«Что за трек?». Шестой выпуск

Ведомство поблагодарило администрацию НИУ «БелГУ» за просвещение сотрудников. Фото Михаила КойноваВ НИУ «БелГУ» провели лекцию по литературе для сотрудников ФСБ. Лекцию, посвящённую 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова, силовикам прочёл профессор, доктор филологических наук Василий Липич.— Как выяснилось, русская литература интересует сотрудников и таких структур. Более того, интерес был такой, что в университет было направлено благодарственное письмо от ведомства, а сотрудничество было решено продолжить, — сообщает пресс-служба вуза. Профессор Липич пояснил, что подразумевается под дальнейшим сотрудничеством.— В итоге будет проведён большой цикл лекций по истории русской литературы. Остается надеяться, что сотрудничество, начатое в Год литературы, не завершится этим годом, а будет продолжено в дальнейшем. Выступление рэперов состоится в студенческом дворце культуры БГТУ имени Шухова. Известный менеджер расскажет, как подготовить себя для работы с клиентом и почему возражения — это прекрасно. В четверг, 20 октября, в Белгороде пройдёт мастер-класс для тех, кто занимается продажами. Автор бизнес-бестселлера «45 татуировок менеджера» Максим Батырев проведёт мастер-класс, на котором разберёт все аспекты работы с клиентом: начиная от личного имиджа, заканчивая оформлением сделки. — В первую очередь, мастер-класс будет интересен коммерческим директорам, сотрудникам отделов продаж и их руководителям. На мастер-классе будет проведён пошаговый разбор того, каким образом выстраивать правильные отношения с клиентами, в какой момент и каким образом начинать вести коммерческие переговоры. За один день будет разобран пошаговый алгоритм, как совершить одну продажу одному клиенту. При соблюдении всех разобранных действий вероятность сделки возрастает до 95 процентов, — уверяют организаторы. Сам мастер-класс пройдёт в конференц-зале «Континенталь» (Белгород, улица Чумичова, 30 — прим. ред.) с 10 до 18 часов. Цена на билет для группы из пяти человек варьируется от 5 тысяч рублей (за участие в семинаре) до 15 тысяч рублей (участие в семинаре, печатные и аудиокниги в подарок, возможность рекламы и VIP фуршет). Заказать билеты можно на официальном сайте встречи или по номеру +7 (910) 73-73-678. Также больше информации можно найти в группе во «ВКонтакте». Справка «Фонаря»Максим Батырев — известный российский менеджер, член правления компании «Что делать Консалт» (сеть «КонсультантПлюс»). Издательский дом «Коммерсантъ» включил Максима в ТОП-1000 лучших менеджеров России. Входит ТОП-30 самых «денежных» блогеров России по версии LiveJournal. «Менеджер года-2012», обладатель премии «Коммерческий директор года-2011» по версии компании Salecraft. Автор книги «45 татуировок менеджера». В 2014 году книга стала победителем ежегодной литературной премии «Электронная буква 2014» в номинации «Бизнес-книга года». УФАС по Белгородской области снова оштрафовало компанию за навязывание услуг. УФАС по Белгородской области возбудило второе административное дело на ООО «Росгосстрах» за навязывание услуг. По результатам рассмотрения дела, компании выписали штраф на сумму 500 тысяч рублей. Ранее «Росгосстрах» уже выплатил штраф по аналогичному делу на сумму 100 тысяч рублей. Но после нескольких судов и выплаты штрафа жалобы от клиентов из Алексеевки, Губкина, Старого Оскола, Белгорода и других населённых пунктов региона продолжали поступать.— По информации страховщика, руководством ООО «Росгосстрах» принято решение об увольнении директора представительства страховой компании в Губкине, откуда ранее поступало много жалоб на навязывание дополнительных страховых услуг при покупке полиса ОСАГО, — сообщает пресс-служба УФАС по Белгородской области. Дмитрий Алдаев до этого был руководителем городского департамента экономразвития. В Белгороде на должность первого заместителя главы города по экономике назначили начальника департамента экономразвития Дмитрия Алдаева. Фото пресс-службы администрации БелгородаПомимо своего департамента Алдаев будет также курировать управление финансов и закупок. Фактически этим он занимался и так в течение трёх последних месяцев. — Сфера зон ответственности осталась той же, у управления финансов не было руководителя, я выполнял его функции, — цитирует «Коммерсант» Дмитрия Алдаева. Решение вопросов в экономической и финансовой сфере останется в ведении нового вице-мэра. В городской администрации не планируют разделять эти два направления. Напомним, что прошлый замглавы Белгорода по экономике Андрей Изварин ещё в декабре 2016 года перешёл на работу в НИУ «БелГУ», где стал проректором по экономике и финансам, а сам Дмитрий Алдаев пришёл на работу в городскую администрацию в апреле 2016 года из корпорации «Развитие». По данным полиции, женщина, скрывшаяся от следствия пять лет назад, живёт в нашем регионе. В Белгородской области разыскивают уроженку Курской области. На 55-летнюю Веру Владимировну Вадешкину в соседнем регионе пять лет назад завели уголовное дело по статье «Мошенничество». В 2010 году она скрылась от следствия. По данным курской полиции, сейчас она живёт в Белгороде.Всех, кто знает о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать информацию по телефонам в Курске +7 (4712) 36-84-39, 36-82-83, 36-82-65 или в ближайший отдел полиции по номеру 02. Полиция гарантирует информаторам вознаграждение и анонимность. Фото пресс-службы УМВД по Курской области Состав комиссии на избирательном участке, где вбрасывали бюллетени, заменили полностью. Избирательная комиссия Белгородской области полностью изменила состав комиссии на избирательном участке в Томаровке, где на прошлых выборах в Госдуму зафиксировали вброс бюллетеней. Руководитель облизбиркома Николай Плетнев на пресс-конференции рассказал, что подобных инцидентов в регионе не было больше 20 лет. — Три члена избирательной комиссии понесли уголовную ответственность. Судимость — это пожизненно, уже никуда от неё не денешься. Они, конечно, кусают свои локоточки до сих пор. Они поясняли в суде, что хотели повысить активность избирателей. Хотя у них и так под 72 процента была явка. Зачем это надо было делать и создать для себя условия, чтобы сесть на скамью подсудимых? Результаты на томаровском участке ни на чём не сказались. Я надеюсь, что это первый и последний досаднейший случай в Белгородской области, — резюмировал Плетнёв. Напомним, что после выборов в Госдуму 10 сентября 2016 года на избирательном участке № 1198 в Томаровке отменили результаты голосования. Там наблюдатели сняли на камеру вброс бюллетеней членами участковой избирательной комиссии. Районный суд признал виновными председателя комиссии и двух её членов в попытке фальсификации итогов голосования. Районный суд оштрафовал трёх женщин на сумму от 25 до 50 тысяч рублей. Прокуратура не согласилась с решением, посчитав его слишком мягким, однако, областной суд оставил решение районного без изменений. «Фонарь» предлагает ответить на девять вопросов, которые вам помогут вспомнить основные признаки спелого арбуза. Всё чаще в социальных сетях появляются фотографии арбузов — одного из самых долгожданных летних лакомств. Редакция «Фонаря» решила проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в признаках спелого арбуза и не сможет ли вас в вести в заблуждение харизматичный продавец.Кстати, Роспотребнадзор по Белгородской области напоминает, что перед тем, как разрезать арбуз, нужно тщательно его вымыть тёплой водой с мылом, потому что частички почвы, пыли, и микроорганизмы, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы нужно хранить в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный арбуз имеет кислый запах, его ни в коем случае не следует есть. В программе выбирали лучшую свиную лопатку среди продукции пяти производителей свинины. Во вторник, 18 октября, эксперты и покупатели признали мясную продукцию торговой марки «Дальние Дали» победителем программы «Контрольная закупка». В эфире «Первого канала» оценивали продукцию пяти российских производителей свинины. В отборочном туре покупатели сами выбрали полуфиналистов — свиные лопатки торговых марок «Мираторг», «Ясные зори» и «Дальние дали» — и не пропустили в следующий этап мясо от «Мясновъ» и «Черкизово». После лабораторных проверок в финал вышли «Мираторг» и «Агро-Белогорье», которому принадлежит ТМ «Дальние Дали». Последним этапом проверки стал микробиологический анализ безопасности продукции, который успешнее прошла свинина «Дальние Дали» — её и признали победителем «Контрольной закупки». Анастасия Шевцова — один из претендентов на грант по программе «УМНИК». Девушка предлагает усовершенствовать работу светофоров, чтобы они подстраивались под автомобильный поток. Финалист «УМНИКа» рассказала, как её бизнес-проект поможет автомобилистам и пешеходам, и объяснила, зачем «детектор транспорта» нужно покупать районным администрациям. В Белгороде провели очередной отбор по программе «УМНИК». По факту, это конкурс, в котором молодые учёные показывают экспертам свои бизнес-проекты и, в случае успеха, получают гранты на реализацию своего высокотехнологичного бизнеса. В этом году региональная часть конкурса проходила в бизнес-пространстве «Контакт». Всего белгородцы подали 153 заявки, в финал допустили 73 проекта, из которых гранты по 500 тысяч рублей получат авторы 11 лучших. Пока результаты «УМНИКа-2016» ещё не известны, мы пообщались с одним из финалистов конкурса — Анастасией Шевцовой, которая предложила экспертам проект, который может улучшить транспортную ситуацию в Белгороде. ***Анастасия Шевцова три года преподаёт в БГТУ имени Шухова на кафедре эксплуатации и организации движения автотранспорта. Молодой преподаватель на «УМНИКе» защищала проект, в котором предложила изменить работу светофоров в Белгороде, чтобы положительно повлиять на транспортную ситуацию в городе. Анастасия сразу огорчила, заверив что от пробок в областном центре никак не избавиться, но можно «докрутить» местные светофоры так, чтобы они подстраивались под автомобильный поток. А вот как это сделать — уже отдельная бизнес-задача. — Мы должны понимать, что в Белгороде без радикальных мер нельзя избавиться от пробок в час пик. Можно, конечно, как в Гонконге построить многоуровневую развязку и разделить потоки машин, чтобы они не встречались. Но в наших городах при стеснённых условиях никто не будет