В Белгороде теплоэнергетики ограничили подачу тепла 10 компаниям-должникам

Сейчас избирательная комиссия Белгородской области принимает документы от кандидатов в депутаты Государственной думы и рассматривает вопросы об открытии ими банковских счетов. Во вторник, 19 июля, облизбирком разрешил открыть банковские счета для финансирования избирательной компании четырём кандидатам по одномандатным округам: Андрею Скочу («Единая Россия»), Станиславу Панову (КПРФ), Наталье Чернышовой и Андрею Майсаку («Гражданская платформа»). Андрей Скоч, Станислав Панов и Андрей Майсак выдвинуты на выборы по Старооскольскому одномандатному округу, Наталья Чернышова — по Белгородскому. Кроме того, одобрение на открытие счёта получило также региональное представительство партии «Справедливая Россия». — Представлять интересы избирателей — граждан, которые живут на земле в своих домах и квартирах, — должен человек непосредственно ими избранный — депутат по одномандатному округу, потому что люди видят, кого они выбирают, люди понимают, на что они могут надеяться, они уже знают, что это за человек, как на него можно рассчитывать и чего от него можно ждать. Когда идёт голосование по партийным спискам, подобного отношения между депутатами и избирателями нет. Сегодня мы вернулись к смешанной системе, и у нас все кандидаты в депутаты — конкретные люди, которые будут выходить в разные аудитории, разговаривать с людьми и вызывать у них либо симпатии, либо антипатии. Это более честная, более логически выстроенная результативная цепочка, — рассказал о своём отношении к смешанной системе голосования руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч, который в этот же день, перед открытием счёта, подал документы в облизбирком на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Напомним, что выборы в Государственную думу VII созыва пройдут 18 сентября 2016 года. 225 депутатов изберут по партийным спискам (пропорциональная система), а ещё 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Из 70 человек, участвовавших в восхождении на Эльбрус, до вершины добрались только 37. Дмитрий Выродов поднялся на вершину Эльбруса и установил там флаг Волоконовского района.Фото alpfederation.ru— Я большой патриот родного края. Очень люблю свою малую родину. Идеей вознести главный символ нашего района на самую большую вершину в Евразии (5642 метра — прим. ред.), чтобы о месте, где я родился, узнала вся Европейская часть материка — загорелся давно. Но только в этом году её удалось осуществить, — рассказал Дмитрий Выродов.Всего покорить вершину Эльбруса на «Эльбрусиаде-2016» пытались 70 человек из России и зарубежья, но удалось это только 37 из них. Дмитрий Выродов, уроженец Волоконовки, был одним из сопровождающих группы. Настоятель Петропавловского храма в селе Обуховка Старооскольского района Николай Бабкин – о службе в новогоднюю ночь и «требованиях» изменить жизнь к лучшему. Ночью на Новый год служили. Пришло десять человек, я, 2 певчих и 1 пономарь — это при населении в 100 раз больше. Звуки молитвы и церковного пения под шум фейерверка каждый год заставляют задуматься о многом. Давно прошли 90-е, в том числе и мода ходить в храм. Наш народ хочет чего-то другого: приходящие в церковь ожидают увидеть и услышать своё. Кто-то пришел попросить, другой давно не был и решил зайти. Многие думают, что им скажут: вы не плохие, не грешные, просто так получилось...Отчего так случилось? В девяностые крестили всех желающих, люди шли, ожидая, что и государство, и Церковь изменят их жизнь лучшему. Но... увы.. Теперь это уже не надежда, но требование, которое в «кризис» звучит все отчётливее. Как сказал русский философ Николай Бердяев, нынче много крещёных, но мало просвещённых. Наш современник воспринимает веру поверхностно, не особо желая понимать Евангелие и добродетельную жизнь. Оттого многие не получают того, за чем приходят. Почему? Потому что храм — это не лавка чудес. Никакие ритуальные действия не могут изменить человека, если нет правильного понимания Таинств и обрядов, да и христианства в целом. Христос — это «Путь, Истина и Жизнь» (Евангелие от Иоанна 14:6), а не ритуалы. Они необходимы для спасения при условии понимания и искренней веры. Но сегодня проще поверить в силу свечей и записок, гадалок и экстрасенсов, чем в реальную силу Живого Бога, который всегда среди нас. Депутаты попросили департамент экономразвития сделать аналитическую записку о состоянии дел в белгородских спиртзаводах. В Белгородской области планируют закрыть Песчанский спиртзавод. Закрытие предприятия обсуждали на заседании комитетов облдумы. Депутаты говорили о сложностях в этой сфере, которые начались ещё в 2011 году, когда решением суда приостановили работу Весёлолопанского спиртзавода. По мнению депутата облдумы Игоря Барщука, закрытие Песчанского спиртзавода очень критично для области. По официальным данным, за 2016 год алкоголь в регионе уже подорожал на 9 процентов. — Нужно понимать причины закрытия, на каком уровне принималось решение, кем. И что несёт региону закрытие предприятия. Количество рабочих мест, — цитирует ИА «Бел.Ру» Анатолия Попкова, депутата Белгородской областной думы. Депутаты попросили сотрудников департамента экономразвития подготовить аналитическую записку о состоянии дел в трёх белгородских спиртзаводах и просчитать, сколько потеряет областной бюджет от закрытия Песчанского спиртзавода. Напомним, что недавно ФАС начала проверку рынка алкогольной продукции региона на предмет протекционизма . КамАЗ с животными опрокинулся на дороге. По сообщению пресс-службы областного ГИБДД, в посёлке Томаровка водитель не справился с управлением, управляя автомобилем КамАЗ с полуприцепом. Автомобиль опрокинулся, и весь груз — 170 поросят — оказались на проезжей части. Водитель не пострадал. Все поросята живы.Сотрудники полиции организовали объезд места аварии. Сейчас животных перегружают в другой транспорт. За четыре дня операции «Должник» ГИБДД и судебные приставы завели 642 административных дела за неуплату штрафов. Сотрудники ГИБДД и судебные приставы за время очередной операции «Должник» — она проводилась в Белгородской области с 15 по 19 февраля — завели административные дела на 642 неплательщиков штрафов. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции рассказали, что на момент начала операции в регионе штрафы за нарушение правил дорожного движения не платили около 6 тысяч человек.Мировые суды уже рассмотрели более 200 дел. Теперь 194 автомобилиста должны заплатить штраф в два раза больше того, по которому имеется задолженность. 14 водителей за неуплату штрафов отправили на обязательные работы, а одному водителю вынесли постановление об административном аресте. Раньше этот пост занимала Наталия Зубарева, которая в октябре перешла на работу в областное правительство. В Старом Осколе 10 января назначили заместителя главы администрации по социальному развитию. Эту должность заняла Светлана Востокова, которая раньше руководила городским управлением соцзащиты. Светлана Востокова, фото пресс-службы администрации Старого ОсколаПо информации пресс-службы администрации Старого Оскола, у Светланы Востоковой большой опыт руководителя различных учреждений и ведомств в социальной сфере: она успела поработать руководителем в учреждениях по развитию творчества детей и юношества, была директором Старооскольского городского института усовершенствования учителей и заместителем начальника местного управления образования. Кроме того, она имеет учёную степень кандидата педагогических наук и является почётным работником общего образования РФ. Напомним, что должность замглавы по соцразвитию была с октября вакантной — её покинула Наталия Зубарева, которая стала заместителем губернатора, курирующим в регионе сферу здравоохранения. В Грайворонском районе пограничники задержали несколько россиян, которые пытались незаконно ввезти животных и швейные изделия. Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Белгородской области задержали в Грайворонском районе несколько граждан России, которые пытались незаконно везти животных и одежду. 12 марта недалеко от границы пограничники остановили машину с прицепом. В салоне ехали двое россиян, а в кузове машины обнаружили лошадей. Задержанные пояснили, что ввозят животных по просьбе своего знакомого жителя Грайворонского района. Примерно через сутки пограничники задержали четырёх граждан России, которые пытались ввезти несколько тюков весом около 1,6 килограмма, в которых оказалась одежда. Среди нарушителей был и грайворонец, организовавший перевозку животных.В пресс-службе пограничного управления сообщили, что по факту незаконной перевозки через границу лошадей и швейных изделий проводится проверка. На конкурс подали около 30 проектов из 26 российских регионов. Проект департамента строительства и транспорта Белгородской области «Строительство ледовых арен в Шебекине и Ракитном Белгородской области» стал победителем конкурса всероссийского конкурса «Лучший проект года-2016» в номинации «За реализацию социально значимого проекта». Об этом сообщили на сайте департамента. Ледовая арена в Шебекине, фото вшебекино.рфИтоги конкурса подвели в Ярославле. Его учредителем является Национальная ассоциация управления проектами СОВНЕТ. В конкурсе участвовали более 30 проектов из 26 регионов России. — Методика проведения конкурса и оценки проектов основаны на модели конкурса Международной ассоциации управления проектами — IPMA, в которой проекты оцениваются по двум группам — совершенство управления проектом и его результат, — пояснили в департаменте.Спонсор разделаEvent-компания «Золотая рыбка» знает, как сделать новогодний праздник незабываемым. 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