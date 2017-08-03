«Что за трек?». Пятый выпуск

Александр, Светлана и Евгений почти спутали группу «Бандерос» с Brazzers (тут уже 18+), рассказали о неведомых новооскольских группах (например, группе «Осколки») и неожиданно перепели хит Жени Отрадной «Уходи». А ещё поэты очень хотели услышать песню Натали, и нам пришлось поставить их на счётчик. Смотрите, как это было.
Проект «Что за трек» — это развлекательный проект на «Фонаре». Его участники должны отгадать как можно больше треков из подборки, которую им предлагают. Каждая команда выбирает три музыкальных направления (но иногда организаторы добавляют несколько треков из других направлений, чтобы уравнять шансы всех участников — прим. ред.). После каждого выпуска обновляется рейтинг команд в зависимости от набранных ими баллов. Первыми участниками спецпроекта стали администраторы паблика «Белгород — это интересно». Они отгадали 22 трека. Вторыми в проекте поучаствовали актёры Белгородского драмтеатра. Их результат — 26 треков из 31-го. Команда школы плавания PROплыви тоже попробовала свои силы в отгадывании мелодий. Евгения Шеховцова и Маргарита Нестерова вместе набрали 14 баллов. Ещё одними лидерами по числу отгаданных мелодий стали сотрудники Белгородского отделения Сбербанка — их результат тоже 26 треков.
Победители проекта получат подарки от партнёров проекта. Подарками организаторы также могут отметить команды, за которых проголосуют зрители после выхода последнего выпуска этого сезона.
В первом сезоне запланированы десять выпусков, а осенью редакция «Фонаря» намерена запустить уже второй сезон «Что за трек». Его участниками могут стать команды до трёх человек, которые напишут о своём желании на почту pr@fonar.tv. Во втором сезоне для участников проекта предусмотрен оргвзнос.
Партнёры проекта
Партнёрами первого сезона проекта стали кафе Food ZA ZA, фитнес-центр FeRRUM, торговая сеть «Сталос» и Белгородский филиал Ростелекома. Подарки от них получат победители проекта. Ещё один партнёр — творческая мастерская Кунж-ut — приготовит для команды победителей подарок-сюрприз.