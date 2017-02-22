Мужчина обманул пенсионера, который в интернете разместил объявление о продаже музыкального инструмента. Сотрудники уголовного розыска Новооскольского района задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве. По версии полицейских, он обманул пенсионера и с помощью системы «Мобильный банк» снял с его счёта более 100 тысяч рублей.Потерпевший разместил в интернете объявление о продаже музыкального инструмента. С ним связался подозреваемый, житель Тулы, и предложил перевести деньги за покупку через «мобильный банк». Инструмент пообещал забрать через курьера.— Пенсионер установил на свой телефон систему «Мобильный банк» и сообщил аферисту необходимые коды для перевода оплаты, тем самым открыв злоумышленнику доступ к своим счетам. Позже покупатель сообщил, что случайно перевёл на счёт сумму, превышающую стоимость покупки, и попросил выполнить обратную операцию, что пенсионер и сделал. Спустя время он понял, что стал жертвой мошенника и обратился за помощью в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.После жалобы пострадавшего в течение суток оперативники установили личность предполагаемого подозреваемого. В Туле вместе со своими коллегами они задержали 34-летнего ранее судимого мужчину. За мошенничество ему грозит до пяти лет свободы.
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четверг, 23 февраля
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​Белгородские полицейские сняли клип про то, как у ветерана украли медали

Инициатором съёмок стал начальник УМВД России по Белгороду Евгений Гаенко.

В Белгороде управление МВД сняло клип ко Дню защитника Отечества. По сюжету полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задерживают вора, который обокрал квартиру ветерана ВОВ.


— Мы должны помнить о том, какой ценой досталась нам Победа. Ордена и медали, украшающие грудь ветерана, — не просто атрибуты военного лихолетья. Это его жизнь. Жизнь настоящего защитника Отечества, — считают в пресс-службе УМВД по Белгороду.

Издание «БелПресса» пишет, что ролик сняли по инициативе Евгения Гаенко, начальника городского управления МВД. В клипе, который снят на песню Татьяны Недельской «Ты помни», снимались реальные сотрудники ведомств; в роли ветерана выступил Евгений Петренко, участник Великой Отечественной войны.

Владислав Харченко
и Дмитрий Голуцкий

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#УМВД по Белгороду
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