В Валуйском районе нашли трупы кабанов с АЧС

Пресс-служба Россельхознадзора сообщает, что на территории Уразовского охотничьего хозяйства в Валуйском районе, расположенном на границе с Украиной, нашли трупы диких кабанов, заражённых африканской чумой свиней. Животных обнаружили сотрудники Управления Экоохотнадзора и представители общества охотников и рыболовов. Сперва они увидели следы кабанов, которые вели с территории Украины вглубь района, потом охотники возле хутора Нижние Мельницы в пойме реки Оскол нашли шесть трупов диких животных — одной самки и пяти детенышей.

Местный ветеринар взял пробы крови, которые отправили в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию. Там специалисты установили, что в пробах есть вирус африканской чумы свиней.

Это уже не первый случай обнаружения африканской чумы вблизи границы с Украиной. По данным ведомства, в этом году распространение вируса проходит более агрессивно, чем в прошлые годы. Напомним, что 7 ноября Россельхознадзор сообщил о том, что в Шебекинском районе у мёртвых диких кабанов также нашли вирус АЧС, а в конце октября в Корочанском и Прохоровском районах ввели карантин из-за вспышки заболевания.