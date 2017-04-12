​В Белгороде суд отложил рассмотрение дела в отношении завода «Цитробел»

Октябрьский районный суд Белгорода отложил рассмотрение административного дела в отношении завода «Цитробел». На заседании судья пояснила, что ей нахватает материалов для решения по разбирательству.
На следующие заседание, которое пройдёт в среду, 19 апреля, завод «Цитробел» попросили показать устав предприятия, чтобы определить конкретный профиль его деятельности. А управлению Росприроднадзора по Белгородской области предложили конкретизировать свои обвинения к заводу. Также судья попросила истца точнее объяснить требование о приостановке работы предприятия.
Напомним, что во время внеплановой проверки управление Росприроднадзора по Белгородской области и прокуратура выявили нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства, которые допустило руководство предприятия. За это заводу грозит штраф до 250 тысяч рублей или даже приостановление деятельности на срок до 90 суток.
- Жители Белгорода с середины марта начали жаловаться на неприятный запах в городе .
- Официально источником неприятного запаха в Белгороде признали завод «Цитробел» .
- В ходе проверок на полях фильтрации предприятия проверяющие не нашли превышения концентрации вредных веществ, но составили протокол о нарушениях при обращении с отходами на заводе.
- По мнению директора «Цитробела» Евгения Мачинского, найденные специалистами управления Росприроднадзора по Белгородской области и региональной прокуратуры нарушения с размещением отходов производства обусловлены поднятым вокруг этой темы ажиотажем .
- Октябрьский районный суд назначил рассмотрение дела на 9:30 12 апреля .