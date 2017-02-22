​Белгородские полицейские сняли клип про то, как у ветерана украли медали

В Белгороде управление МВД сняло клип ко Дню защитника Отечества. По сюжету полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задерживают вора, который обокрал квартиру ветерана ВОВ.
— Мы должны помнить о том, какой ценой досталась нам Победа. Ордена и медали, украшающие грудь ветерана, — не просто атрибуты военного лихолетья. Это его жизнь. Жизнь настоящего защитника Отечества, — считают в пресс-службе УМВД по Белгороду.
Издание «БелПресса» пишет, что ролик сняли по инициативе Евгения Гаенко, начальника городского управления МВД. В клипе, который снят на песню Татьяны Недельской «Ты помни», снимались реальные сотрудники ведомств; в роли ветерана выступил Евгений Петренко, участник Великой Отечественной войны.