Старооскольцам, подозреваемым в исчезновении двух девушек, предъявили обвинения в убийстве и групповом изнасиловании

Пресс-служба СУ СК по Белгородской области рассказала о том, что двум подозреваемым в исчезновении Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой предъявили обвинения в убийстве и изнасиловании. Уголовные дела возбудили по факту безвестного исчезновения девушек.

Напомним, что Екатерина Кузьмина пропала в декабре 2014 года, а Наталья Малахова — 17 ноября этого года. Оба уголовных дела по факту их исчезновения объединили в одно дело.

25-летнего Михаила Саплинова обвиняют в убийстве двух лиц с целью сокрытия другого преступления, групповом изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера по предварительному сговору, а 27-летнего Андрея Бобрышева — также в групповом изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера по предварительному сговору, а также укрывательстве особо тяжких преступлений. Саплинову грозит до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение, Бобрышеву — до 10 лет тюрьмы.

Следователи попросили арестовать подозреваемых на время расследования. Сейчас они уже опросили более 50 свидетелей и провели более 30 экспертиз. Напомним, что в воскресенье, 25 декабря, в Старом Осколе родители пропавших девушек планируют провести митинг, приуроченный к годовщине исчезновения Екатерины Кузьминой. В начале декабря они побывали в студии ток-шоу «Пусть говорят», которое было посвящено поискам пропавших.



