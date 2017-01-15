Где в Белгородской области можно покататься на горных лыжах?

Интерактивная карта «Места для горнолыжного отдыха в Белгородской области»
«Альпика», Белгородский район
Спортивно-оздоровительный комплекс «Альпика» работает с января с 2014 года. Он находится в посёлке Дубовое.
По будням работает с 14 и до 21 часа, по выходным — с 10 часов утра до 21:00.
На территории комплекса есть автомобильная стоянка, гостиница и ресторан. В пункте проката можно взять горнолыжное оборудование. В него входят лыжи, палки, крепление и ботинки. Всего в «Альпике» пять трасс, самая длинная из них — 300 метров. Есть учебные трассы для детей, можно заниматься с инструктором. Из всех курортов региона только в «Альпике» есть кресельный подъёмник.
Также тут можно покататься на сноубордах и сноутюбах. Для «ватрушек» (так обычно называют сноутюбы — прим. ред.) предусмотрена отдельная горка.
Платить нужно отдельно за прокат лыж и отдельно за подъёмники. Цены варьируются в зависимости от дней катания. Так в выходные, например, нужно заплатить 400 рублей за час, за два часа — 500 рублей, за три часа — 600 рублей, а за весь день — 800 рублей. В будни катание стоит дешевле.
Час работы подъёмника стоит от 350 рублей, два часа — от 600 рублей. Редакция выяснила, что информация на сайте «Альпики» неактуальна, поэтому подробности лучше уточнять у администратора по телефону +7 (4722) 402-470.
«Белая вежа», Красногвардейский район
Спортивно-развлекательный центр «Белая вежа» открылся в декабре 2016 года в селе Малобыково Красногвардейского района.
Время катания в центре распределено на два сеанса: утренний (по будням с 13-и до 17-и часов, а в выходные дни — с 10-и до 16-и часов — прим. ред.) и вечерний (с 18-и до 22-и часов — прим. ред.). По понедельникам «Белая вежа» не работает.
На территории центра есть кафе и детская игровая комната. Для катания оборудовано две трассы по 300 метров, горнолыжный спуск для детей и спуск для надувных санок. Подъёмник только бугельный (оборудование для буксирования горнолыжников и сноубордистов в гору, представляющее собой трос, проходящий «по кругу» через специальные опоры — прим. ред.).
Если вы новичок, можете нанять инструктора: заниматься можно индивидуально или в группах. Сюда стоит ехать только если у вас есть свои лыжи: прокат предусмотрен только для сотрудников компании «ЭФКО» и их семей.
Один сеанс катания стоит 500 рублей для взрослых и 300 рублей для детей до 13 лет. Вся информация есть на сайте. Там же можно понаблюдать за трассами через веб-камеру.
«Сорокино», Старый Оскол
Горнолыжная база «Сорокино» находится в Старом Осколе. Она работает каждый день с 12-и до 20-и часов, по выходным — с 10-и часов. Здесь есть кафе с камином и горячими напитками. Желающие могут покататься на горнолыжной трассе длиной 400 метров и горке для тюбинга. Подняться можно с помощью бугельного подъёмника.
Оборудование можно взять в прокат. Также здесь можно покататься на снегоходах: от 50 до 150 рублей за минуту такого катания. Аренда подъёмника и прокат лыжного оборудования обойдётся желающим покататься в 400 рублей в час, за целый день нужно будет заплатить 2 тысячи рублей в выходные и праздники, а также 1,5 тысячи за катание в будние дни. Подробную информация можно найти в группе во «ВКонтакте», там же есть ссылка на веб-камеру.