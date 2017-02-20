В Белгороде теплоэнергетики ограничили подачу тепла 10 компаниям-должникам

По информации пресс-службы филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация», компания ограничила подачу тепла и горячей воды 10 белгородским организациям-должникам. Их суммарный долг составил более 4 миллионов рублей.
— Ограничение поставки тепловой энергии неплательщикам — мера вынужденная. Её мы применяем к юридическим лицам, которые не платили за тепло и горячую воду более месяца. Если долг не будет погашен в установленные филиалом сроки, последует полное отключение коммунальных ресурсов и взыскание задолженности в судебном порядке, — пояснила заместитель управляющего директора по реализации тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» Людмила Русинова.
В 2016 году теплоэнергетики ограничили поставку тепла и горячей воды 137 потребителям, задолжавшим более 10 миллионов рублей.