​В белгородском ресторане пройдёт турнир по боям без правил

В белгородском ресторане «Новая волна» пройдёт турнир по боям без правил. Организаторы BARS Night Battle определили состав участников, которые будут драться в разных весовых категориях. Всего за турнир, который пройдёт 25 февраля, проведут пять боёв.
В категории до 66 килограммов выступит Сергей Петров, призёр чемпионата России, а также обладатель Кубка Мира по кикбоксингу. Его соперник Хаджимурад Алексей-Хан, призёр России по армейскому рукопашному бою.
В категории до 70 килограммов на турнире выступят Насир Седики Ховаджа, чемпион Афганистана по MMA, и Абдула уулу Векболат, чемпион Киргизии по Ушу Саньда. В категории до 77 килограммов на ринг выйдут Заур Исаев и Раимберди уулу Акыл.
— Представитель белгородского клуба «Гладиатор» Заур Исаев становился чемпионом России по рукопашному бою и чемпионом мира по кикбоксингу. Открыл профессиональную карьеру двумя победами в Гран-При турнира Industrials. Battle in Belgorod в октябре 2016 года. Раимберди Акыл выступает за клуб «Патриот» (Киргизия) является призёром открытого кубка Москвы по армейскому рукопашному бою, — объясняют организаторы.
В категории до 84 килограммов на бой выйдут Алексей Шопин, бронзовый призёр чемпионата Европы по тайскому боксу и Али Тагаев, мастера спорта по самбо. В этой же весовой категории в турнире участвуют Улугбек Гадоев и Руслан Моисеенко.
— Выступающий за «Гладиатор» 22-летний Улугбек Гадоев (Узбекистан) встретится с представителем белгородского клуба «Партизан» Русланом Моисеенко. За плечами Улугбека, начинающего выступления с турниров по кикбоксингу, три профессиональных боя, а Руслан дебютирует среди профессионалов, — пояснили организаторы.