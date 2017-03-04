В Белгороде сотрудники ГОЧС потренировались в устранении последствий подтопления домов

Управление ГОЧС по Белгороду провело учения по ликвидации последствий возможного подтопления жителей частного сектора. В частности, жильцам улицы Пугачёва рассказали, что делать, если вдруг их жильё начнёт затапливать, а также успокоили, что если им придётся на время переселиться, то их дома будет охранять муниципальная стража, чтобы туда не наведались грабители.
— Важно самому человеку предотвратить подтопления на своей дворовой территории. Например, залежавшийся снег на территории дома лопатой вынести в другое место, — цитирует начальника управления ГОЧС Белгорода Виктора Баранова сайт городской администрации.
Пока шли учения, жители домов на улице Пугачёва пожаловались журналистам на затопление грунтовыми водами. Они рассказали, что уже второй год подвалы в их домах и огороды затоплены водой — из-за этого в постройках появились плесень и трещины.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в городе есть 22 зоны возможного подтопления, на которых располагается около 900 домов и 3 тысячи жильцов. Самая опасная ситуация может быть на улицах Зареченской, Пугачёва, Супруновской, Донецкой и Пушкарной. Спасатели каждый день замеряют уровень воды. Сейчас в Везёлке он составляет 35 сантиметров. Это соответствует норме. Если вдруг эта отметка превысит 60 сантиметров, то тогда замеры будут делать каждый час.
К паводкам готовы также и белгородские энергетики и теплоэнергетики. В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» сообщили о готовности к подъёму воды в реках региона в связи с весенним паводком. В компании ожидают, что он будет в пределах среднегодовой нормы — до 0,8 метра.
В зоне возможного подтопления находятся 387 трансформаторных подстанций и опор линии электропередачи на берегах рек, прудов и других водоёмов.
— Все они оборудованы реперами для замера уровня воды, защищены от ледохода и регулярно осматриваются оперативно-ремонтными бригадами на предмет повреждения фундаментов, — рассказали в пресс-службе «Белгородэнерго».
О полной готовности к паводку отчитались и в Белгородском филиале «Квадры».
— В первую очередь мы контролируем наши ТЭЦ, котельные и теплостети, которые попадают в зону возможного затопления, — рассказал главный инженер Белгородского филиала ПАО «Квадра» Виктор Горлов.
Теплоэнергетики следят за возможным подтоплением насосных станций Белгородской и Губкинской ТЭЦ, расположенных на берегах рек Северский Донец и Осколец. Также регулярно проверяют котельные, центральные тепловые пункты и участки тепловых сетей в Белгороде, Губкине, Валуйках и Волоконовке, где есть угроза подтопления энергооборудования.