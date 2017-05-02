В Белгороде назвали лучшие трудовые коллективы и лучших работников

В Белгороде обновили областную Аллею трудовой славы и разместили там таблички и фотографии коллективов и работников, «добившихся наивысших показателей в 2016 году». Свидетельства об этом вручили губернатор Евгений Савченко и председатель областного объединения организаций профсоюзов Николай Шаталов.
— В минувшем году объём промышленного производства вырос почти на пять процентов, сельскохозяйственного — более чем на шесть. Системная работа по привлечению в регион инвестиций позволила области занять второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Наши аграрии собрали один из лучших урожаев всех сельскохозяйственных культур, славно работают животноводы, позитивно меняются объекты социальной сферы, прежде всего здравоохранение. Происходят значительные перемены к лучшему в образовании. Последний год ознаменован яркими спортивными победами и творческими достижениями работников культуры. И сегодня мы чествуем лучших из лучших, — приводит слова губернатора Евгения Савченко ИА «Бел.Ру».
Лучшими среди предприятий агропромышленного комплекса стали молочный комбинат «Авида», ЗАО «Должанское», ЗАО «Краснояружский бройлер» и ГК «Зелёная долина». Среди промышленных предприятий — Стойленский ГОК, Белгородский абразивный завод и белгородский филиал «Верофарм», среди банков — «Белгородсоцбанк».
Лучшим детским садом признали белгородский детсад № 14 «Золотой ключик», а школой — Афанасьевскую школу Алексеевского района. В Алексеевском районе находится и лучшая больница — Алексеевская центральная районная больница (ещё один победитель среди учреждений здравоохранения — белгородский санаторий для детей с родителями — прим. ред.). Лучшими органами самоуправления признали администрацию Вейделевского района, лучшим главой — Александра Сергиенко, руководителя Белгородского района. С полным списком награждённых можно познакомиться здесь.
Также 1 мая отметили победителей регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Среди них — Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), Лебединский ГОК, БГТУ имени Шухова, филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» и другие.
Лучшими работниками признали заместителя главврача горбольницы № 1 Белгорода Татьяну Шагиеву, директора центра развития «Южный» Юлию Чумакову, главврача ССМП Белгорода Александра Белоножко, Олимпийского чемпиона Евгения Тищенко, худрука Белгородского государственного театра кукол Наталью Репину и других.
Все награждённые получили специальные свидетельства. Кроме того, лучшим работникам намерены выплатить премии из средств областного бюджета.