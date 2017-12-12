В Белгороде появилась «Лига Индиго»*

В четверг, 14 декабря, в ресторане «ГриннBEER» пройдёт вторая игра новой бар-олимпиады «Лига Индиго». Игра начнётся в 19:00. Чтобы на неё попасть, участникам нужно зарегистрироваться на сайте или написать в личные сообщение организаторам в группе «ВКонтакте» и заплатить 300 рублей с каждого члена команды, при этом новые игроки будут играть бесплатно.



— Мы искали что-то необычное, что-то такое, чем можно удивить завсегдатаев других интеллектуальных игр и привлечь новых людей. «Лига Индиго» заинтересовала нас именно большим количеством разных туров, а значит разнообразием. Если честно, франшиза нашла нас сама. Мы увидели рекламу о поиске партнёров и откликнулись, не задумываясь. А дальше завертелось... — рассказывает один из организаторов игр в Белгороде Александр Кательников.

По словам организаторов, в отличие от других квизов в «Лиге Индиго» каждая игра не похожа на предыдущую из-за большого количества форматов игровых раундов, среди которых есть как уже известные брейн-ринг, «Угадай мелодию», «Крокодил», так и авторские.