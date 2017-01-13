«Головой об пол». На примере белгородских преступлений показываем, почему нельзя отменять уголовную ответственность за домашнее насилие

В свободном доступе на сайте rospravosudie.ru — около сотни решений мировых судов Белгородской области по делам о побоях в отношении родственников. Их может прочитать любой желающий. Мы ознакомились с почти сотней судебных решений, принятых с августа по декабрь 2016 года, после введения уголовной ответственности за избиение родственников. По итогам изучения этих документов можно заявить, что в Белгородской области до суда не дошло ни одного заявления по действительно пустяковой ссоре в семье, ни одного человека не приговорили к реальному тюремному сроку за насилие над родственниками, как минимум два десятка дел были прекращены после примирением сторон. В большинстве таких случаев мужья и сыновья извинились перед женами и матерями за избиение, те приняли извинения и забрали исковые заявления. Прежде чем предложить вам прочитать выдержки из некоторых поразивших нас судебных решений, напомним о дискуссии вокруг наказания за побои в семье.
О законопроекте о декриминализации побоев
Авторы законопроекта о декриминализации побоев — депутаты Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина и Ольга Окунева, а также члены Совета Федерации Галина Карелова и Зинаида Драгункина. Активная сторонница декриминализации побоев — сенатор Елена Мизулина не вошла в число авторов документа, но не раз публично высказывалась в пользу смягчения наказания за насилие в семье. Елена Мизулина, в частности, опасается, что существующая норма противоречит ценностям, принятым в российском обществе.
— Мы, женщины, слабые создания, нам всё можно. Мы там не обижаемся, даже когда, видите, бьёт мужчина свою жену — такой обиды нет, как если обидеть, унизить мужчину. Мужчину унижать нельзя, — заявляла сенатор Мизулина.
Депутат Госдумы Ольга Баталина считает, что необходимо уравнять в ответственности людей, допускающих насилие в отношении посторонних и тех, кто бьёт своих близких.
— Под побоями в Уголовном кодексе подразумеваются случаи насильственных действий, которые не приводят к вреду здоровью. Речь идёт о ссадинах, синяках, царапинах, небольших гематомах, которые являются последствиями насильственных физических действий. Если же в ходе такого силового конфликта человеку наносится вред даже лёгкой тяжести, лёгкий вред здоровью, то это сразу квалифицируется по другой статье — статья 115 УК «Умышленное нанесение лёгкого вреда здоровью», поэтому законопроект, который был внесён группой депутатов и членов Совета Федерации, устраняет эту коллизию и полностью переводит весь состав уголовной статьи «Побои» в Кодекс об административных правонарушениях, — объясняла Баталина.
В процессе обсуждения сначала введения уголовной ответственности за домашнее насилие, а затем и законопроекта о декриминализации, правозащитники постоянно заявляли, что уголовное наказание за побои в семье поможет защитить женщин, которые действительно хотят спастись от садистов у себя дома и при этом послужить своеобразной мерой профилактики домашнего насилия.
— Это одно из немногих подобных преступлений, которые действительно нужно пресекать на ранних стадиях. Дело в том, что домашнее насилие — это серийное преступление, это то, что редко случается только один раз. Более того, оно раскручивается, проходит цикл эскалации: если насилие в доме началось, то оно будет нарастать, насильник теряет берега, жертва оказывается в изоляции, и на следующих этапах это могут быть уже серьёзные телесные повреждения, это может быть в конечном итоге убийство, — говорит доцент департамента социологии ВШЭ в Санкт-Петербурге Элла Понеях.
В свою очередь, сторонники декриминализации упирают в том числе и на то, что люди, обвиненных в «шлепках» членов семьи, окажутся в тюрьме за несерьёзные преступления, а полиция и суды будут завалены «пустяковыми» заявлениями и исками.
Ещё до того, как Госдума приняла законопроект о декриминализации побоев в отношении родственников в первом чтении, мы попросили белгородского детского омбудсмена Галину Пятых прокомментировать эту инициативу. По словам детского омбудсмена, факты насилия над несовершеннолетними в семьях у неё на особом контроле, а с пострадавшими детьми работают психологи.
— Насилие в семье в большинстве случаев носит латентный характер. Зачастую члены семьи, пострадавшие от рук домашнего тирана, либо вообще не обращаются в правоохранительные органы, либо отзывают своё заявление по истечении короткого срока. Однако любое насилие в семье наносит непоправимый вред психологическому состоянию ребёнка, поэтому, несмотря на то, что закон о декриминализации побоев был принят в 2016 году, позиция моя однозначна: любое насилие в отношении человека должно преследоваться по закону, более серьёзное наказание должны нести лица, которые наносят побои близким родственникам на глазах ребёнка.
О белгородской практике рассмотрения дел о побоях в семье
В позиции сторонников декриминализации побоев можно выделить два момента. Во-первых, создаётся впечатление, что их задача, прежде всего, защитить тех, кто бьёт, а не того, кого бьют, уберечь полицию, суды и пенитенциарные учреждения от дополнительной работы. Во-вторых, они как будто бы не знают, что «побои в отношении близких лиц» — это далеко не всегда безобидные шлепки в воспитательных целях. Одна только небольшая подборка преступлений, совершённых в Белгородской области, свидетельствует об обратном. Все, приведённые цитаты из решений мировых судов, — результат рассмотрения уголовных дел по статье 116 «Побои», возбуждённых после 15 июля 2016 года.
Алексеевка, август
2016 года. Муж избил жену и ударил головой
об стол
— Находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в ходе ссоры с женой, испытывая к ней чувство неприязни, умышленно, с целью причинения физической боли и телесных повреждений, нанёс удар металлическим ведром по левой руке последней, а затем, удерживая её в области ключицы и шеи, нанёс множественные удары рукой по различным частям тела, ударил её головой об стол.
«В судебном заседании установлено, что подсудимый загладил причинённый преступлением вред путём принесения извинений, заявительница простила его. С учётом материального и семейного положения подсудимого, небольшой тяжести совершенного преступления и обстоятельств дела, мировой судья признаёт необходимым назначить ему штраф в сумме 5 тысяч рублей».
Белгород, август 2016 года. Сын
наступил матери ногой на грудную клетку
— В ходе ссоры с матерью
умышленно с силой схватил за кисть
правой руки и стал выкручивать. В
продолжение своих противоправных
действий наступил лежащей на полу матери
в область грудной клетки ногой и давил
не менее трёх секунд.
«В судебном заседании виновным
себя в предъявленном обвинении признал
полностью, не возражает против прекращения
уголовного дела с назначением меры
уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа. Суд назначил наказание
в виде штрафа в 5 тысяч рублей».
Белгород, август 2016 года. Муж два дня подряд избивал жену за плохо приготовленный ужин
— 25 августа около 23 часов 50
минут подсудимый, находясь на кухне, в
ходе внезапно возникшего на бытовой
почве конфликта вследствие недовольства
по поводу не приготовленного потерпевшей
ужина, умышленно нанёс последней один
удар правой рукой в область груди и один
удар правой ногой в область левого
бедра.
26 августа 2016 года около 20 часов 00 минут находясь по месту своего жительства на кухне в ходе внезапно возникшего на бытовой почве конфликта вследствие недовольства подсудимого по поводу качества приготовленной пищи, умышленно нанёс потерпевшей кулаком правой руки два удара в область грудной клетки.
«По совокупности преступлений
путём частичного сложения наказаний назначено
окончательное наказание в виде ограничения
свободы на срок один год».
Ракитное, сентябрь 2016 года.
Муж бил жену головой о дверные проёмы
— Подсудимый ударил жену головой о дверной проём. После
чего, выталкивая из дома, ещё не менее
трёх раз ударил её головой о дверные проёмы, а
затем, закрыв дверь, прижал пальцы рук
потерпевшей.
«Признать подсудимого виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком на 170 часов».
Строитель, октябрь 2016 года.
Мужчина душил сожительницу и бил её
стулом
— Находясь по месту жительства, в ходе ссоры, возникшей внезапно на
почве личных неприязненных отношений
со своей сожительницей, умышленно нанёс
последней удар рукой в левую область
лица, после чего ножками стула надавил
на грудь. В продолжение своего преступного
умысла с силой толкнул жертву, которая
от толчка упала на выступающие деревянные
части дивана. Когда потерпевшая встала,
подсудимый, продолжая реализовывать
преступный умысел, сдавил руками её
шею.
«Признать виновным в совершении преступления и назначить наказание в виде обязательных работ сроком 160 часов».
Алексеевка, август 2016 года.
Муж избивал жену штакетником и ногами
— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, дёрнул жену не менее пяти раз за волосы, а затем, удерживая её за волосы, провёл по улице на территорию домовладения по месту жительства, где нанёс фрагментом деревянного ограждения (штакетником) не менее 10 ударов в область рук, ног, головы, туловища, а также не менее пяти ударов ногами по ногам, туловищу».
«Признать виновным в в совершении преступления и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов».
Старый Оскол, октябрь 2016 года.
Мужчина бил сожительницу по голове
кулаками и ударил головой об стол
— Находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, произошедшей на почве ранее сложившихся неприязненных отношений с сожительницей, умышленно ладонью правой руки с силой схватил жертву за левое плечо. После чего провёл в кухню, по пути следования нанёс кулаком правой руки один удар в область туловища слева. На кухне кулаками обеих рук умышленно нанёс не менее трёх ударов в голову, а затем ладонями обеих рук схватил в области затылочной части головы, после чего помимо воли жертвы нагнул голову вниз и ударил о столешницу кухонного стола.
Затем ладонями обеих рук схватил потерпевшую за шею спереди и с силой сдавил. Пытаясь освободиться от рук подсудимого, потерпевшая кистью левой руки ударилась о стол. После чего подсудимый кулаками обеих рук умышленно нанёс жертве не менее четырёх ударов в области туловища слева.
«Уголовное дело в отношении
обвиняемого прекратить в связи с
примирением сторон».
Губкин, сентябрь 2016 года.
Мужчина избил отца табуреткой
— Умышленно, из неприязни, с
целью причинения физической боли и
телесных повреждений, нанёс потерпевшему
один удар кулаком в лицо, после чего,
продолжая свой преступный умысел,
деревянным табуретом нанёс четыре удара
в голову и три удара по обоим плечам.
«Признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на один год».
Прохоровка, июль 2016 года.
Мужчина ударил падчерицу веником
— На почве личных неприязненных отношений, возникших с падчерицей, имея прямой умысел, нанёс два удара веником по правому бедру.
«Признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на семь месяцев».
Короча, сентябрь 2016 года. Мужчина избил жену и угрожал зарезать отвёрткой
— Находясь в состоянии алкогольного опьянения в кухне, действуя умышленно, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений к потерпевшей, нанёс ей кулаком левой руки два удара в грудь, один удар в правую часть головы, один удар в правое плечо, и один удар носком правой ноги, обутой в кроссовок, в нижнюю часть левой ноги. Позднее в тот же день подсудимый, продолжая свой преступный умысел, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убийством потерпевшей. Он высказал в её адрес словесные угрозы убийством, при этом угрожал ей отвёрткой, имитируя удары, направляя её острие в живот потерпевшей.
«Признать подсудимого виновным в преступлениях по статье „Побои в отношении близких лиц“ и статье „Угроза убийством“. Путём частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. Вещественные доказательства — отвёртку — уничтожить.
Валуйки, сентябрь 2016 года. Мужчина избил дочь за то, что она поздно вернулась домой и не отвечала на звонки
— 1 сентября 2016 года около 20 часов подсудимый будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, умышленно нанёс своей дочери около трёх ударов ладонью по голове и лицу. Затем, схватил её левой рукой за шею и нанёс около трёх ударов ладонью по левой щеке, а также около двух ударов ладонью по затылку. Далее нанёс два удара кулаком правой руки по нижней губе справа.
Подсудимый в судебном заседании вину признал, пояснил, что дочь и её малолетний сын утром ушли в школу и вовремя не вернулись. Она не сообщала ему о своём местонахождении, отключив сотовый телефон, заставив его волноваться. В течение дня он употреблял спиртное со своими знакомыми.
«Признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде обязательных работ на 270 часов».
Белгород, август 2016 года. Мужчина два дня избивал свою жену
— 29 августа 2016 года около 19 часов 00 минут подсудимый во дворе дома в ходе ссоры с супругой нанёс ей один удар кулаком правой руки в грудную клетку слева, от которого потерпевшая упала на землю. Продолжая свой преступный умысел, подсудимый нанёс ногой по одному удару по голеням обеих ног.
30 августа около 23 часов 30 минут подсудимый, находясь в комнате квартиры, в ходе ссоры с супругой нанёс ей один удар кулаком правой руки в верхнюю губу. Когда потерпевшая вышла из комнаты в коридор, мужчина, продолжая свой преступный умысел, схватил жену правой рукой за шею, сжал руку и толкнул её в кухню, где ударил рукой по лицу.
«Признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде обязательных работ на 360 часов. Взыскать в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в 7 тысяч рублей».
Белгород, ноябрь 2016 года. Мужчина избил сожительницу пластиковой бутылкой с водой и ударил головой об пол
— Подсудимый умышленно нанёс потерпевшей не менее пяти ударов пластиковой бутылкой, наполненной водой, по груди справа и по левому боку. После чего отбросил бутылку, подошёл к жертве, сидевшей в кресле, с силой схватил её за волосы, повалил на пол и не менее трёх раз ударил затылочной частью головы об пол. Затем, продолжая преступные действия, нанёс не менее пяти раз удары кулаками и ногами по спине, пояснице, ягодицам, рукам и ногам справа и слева.
«Признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на восемь месяцев с ежемесячным удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства с отбыванием исправительных работ по основному месту работы».
Разумное, октябрь 2016 года. Муж избил сожительницу и угрожал зарезать ножницами
— Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, действуя на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на причинение телесных повреждений и физической боли, неоднократно с силой сдавливал шею потерпевшей руками, а также тянул за волосы, потом повалил её на пол и нанёс один удар коленом в правый глаз и не менее пяти ударов руками по рукам и спине. .
В продолжение своих преступных действий, желая вызвать у потерпевшей чувство страха за собственную жизнь, сдавливая её шею, а также держа в непосредственной близости от неё ножницы, умышленно высказал в ее адрес угрозу убийством.
«По совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить подсудимому наказание в виде обязательных работ сроком 450 часов».
Вейделевка, сентябрь 2016 года.
Муж душил жену и угрожал ей убийством
— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе домовладения высказывал в адрес своей жены угрозы убийством, при этом обхватил её обеими руками за шею и совершал удушающие действия.
«Окончательно назначить подсудимому наказание по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний в виде обязательных работ на срок 180 часов».
Старый Оскол, октябрь 2016 года. Муж избил жену мотыгой
— Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, на почве сложившихся неприязненных отношений, нанёс своей жене деревянной мотыгой не менее шести ударов по обеим рукам и не менее двух ударов по правому бедру, затем кулаком не менее трех раз ударил по лицу.
«Признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей».