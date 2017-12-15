В Белгороде мужчина украл из супермаркета 21 банку икры

В Белгороде задержали мужчину, который украл 21 банку икры. По информации пресс-службы УМВД по Белгородской области, сотрудники одного супермаркета во время инвентаризации заметили крупную недостачу на сумму четыре тысячи рублей и обратились в полицию. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 32-летний белгородец.Во время допроса мужчина признался, что украл банки лососевой игры, когда никто не видел. Продукцию он продал, а деньги потратил.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Белгородец может сесть в тюрьму на два года.