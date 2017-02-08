​В белгородском ресторане пройдёт турнир по боям без правил

В случае принятия закона, максимальное увеличение налога ждёт владельцев яхт, самолётов и других водных и воздушных машин. В среду, 16 ноября, депутаты облдумы обсудили изменения в региональный закон «О транспортном налоге». По информации пресс-службы облдумы, для легковых автомобилей мощностью до ста лошадиных сил ставка налога вырастет с 15 до 20 рублей за одну лошадиную силу, для машин с мощностью от ста до 150 лошадиных сил — тоже на пять рублей: с 25 до 30 рублей. Как заявили представители областного департамента финансов и бюджетной политики, даже в таком случае ставки не достигнут максимального уровня, который определяет Налоговый кодекс. Сейчас в среднем белгородцы платят около 1,2 тысячи рублей за одну «легковушку». Александр Скляров на заседании облдумы, фото пресс-службы облдумыЕсли поправки примут, то на пять рублей вырастет ставка налога также для мотоциклов и мотороллеров: для двигателей до 20 лошадиных сил — до 10 рублей, от 20 до 35 лошадиных сил — до 20 рублей, для владельцев транспорта с мощностью больше 35 лошадиных сил — до 50 рублей. Новый законопроект также установит максимальный налог для катеров, яхт, самолётов и других водных и воздушных машин. В два раза увеличится ставка налога для катеров, моторных лодок и других водных машин — до 100 рублей за одну лошадиную силу, если мощность двигателя до ста лошадиных сил, и до 200 рублей — если больше ста лошадиных сил. Владельцы яхт и других парусно-моторных судов также будут платить вдвое больше: 200 рублей (если мощность двигателя до ста лошадиных сил) и 400 рублей (если мощность больше ста лошадиных сил). Для самолётов и вертолётов теперь увеличится налоговая ставка до 250 рублей за одну лошадиную силу, если же в воздушном транспорте применяется реактивный двигатель, то до 200 рублей за каждый килограмм силы тяги.Замгубернатора Владимир Боровик сказал, что вводимые ставки находятся на уровне ставок в соседних Воронежской и Тамбовской областей, и там они уже давно действуют. Полиция задержала подозреваемого и нашла у него пневматический пистолет. В Старом Осколе полиция задержала таксиста, выстрелившего в мужчину на автобусной остановке. В УМВД по Белгородской области рассказали, что в правоохранительные органы обратились сотрудники местной больницы, куда потерпевшего госпитализировали с травмой головы. Потерпевший рассказал, что поссорился с водителем такси. Тот достал пистолет, выстрелил в него и уехал. Жертва нападения запомнил марку и цвет машины. Сотрудники уголовного розыска уже задержали подозреваемого — 40-летнего жителя Старого Оскола. У него дома нашли пневматический пистолет. Предположительно, именно из него он стрелял в своего оппонента. На подозреваемого завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Файзулла Исмаилов останется в СИЗО до 11 апреля. В четверг, 10 марта, Октябрьский районный суд продлил срок ареста имаму белгородской мечети Файзулле Исмаилову. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда. Судебное заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме. Исмаилов останется под арестом до 11 апреля.Напомним, в декабре 2015 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Исмаилова. Его подозревают в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. 17 декабря суд заключил его под стражу на время следствия. Предыдущее заседание по делу Исмаилова также было закрытым. На единственном открытом для прессы и слушателей заседании Исмаилов заявил, что оружие и взрывчатку в мечеть подбросили неизвестные. Правоохранительные органы не комментируют обстоятельства ареста и расследования уголовного дела против Исмаилова. Как региональные власти борются с нехваткой мест в детских садах и второй сменой в школах, повышают зарплаты учителей и снижают им бумажную нагрузку и зачем вводят всеобщее музыкальное образование в регионе — «Фонарь» изучил выступление заместителя руководителя департамента образования Белгородской области на педагогической конференции в Чернянке. Накануне начала учебного года в Чернянском районе на расширенном заседании регионального правительства обсудили проблемы образования в Белгородской области. «Фонарь» выбрал основное из доклада первого заместителя начальника регионального департамента образования — начальника управления общего, дошкольного и дополнительного образования Ольги Медведевой. Фото пресс-службы Белгородской областной думы Про очереди в детские сады Сегодня не все дети до трёх лет в Белгородской области ходят в детские сады. Проблему решают с 2008 года — за это время в детские сады пошли около 22 тысяч детей. По информации департамента образования, на сегодняшний день её не удалось решить полностью из-за демографического роста и переезда в Белгородскую область жителей Украины. Для этого сейчас продолжают строить новые детские сады, создают группы кратковременного пребывания детей и консультационные центры сопровождения семейного образования, поддерживают открытия частных детских садов, куда ходят 1788 человек — два процента от общего количества детей. — Необходимо отметить социально значимую инициативу администрации города Белгорода, которая нашла механизм обеспечения местами почти 300 детей из муниципальной очереди в частных дошкольных образовательных организациях, при этом размер родительской платы не превышает стоимости пребывания ребёнка в муниципальном детском саду, — заявила Ольга Медведева. Про учёбу во вторую смену В 2016–2017 учебном году во вторую смену будут учиться только 3,2 процента белгородских школьников (по подсчётам редакции «Фонаря» — около 4,3 тысячи учащихся). В прошлом году их было 6787 человек — 5 процентов от общего количества учащихся. Детей переведут на учёбу в первую смену, благодаря переоборудованию школьных помещений, рациональному составлению расписания, перераспределению микрорайонов и использованию базы учреждений допобразования. До 2025 года в регионе намерены построить 17 новых школ и пристроек к уже существующим. К слову, до конца этого года, например, в Белгороде на улице Есенина завершат строительство новой школы на тысячу мест . В первую очередь сюда перейдут дети, которые учились во вторую смену в гимназии № 3. «Коробка» новой школы на улице Есенина, фото belnovosti.ru Про пятидневку и домашние задания С 1 сентября 95 процентов белгородских школьников будут учиться пять дней в неделю вместо шести. Шестидневка сохранится только в нескольких районах. В департаменте озаботились также большой нагрузкой на детей, которым приходится выполнять «объёмные домашние задания». На них почти четверть школьников тратит более трёх часов. — Имеют место факты, когда сложные задания даются на каникулы. Это совершенно недопустимо! Возникает законный вопрос — чем занимались дети на уроке, дома ребята должны лишь закрепить тот материал, который изучили в школе. Уважаемые руководители образовательных организаций, педагоги! Этому вопросу мы будем уделять особое внимание в следующем учебном году и контролировать, строго ориентируясь на утверждённые нормы, -— сказала Ольга Медведева. Про «доступную среду» в образовании С 1 сентября 113 белгородских школ (это 20 процентов от общего количества школ) и 49 детских садов (10 процентов от общего количества детских садов) будут работать в режиме так называемой инклюзии, когда ребёнок с ограниченными возможностями здоровья сможет вместе со своими здоровыми сверстниками осваивать учебную программу. — Архитектурная доступность зданий школ и детских садов, пандусы, приобретённое специальное оборудование позволят всем детям с ограниченными возможностями здоровья получить общее образования, а каждый третий ребенок с ограниченными возможностями здоровья сможет обучаться в массовой школе, — рассказала Ольга Медведева. Про стандарты образования и аналог ЕГЭ в четвёртых классах На учебники, соответствующие новым образовательным стандартам, в Белгородской области выделили 179 миллионов рублей — теперь около 2/3 белгородских школьников будут обучаться по новым стандартам начального и основного общего образования. — В мае 2016 года впервые обучающиеся четвёртых классов 532 школ области писали всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему миру... Дети справились: качество знаний по всем предметам составило более 75 процентов, а неудовлетворительные результаты получили единицы, — сказала Ольга Медведева. В новом учебном году всероссийские проверочные работы будут писать все школьники четвёртых классов. Про детский технопарк На создание в Белгороде детского технопарка из областного и федерального бюджета выделят 84,5 миллиона рублей. Первый филиал технопарка появится на базе Октябрьской средней школы Белгородского района. Робототехнический фестиваль BelRobot-2016, фото Владимира Корнева Про зарплату учителей По информации Ольги Медведевой, средняя заработная плата учителей за 2013–2016 годы выросла на 13,4 процента. Напомним, что корреспондент «Фонаря» в августе пообщался с четырьмя белгородскими педагогами, которые рассказали о своих зарплатах и способах дополнительного заработка . Вышло, что средняя зарплата у этих педагогов оказалась 20–25 тысяч рублей. Про бумажные отчёты В апреле 2016 года облдума заявила о снижении за три года бумажной отчётности для учителей на 40 процентов. Эту же тему затронула в выступлении и чиновница, которая сообщила уже о 65-процентом уменьшении количества отчётов. — Несомненно, обеспечить качественное образование можно только в том случае, если педагоги будут работать с детьми, а не с документами и отчётами. В области целенаправленные меры по сокращению потока отчётной документации в школах принимаются с 2013 года. За счёт определения исчерпывающего перечня отчётов и информаций, утверждения регламента его применения, перевода большинства отчётов и информаций в автоматизированный режим на основе информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа» общее количество обязательных для заполнения педагогами документов сократилось на 65 процентов. А более 50 основных отчётов педагог, заместитель руководителя, директор школы могут получить простым нажатием клавиши, — заявила на педагогическом собрании Ольга Медведева. Про медицинских работников в школах и детсадах Сейчас белгородские школы на 71 процент обеспечены врач