«Что за трек?». Шестой выпуск

В новом видео вы узнаете, что дважды расстроило Оксану Кучирку, под какой трек в последний раз целовался Алексей, вы увидите, как редакция помогла команде и засчитала её долгий выбор между Валерией и Валерием Леонтьевым за правильный ответ.
Напомним, что участники музыкального проекта «Что за трек» должны отгадать как можно больше треков из подборки, которую им предлагают.
- Первыми отгадывали треки администраторы паблика «Белгород — это интересно».
- Вторыми в проекте поучаствовали актёры Белгородского драмтеатра. Их результат — 26 треков из 31-го.
- Команда школы плавания PROплыви тоже попробовала свои силы в отгадывании мелодий. Евгения Шеховцова и Маргарита Нестерова вместе набрали 14 баллов.
- Вторыми лидерами по числу отгаданных мелодий стали сотрудники Белгородского отделения Сбербанка — их результат тоже 26 треков.
- Участниками пятого выпуска проекта стали белгородские поэты, отгадавшие 16 мелодий.
Партнёры проекта
Партнёрами первого сезона проекта стали кафе Food ZA ZA, фитнес-центр FeRRUM, торговая сеть «Сталос» и Белгородский филиал Ростелекома. Подарки от них получат победители проекта. Творческая мастерская Кунж-ut уже готовит для них ещё один уникальный подарок с символикой проекта.