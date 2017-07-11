«Что за трек?». Тизер второго выпуска

«Фонарь» продолжает специальный проект «Что за трек?». Вторыми участниками проекта стали актёры драмтеатра имени Щепкина Владимир Кубриков, Екатерина Йовчева и Дмитрий Беседа. Полный выпуск шоу можно будет увидеть 13 июля на нашем сайте.
Напомним, что главная задача участников проекта — отгадать как можно больше исполнителей песен из музыкальной подборки, которую для них составляют организаторы (название трека тоже можно указывать, но за это дополнительного балла не будет — прим. ред.).
В первом сезоне запланировано десять выпусков шоу. Победителем станет команда, которая наберёт наибольшее количество баллов. В случае равенства будет проведён дополнительный тур между командами-лидерами. Первой в шоу поучаствовала редакция паблика «Белгород — это интересно». Втроём им удалось отгадать исполнителей 22 треков.