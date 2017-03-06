Белгородский тхэквондист выполнил норматив Мастера спорта на соревнованиях в Объединённых Арабских Эмиратах

Оба кубка соревнований получил москвич Сергей Баженов. В пятницу, 5 августа, в Белгородской области подвели итоги чемпионата по воздухоплаванию. Кубок «Небосвод Белогорья» получил Сергей Баженов из Московской области. Ему же достался кубок ЦФО. Сергей Баженов, победитель чемпионата ЦФО по воздухоплаванию— Сергей — опытный пилот, занимается воздухоплаванием с 1991 года, за это время полетал более чем на 20 тепловых аэростатах. В белгородских соревнованиях он принимал участие на спортивном шаре «Русбал», — рассказывают о победителе организаторы соревнований. Кроме представителя Московской области, в числе призёров также спортсмены из Тулы, Москвы и Великих Лук. Напомним, что 6 и 7 августа в Белгородской области пройдёт фестиваль «Небосвод Белогорья». Он откроется в субботу, 6 августа, в 17:00 в Прохоровке, а белгородцы смогут посмотреть на аэростаты в воскресенье, 7 августа, с 18:00 на площадке «Под дубом» в Дубовом. Слушателей приглашают в мастерскую театра «Спичка». В субботу, 9 июля, в Белгороде пройдёт акустический концерт Романа Романова. Зрители не только послушают Романова, но и смогут сделать себе роспись михенди, получат портрет от одного из мастеров «быстрых» портретов и попробуют бесплатные напитки. — Музыкант и композитор Роман Романов известен белгородской публике не только выступлениями на городских площадках, но и магическим саундтреком к спектаклю «Мета» театра «Спичка», — анонсируют творческий вечер организаторы. Концерт пройдёт в мастерской театра на Лермонтова, 9а. Вход для зрителей — 150 рублей. Начало в 20:00. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?122"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-19224204_1019", -19224204, 1019, 'Kt1xa0BTq50N5vbI9ZUGwfjRRg', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Женщина представилась сотрудником Пенсионного фонда России. В Алексеевском районе женщина обманула пенсионера, подменив его деньги бумагой. Мошенница представилась сотрудником Пенсионного фонда РФ, который якобы проводит денежную реформу. — Она пришла в дом к пенсионеру и рассказала ему о якобы проходящей денежной реформе. Поверив женщине, мужчина передал ей все свои сбережения. Злоумышленница взяла настоящие купюры, а взамен отдала местному жителю конверт с нарезанными по формату денег листами бумаги, — пояснили в пресс-службе областного МВД. Позже полицейские задержали женщину, которая оказалась жительницей Ростовской области. Выяснилось, что она уже судима, так как совершала аналогичное преступление в Воронежской области. Суд присудил ей один год исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства. Бесплатный семинар «Как выбрать нишу, которая станет делом жизни» пройдёт в бизнес-пространстве «Контакт». В среду, 26 октября, в бизнес-пространстве «Контакт» пройдёт мастер-класс «Как выбрать нишу, которая станет делом жизни». Семинар бесплатный, организаторы — проект «Бизнес-молодость» .На мастер-классе выступят основатель торговой сети Like Hobby Сергей Прядун и руководитель квестов в реальности «Квадрат» и клуба активного отдыха Hamster Сергей Переверзев. Подробную программу встречи можно найти в официальной группе во «ВКонтакте». Начало в 19:00, вход на мероприятие свободный, но предварительно надо зарегистрироваться здесь. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?136"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-131455054_2", -131455054, 2, '6Uko_vp5MM_qr9-Kosm4D4AKvQ', {width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Мужчина ссорился с женой и избивал дочь, которая заступалась за мать. В Шебекинском районе мужчину признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребёнка, соединённом с жестоким обращением с несовершеннолетним. Об этом сообщает городской портал вшебекино.рф.По информации прокуратуры, пьяный мужчина ссорился со своей женой, а дочь заступалась за мать. Он несколько раз избивал девочку, один раз даже до кровоподтёков. Из-за ругани родителей, ребёнок не мог спать и пропускал занятия в школе. Суд решил, что отец причинил дочери физическую боль и психические страдания. Мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и сказал, что больше так себя не ведёт. Судья назначил ему семь месяцев исправительных работ с удержанием части заработка в пользу государства. Мэр Белгорода выразил соболезнования в связи с гибелью 92 человек. Мэр Белгорода Константин Полежаев выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и экипажа Ту-154, который разбился через несколько минут после вылета из Сочи в полутора километрах от берега. На борту самолёта были 92 человека, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты нескольких СМИ. — Сложно подобрать слова, чтобы выразить те чувства, которые переполняют каждого из нас после известия об авиакатастрофе. Каждый из погибших не чужой для белгородцев. Нас, жителей города Первого Салюта и города воинской славы России, многое связывало с ансамблем песни и пляски имени Александрова, с Валерием Михайловичем Халиловым. Светлая память всем, кто был на борту разбившегося самолёта. Соболезнования их родным, близким и всем, кто считает эту трагедию личным горем, — обратился к родным и близким погибших Константин Полежаев. Пресс-служба городской администрации напоминает, что ансамбль под управлением главного военного дирижёра не раз выступал в Белгороде, а Валерий Халилов дирижировал духовым оркестром Белгородской филармонии и приезжал на Прохоровское поле. В августе 2015 года военный оркестр Министерства обороны выступал на параде духовых оркестров России «Первый салют Победы». понедельник, 26 декабря, в день траура в Белгороде отменили развлекательные мероприятия, в том числе «манекен челлендж», который должен был пройти на Соборной площади. 20 мая Центробанк отозвал лицензии у четырёх банков, в том числе у «Транспортного», у которого было представительство в Белгородской области. По информации Центробанка, «Транспортный» проводил высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, что привело к утрате капитала. В банке назначена временная администрация до момента появления конкурсного управляющего либо ликвидатора.Напомним, что отзыв лицензии является страховым случаем. Новая машина скорой помощи оснащена современным медицинским оборудованием для транспортировки тяжелобольных. В понедельник, 19 октября, руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч вручил Белгородской областной клинической больнице святителя Иоасафа реанимационный автомобиль. В 2012 году фонд подарил больнице три машины скорой помощи для новорождённых. — У нас увеличивается рождаемость. Мы каждый год принимаем более 18 тысяч детей, у нас самые высокие показатели продолжительности жизни. Много достижений, но самое главное, что наша земля рожает таких открытых, добрых меценатов, людей, которые нам помогают. Спасибо вам за то, что из имеющихся в областной больнице реанимобилей половина — ваши, — поблагодарила Андрея Скоча заместитель губернатора области Елена Батанова. Новый реанимобиль выпущен на базе автомобиля «Форд Транзит». Машина укомплектована современным оборудованием для перевозки тяжелобольных: здесь установлен дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции лёгких, компрессорный ингалятор. Автомобиль оснащён противошоковым костюмом, травматологическим и акушерским наборами и другим оборудованием для оказания скорой помощи. Реанимобиль освятил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он рассказал, что несколько лет назад сам был пациентом, которого везли в таком автомобиле. — Вы все знаете, что есть такое понятие «золотой час» — когда в случае сердечно-сосудистых заболеваний очень важно вовремя успеть доставить человека и оказать ему первую помощь. Так случилось, что когда Андрей Владимирович подарил первый реанимобиль, таким пациентом оказался я. Восемь лет назад меня везли по маршруту «Белгород — Москва». Я был доставлен в Москву в кардиоцентр. Я не понаслышке знаю, как важно иметь такую помощь. И я рад, что сегодня все жители Белгородской области получают в помощь реанимобиль, который поможет спасти жизни многих людей, — подчеркнул глава Белгородской митрополии владыка Иоанн. Сам депутат Государственной думы, президент фонда «Поколение» Андрей Скоч отметил, что занялся вопросами медицины около 20 лет назад, когда у него «рождалась пятерня». — Так получилось, что они родились у меня совсем маленькими. Мальчик, которому сейчас 20 лет, родился весом в 630 граммов. Именно тогда судьба меня свела с докторами, с родителями, которые прошли через эту проблему. Жизнь меня погрузила в состояние, с одной стороны, беспомощности, а с другой стороны, надежды... — поделился депутат. «Моим родителям уже девятый десяток. И папе, и маме. Слава богу, они живы, живут в соответствии с возрастом — то есть не совсем здоровы. Я как-то приезжал к ним в гости, и они мне рассказывали, что в их районе работала скорая помощь на автомобиле «Рафик». Однажды эти «Рафики» поменялись на новые автомобили. И когда мой отец попал в эту скорую помощь, у него было такое чувство, что как будто всё, что с ним произошло, сразу отпустило его. От вида врачей, которые привели его и уложили на медицинскую кроватку, от вида оборудования, кнопочек всевозможных, от приборов — от всего этого визуального воздействия он сразу почувствовал себя практически здоровым». — Я очень рад, что сегодня в больницу мы смогли привезти этот очень важный и очень действенный подарок, который будет приносить пользу белгородцам, который будет спасать чьи-то жизни, который просто своим появлением и ездой по городу будет внушать уверенность, что здесь, на белгородской земле, медицина работает на высоком уровне, — заявил Андрей Скоч. За 20 лет работы фонд вручил 147 автомобилей различным лечебным учреждениям регио
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Белгородский тхэквондист выполнил норматив Мастера спорта на соревнованиях в Объединённых Арабских Эмиратах

Белгородец в пяти боях не уступил ни одному из соперников.

В Объединённых Арабских Эмиратах на международном турнире по тхэквондо Fujairah Open 2017 белгородский юниор Дмитрий Эсауленко занял первое место и выполнил норматив Мастера спорта. Всего юноша провёл пять боёв, которые закончил пятью победами. Сначала он выиграл со счётом 8:4 у норвежца, потом — 19:1 у спортсмена из Иордании, в третьем бою — 17:7 у спортсмена из Казахстана, в четвёртом — 22:9 у представителя ОАЭ, а в финале со счётом 23-11 победил казахстанца.

Дмитрий Эсауленко (в центре на пьедестале), фото предоставлено управлением по развитию потребительского рынка Белгородской области

Двое других белгородцев, которые также представляли регион на этих соревнованиях, остались без призовых мест: Глеб Захаров в первом же бою уступил своему соотечественнику, а Сергей Невердинов стал пятым, победив спортсменов из Туркмении и Пакистана, но в третьем бою уступив будущему победителю — спортсмену из России.

Андрей Маслов

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#тхеквондо #соревнования #Белгород #управление по развитию потребительского рынка Белгородской области
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