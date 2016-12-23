По предварительным данным, девушку несколько раз ударил ножом её бывший возлюбленный. В Шебекинском районе 17-летняя школьница попала в больницу с ножевыми ранениями. В УМВД по Белгородской области рассказали, что сейчас проверяют причастность к нападению на девушку 19-летнего жителя села Новая Таволжанка. Молодой человек задержан.По данным полиции, подозреваемый пришёл к своей бывшей девушке и во время ссоры несколько раз ударил ножом. Пострадавшая позвонила своим родным, которые вызвали «скорую» и полицию. В Следственном управлении СК РФ по Белгородской области на молодого человека завели уголовное дело за покушение на убийство. В пресс-службе ведомства рассказали, что молодой человек нанёс девушке 12 ножевых ранений и пытался душить. На время следствия обвиняемого заключили под стражу.
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суббота, 24 декабря
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Старооскольцам, подозреваемым в исчезновении двух девушек, предъявили обвинения в убийстве и групповом изнасиловании

Обвиняемых арестовали на время следствия.

Старооскольцам, подозреваемым в исчезновении двух девушек, предъявили обвинения в убийстве и групповом изнасиловании

Пресс-служба СУ СК по Белгородской области рассказала о том, что двум подозреваемым в исчезновении Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой предъявили обвинения в убийстве и изнасиловании. Уголовные дела возбудили по факту безвестного исчезновения девушек.

Напомним, что Екатерина Кузьмина пропала в декабре 2014 года, а Наталья Малахова — 17 ноября этого года. Оба уголовных дела по факту их исчезновения объединили в одно дело.

25-летнего Михаила Саплинова обвиняют в убийстве двух лиц с целью сокрытия другого преступления, групповом изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера по предварительному сговору, а 27-летнего Андрея Бобрышева — также в групповом изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера по предварительному сговору, а также укрывательстве особо тяжких преступлений. Саплинову грозит до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение, Бобрышеву — до 10 лет тюрьмы.

Следователи попросили арестовать подозреваемых на время расследования. Сейчас они уже опросили более 50 свидетелей и провели более 30 экспертиз. Напомним, что в воскресенье, 25 декабря, в Старом Осколе родители пропавших девушек планируют провести митинг, приуроченный к годовщине исчезновения Екатерины Кузьминой. В начале декабря они побывали в студии ток-шоу «Пусть говорят», которое было посвящено поискам пропавших.


Андрей Маслов

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#Старый Оскол #изнасилование #убийство #поиск людей
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