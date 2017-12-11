Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в декабре

Театралам

Театральная мастерская «Спичка» приглашает белгородцев послушать диалог разных сторон, которые отражают страсть, чувственность и человечность. В основе спектакля — рассказы из сборника Ивана Бунина «Тёмные аллеи». Это своеобразный перфоманс между мужчиной и женщиной. В этом спектакле задействовали минимум декораций и живое музыкальное сопровождение.

Фото belive.ru

Дата и время: 16 декабря, 19:00;

Место: Свято-Троицкий бульвар, 11;

Стоимость: 200 рублей;

Бронирование: в группе во «ВКонтакте».

Читать отзыв о спектакле Елена, Ольга, Наталья: «Приехали в гости из Москвы. Посещение этого спектакля было выбрано случайным образом через интернет, и знаете, вот ни разу, ни минуты не пожалели об этом выборе. Это очень эмоционально, проникновенно, драматично и чувственно. Мы плакали. Спасибо за игру актерам, режиссёру — за идею и воплощение. Низкий поклон».

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Актёры театра «Новая сцена—2» поднимают важную тему взаимоотношений родителей и детей. Спектакль по пьесе драматурга Ирины Васьковской «Уроки сердца». Особенность этого спектакля, что дамам далеко «за...». Мама с дочерью живут вместе, и бытовые встряски их находят повсюду. Таких семей очень много по всей России, поэтому очень важно уметь выходить с таких бытовых ситуаций, не конфликтуя.

Фото vk.com/newstage_2

Дата и время: 11 и 12 декабря, 20:00;

Место: Белгородский государственный центр народного творчества, улица Широкая, 1;

Стоимость: бесплатно, но можно отблагодарить пожертвованием на развитие театра;

Бронирование: во «ВКонтакте» тут и тут.

Читать отзыв о спектакле Ю. К.: «Спектакль „Новой сцены-2“ „Уроки сердца“ — история о поисках счастья и жажде любви. Своеобразное путешествие в непролазные глубины женской души. И, как всегда, всему виной ЛЮБОВЬ, „бессмысленная и беспощадная“, порой смешная и абсурдная, но всегда бесконечная и всеобъемлющая. Пропитанная безысходностью история сосуществования пожилой матери и немолодой дочери, живущей иллюзиями... Но эта безрадостная история, однако, не лишена юмора...Любовь Успенская (прости, Господи!) стала настолько неожиданным и гармоничным дополнением, что на протяжении всего следующего дня я напевала: „....а яяяяя сяду, в кабриолеееет....“.

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«Щепкинцы» приготовили комедию в двух действиях «Мещанин во дворянстве» по мотивам комедии Жана-Батиста Мольера. Актёры покажут, что бывает с человеком, который жаждет богатства, признания и высокого статуса. Главный герой комедии — Журден, который прибегает к помощи различных мастеров. В современном мире много жаждущих величия, поэтому стоит быть готовым к последствиям.

Дата и время: 20 декабря, 18:00;

Место: БГАДТ имени Щепкина, Соборная площадь, 1;

Стоимость: 200 рублей;

Бронирование: +7 (4722) 32-06-44.

Фото beltheatre.ru

Меломанам

Лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин вместе с солистами филармонии приглашает белгородцев отметить «День рождение органа».

Дата и время: 15 декабря, 19:00;

Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а;

Стоимость: от 500 до 700 рублей;

Бронирование: на сайте.

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В канун Нового года белгородцам приготовили настоящую музыкальную сказку. Симфонический оркестр под руководством Дмитрия Филатова исполнит отрывки из опер, оперетты и киномузыки. Солировать будет лауреат международных конкурсов Владислав Косарев.



Дата и время: 21 декабря, 19:00;

Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а;

Стоимость: от 350 до 450 рублей;

Бронирование: на сайте.



Любителям балета

Легендарный балет «Щелкунчик» для белгородцев представит московский театр «Корона русского балета». Музыка Петра Чайковского сделала «Щелкунчик» любимым классическим произведением многих россиян. На сцене будет царить гармоничная атмосфера: зрителей ждёт по-настоящему рождественская история.

Фото dkvlasiha.ru

Дата и время: 12 декабря, 19:00;

Место: Молодёжный культурный центр, улица Победы, 85;

Стоимость: от 800 до 1,2 тысячи рублей;

Бронирование: на сайте.

Новый год для детей

Белгородская филармония приглашает детей на волшебную «Сказку о царе Салтане» Александра Пушкина. Особенность сказки — в уникальности музыки. Лучшие артисты помогут окунуться в сказочную атмосферу, наполненную эмоциями и настроением.

Дата и время: 17 декабря, 11:00 и 15:00;

Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а;

Стоимость: 300 рублей;

Бронирование: на сайте.

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Старая и добрая сказка «Двенадцать месяцев» для маленьких зрителей создана специально для того, чтобы показать детям жизненные ценности, дружбу, доброту. Главная героиня отправилась в лес за подснежниками и встретилась с необычными братьями. История, которая заставляет переживать и детей и взрослых.

Дата и время: 16 декабря, в 11:00;

Место: Белгородский театр кукол, улица Некрасова, 5б/8;

Стоимость: 160 рублей;

Бронирование: на сайте.

Фото quicktickets.ru

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Театр кукол «Рукавичка» обещает порадовать маленьких белгородцев новогодними утренниками. В программе — живая музыка, чудеса в волшебном лесу, танцы возле ёлки и, конечно же, кукольное представление. Зрителей ждет встреча с о сказочными героями и с Дедушкой Морозом.

Дата и время: 23 декабря, 10:00 и 12:00;

Место: Театр кукол «Рукавичка», проспект Ватутина, 4, зрительный зал Пушкинской библиотеки-музея;

Стоимость: 500 рублей;

Бронирование: на сайте.

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Белгородский драмтеатр тоже подготовил новогодние представления. Маленьким зрителям покажут спектакль «Ошибка Дедушки Мороза». Главный герой — Зайчик — мечтал стать сильным и отважным, его мечту исполнит Дед Мороз, но после этого в лесу начнётся переполох.

Дата и время: с 23 декабря по 8 января, 12:00 и 15:00;

Место: БГАДТ имени Щепкина, Соборная площадь, 1;

Стоимость: от 600 рублей;

Бронирование: +7 (4722) 32-06-44.

Интеллектуалам

В Белгороде появилась «Лига Индиго» — это новый формат интеллектуальных поединков. Игроки могут посоревноваться в нескольких раундах. Из классических туров белгородцев ждёт «крокодил», музыкальные загадки, брейн-ринг и большое количество авторских форматов. Для участия нужна команда от двух до десяти человек.

Дата и время: 14 декабря, 19:00;

Место: «ГриннBEER», проспект Богдана Хмельницкого, 137Т;

Стоимость: 300 рублей;

Бронирование: в группе во «ВКонтакте».

Новый год для взрослых

Белгородская филармония приглашает на открытие новогоднего сезона: бал для милых дам и кавалеров. Стоит обратить внимание, что присутствует дресс-код: для дам — бальное или вечернее платье в пол, а для кавалеров — фрак, смокинг или классический костюм. Можно приобрести билет «дебютантов» и посетить два мастер-класса по классическому бальному танцу. Если же вы уверены в своих силах, то для вас представлены билеты категории «профи».

Дата и время: 17 декабря, 17:00;

Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а;

Стоимость: категория профи — 1 тысяча рублей, дебютант — 1,5 тысячи рублей;

Бронирование: на сайте.

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«ГриннBEER» приглашает на новогоднюю вечеринку «„Астерикс и Обелиск“ — Миссия ГРИННBeer!» В программе выступление кавер-группы, танцевальное шоу, подарки, Дед Мороз и новогоднее меню.

Дата и время: 31 декабря, с 22:00;

Место: «ГриннBEER», проспект Богдана Хмельницкого, 137Т;

Стоимость: от 2,8 тысячи рублей;

Бронирование: +7 (4722) 374-494; +7 (4722) 362-636.

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Ресторан «Мезонин» предлагает белгородцам встретить Новый год в стиле фильма «Карнавальная ночь». В программе — много эмоций, яркое настроение, хлопушки, много музыки, зажигательных танцев и арт-программа.

Дата и время: 31 декабря, с 22:00;

Место: «Мезонин», проспект Богдана Хмельницкого, 137Т;

Стоимость: от 3 тысяч рублей;

Бронирование: +7 (4722) 364-644 или +7 919 221-09-59 .

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«Танцуют все!» — таков слоган и тема новогодней вечеринки ресторана «12 стульев». Главная тема новогодних корпоративов — фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Организаторы обещают сюрприз от шеф-повара.