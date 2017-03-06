Белгородский тхэквондист выполнил норматив Мастера спорта на соревнованиях в Объединённых Арабских Эмиратах

В Объединённых Арабских Эмиратах на международном турнире по тхэквондо Fujairah Open 2017 белгородский юниор Дмитрий Эсауленко занял первое место и выполнил норматив Мастера спорта. Всего юноша провёл пять боёв, которые закончил пятью победами. Сначала он выиграл со счётом 8:4 у норвежца, потом — 19:1 у спортсмена из Иордании, в третьем бою — 17:7 у спортсмена из Казахстана, в четвёртом — 22:9 у представителя ОАЭ, а в финале со счётом 23-11 победил казахстанца.
Двое других белгородцев, которые также представляли регион на этих соревнованиях, остались без призовых мест: Глеб Захаров в первом же бою уступил своему соотечественнику, а Сергей Невердинов стал пятым, победив спортсменов из Туркмении и Пакистана, но в третьем бою уступив будущему победителю — спортсмену из России.