​Белгородские полицейские сняли клип про то, как у ветерана украли медали

Мужчина обманул пенсионера, который в интернете разместил объявление о продаже музыкального инструмента. Сотрудники уголовного розыска Новооскольского района задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве. По версии полицейских, он обманул пенсионера и с помощью системы «Мобильный банк» снял с его счёта более 100 тысяч рублей.Потерпевший разместил в интернете объявление о продаже музыкального инструмента. С ним связался подозреваемый, житель Тулы, и предложил перевести деньги за покупку через «мобильный банк». Инструмент пообещал забрать через курьера.— Пенсионер установил на свой телефон систему «Мобильный банк» и сообщил аферисту необходимые коды для перевода оплаты, тем самым открыв злоумышленнику доступ к своим счетам. Позже покупатель сообщил, что случайно перевёл на счёт сумму, превышающую стоимость покупки, и попросил выполнить обратную операцию, что пенсионер и сделал. Спустя время он понял, что стал жертвой мошенника и обратился за помощью в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.После жалобы пострадавшего в течение суток оперативники установили личность предполагаемого подозреваемого. В Туле вместе со своими коллегами они задержали 34-летнего ранее судимого мужчину. За мошенничество ему грозит до пяти лет свободы.