие в России системы эффективной контроля за соблюдением ветеринарных норм в личных подсобных хозяйствах. Ещё одной причиной является поголовье кабанов в дикой природе. Они — главный разносчик африканской чумы.

К слову



В начале декабря депутаты областной думы обсудили законопроект о регулировании численности диких животных. Принятие нового законопроекта обусловлено вспышкой АЧС в области. Закон будет контролировать выдачу разрешений на охоту и регулировать мероприятия по убою диких животных. Отметим, что после инициативы правительства региона о снижении численности диких кабанов уже убили около 2 тысяч животных. По информации СМИ, власти планируют полностью уничтожить в регионе популяцию диких кабанов.