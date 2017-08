«Что за трек?». Тизер пятого выпуска

Корреспондент «Фонаря» побывала на открытом уроке китайского языка и узнала, как составлялись иероглифы, насколько смысл слова зависит от тона и сколько времени нужно потратить, чтобы научиться говорить самые простые фразы на китайском. В субботу, 23 апреля, в студии изучения иностранных языков CheeseLang прошёл открытый урок по китайскому языку. Его провёл преподаватель-полиглот Иван Кресин, для которого китайский стал шестым изученным языком.— Китайский язык учится от устной речи к письменной. Если пытаться сначала понять китайскую письменность, обучение будет неэффективным, — рассказал преподаватель собравшимся слушателям.На доске появились карточки с самыми простыми словами: «я», «ты», «он», «сегодня», «завтра», «пить», «есть», «кофе», «рис». В китайском языке слова не изменяются, поэтому важно сохранять правильный порядок слов. Сначала Иван включил несколько видео, чтобы показать, как правильно произносятся все слова, а потом стал кидать красненькую подушку-птичку ученикам, предлагая перевести фразы с русского на китайский: «Я сегодня пью кофе. Ты завтра не пьёшь кофе».Кто-то быстро переводил, бегло интонируя гласным, кто-то (как корреспондент «Фонаря», например) — впадал в ступор.На занятии в студии CheeseLang, фото vk.com/cheese_langОказывается, смысл каждого слова меняется в зависимости от того, с какой интонацией произносятся гласные звуки. Есть четыре вида тонов: ровный, восходящий, нисходящий и нисходяще-восходящий.— Я никогда не был знаком с китайским языком, но мне нравятся иностранные языки, поэтому я пришёл сюда и решил попробовать себя. Думаю, что это перспективно — я хочу стать военным переводчиком, — рассказал семиклассник гимназии № 1 Никита Шваев.Сам Иван Кресин изучает китайский язык уже три года.— Мой интерес к китайскому начался с интереса к культуре. Я долго изучал другие языки и решил, что пора взяться за него. Это был вызов самому себе. Его трудно выучить самостоятельно, нужен нереальный талант к языкам и нереальное терпение или нереальная любовь к этому языку. Конечно, если человек окунётся в китайскую жизнь, поедет надолго в Китай, то ему это будет необходимо. Но и там без каких-то курсов не справишься. Регулярные, правильно прикладываемые усилия на курсах дают эффект. Самостоятельно учить — мотивации обычно не хватает, — рассказал Иван Кресин.Первый уровень, который осваивают ученики на курсах китайского, — это 150 иероглифов.— Мы осваивали этот курс за месяц, занимались два раза в неделю. Для этого нужно хорошо дома заниматься, а не только на уроках, — отметил Иван.Спонсор рубрикиЗаписаться на интенсивные трёхмесячные курсы китайского или английского языков можно по телефону +7 (980) 322-80-67 или связавшись с администраторами группы во «ВКонтакте». Курсы начнутся 10 мая. — Если вы не хотите занятий из серии «открыли учебники, читаем-переводим», тогда вам точно нужно познакомиться с подходом инновационной студии CheeseLang. Здесь занятия проходят эмоционально, преподаватели используют большое количество наглядных материалов. Для тренировки речи предлагают много ролевых игр, работу в парах и мини-группах. Атмосфера на занятиях настолько доброжелательная, что даже самые стеснительные начинают говорить на английском, забывая о своей неуверенности... Я уже жду набора в группу по изучению итальянского языка, очень хочу познакомиться с этим красивым европейским языком, — рассказывает Маргарита Селихова, одна из выпускниц прошлого набора студии CheeseLang. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-100297311_1147", -100297311, 1147, 'V90i0oJxtD-s6Z8ukMfozDFhYw', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());На правах рекламы Трёхдневный опен-эйр Stereoleto прошёл 7–9 июля на Елагином острове. На трёх сценах фестиваля свои сеты сыграли более 30 музыкальных групп, среди которых — «Грибы», «Сплин» и U.N.K.L.E. Корреспондент «Фонаря» рассказывает, как это было. В Санкт-Петербурге завершился шестнадцатый фестиваль Stereoleto, который в этом году был посвящён 55-летию Виктора Цоя. Именно поэтому в первый день фестиваля прошло выступление проекта «Симфоническое кино»: гитарист «Кино» Юрий Каспарян и композитор Игорь Вдовин представили симфоническое звучание знаменитых цоевских песен. Фото vk.com/stereoletoПространство фестиваля На первый взгляд пространство фестиваля напоминает международный форум «Селигер» эпохи 2010-х годов: три сцены, работающие одновременно, представительства компаний-партнёров, шатры для проведения дискуссий и мастер-классов, большая ресторанная зона и огромное травяное поле, на которой посетители нежатся под петербургским солнышком — погода ни разу не подвела. Здесь можно было купить фиолетовую шаверму, получить в подарок чёрное мороженое, выбрать себе рукодельный значок или договориться о возвращении на историческую родину в Израиль — эта опция, конечно, была доступна далеко не всем зрителям. При этом все активности фестиваля гармонично располагаются в зелёной зоне, где люди, кажется, не мешают «жителям» Елагина острова: лебеди и белки в обмен на угощения позировали для фотографий, а посетители не стремились ухватить белку за хвост. МузыкаАлександр Васильев («Сплин») на фестивале, фото vk.com/stereoletoХедлайнерами второго дня стали украинские «Грибы». Во время брифинга создатель Stereoleto Илья Бортнюк рассказал, что он почувствовал потенциал группы и забронировал их для участия в фестивале в 2016 году ещё до того, как они завоевали популярность у российских слушателей.Однако музыкальный багаж «Грибов» ещё невелик, поэтому, исполнив за час всю свою программу, парни научили зрителей правильно двигать телом, работать с ритмом, а потом снова сыграли самые популярные треки. В третий день фестиваля Елагин остров наполнился песнями группы «Сплин» и U.N.K.L.E — именно они были главными исполнителями завершающего дня Stereoleto. Забота Tele2 выступила партнёром фестиваля и предоставила своим абонентам массу преимуществ. Во-первых, клиенты сотового оператора приобретали билеты со скидкой в 25 процентов и попадали на территорию фестиваля через отдельный вход. Сразу на входе промоутеры компании выдавали сумку с полезными подарками: дождевиком, водой и дизайнерской футболкой, выпущенной ограниченным тиражом в коллаборации с дизайнером очков Fakoshima. В зоне главной сцены оператор установил двухэтажную площадку. На втором этаже разместили деревянные шезлонги и кресла, и вид на сцену открывался отличный, поэтому на выступлениях хедлайнеров второй этаж был полностью занят абонентами Tele2. На первом этаже компания установила камеры хранения, камеры для зарядки телефонов, устройство для сферического селфи, качели, лежаки и многое другое. Фото vk.com/stereoleto— Это очень крутой фестиваль, и каждый человек обязан хотя бы раз в жизни на нём побывать! Он действительно проходит по другим правилам: здесь много разнообразия — и дискуссии для интеллектуалов, и совершенно разные музыкальные выступления (от рэпа до инди-рока), и огромное разнообразие уличной еды. Компании-партнёры очень здорово подготовили фан-зоны, с которых можно комфортно смотреть на выступления групп. Главное ещё, что Tele2 собрала единомышленников по всей России, с которыми мы были на одной волне и с которыми, даже не договариваясь, нарушали те самые обычные правила. Я очень доволен, что попал на это событие! — рассказал белгородец Андрей Федотов. Второй день фестиваля завершился для абонентов Tele2 закрытой вечеринкой в Kuznya House, на которой выступила группа POMPEYA. На правах рекламы За первые полтора месяца акции «Футбол без мата» областная федерация футбола дисквалифицировала более 30 человек. Белгородская федерация футбола запустила акцию «Футбол без мата». За нецензурную лексику во время игры футболистам грозит дисквалификация на срок от двух до пяти игр. Решение принимать будут контрольно-дисциплинарный комитет БРОО «Федерация футбола». Фото vk.com/fedfootball31— Во время проведения областных соревнований по футболу просто порой стыдно, как общаются у нас люди, задействованные в играх: мат, оскорбления, унижение соперников, партнёров по команде, судей... Мы просто в этом аспекте деградируем, уходим большими шагами в первобытный мир... Проблем много в футболе, но взаимоотношение между людьми в футболе — одна из них. Судьям и инспекторам даны чёткие указания бороться с нецензурной бранью и оскорбительными выражениями в играх областных соревнований. Было доведено что, если арбитр за такие нарушения не покажет красную карточку, тем самым жалея игрока, то он будет отлучен от судейства на один месяц (инспектор, поддержавший его, отправляется отдыхать следом за ним). Просто накипело, хватит! Акция «Футбол — без мата» продлится не одну неделю и не один месяц! — написал вице-президент областной федерации футбола Денис Шпилёв в официальном сообществе организации во «ВКонтакте». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?125"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-69470607_2074", -69470607, 2074, 'c_PTvPYAPM9AUZh0Mo6JBaWZSQ', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());По словам организаторов, главная цель акции — искоренение оскорбительной и ненормативной лексики во время игр областных соревнований по футболу. — Мы проводим разъяснительную работу с представителями команд о требованиях, судьи предупреждают всех до и во время проведения игр. Самое главное: нас понимают, в играх шипят и бурчат, но сдерживаются. Просто в Белгороде есть огромная проблема: есть футбольное поле, окружённое многоэтажками. Жильцы этих домов пишут просьбы в администрацию города убрать поле, так как в квартирах стоит сплошной мат, когда играют в футбол. Родители по этой же причине не приводят своих детей посмотреть на матчи, — рассказал «Фонарю» Денис Шпилёв.За полтора месяца акции уже дисквалифициро