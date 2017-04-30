В Белгороде водители дважды сбили девятилетнюю девочку

В субботу, 29 апреля, в Белгороде на «малой Богданке» 29-летний водитель на «Приоре» сбил девятилетнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Ребёнка отбросило на ВАЗ-2110, который ехал по встречке. Девочка получила травмы, её отвезли в реанимацию детской областной больницы.
Ещё одного ребёнка сбили в Старом Осколе. Восьмилетний мальчик переходил днём дорогу по пешеходному переходу, когда 60-летний водитель на ВАЗ-2105 его сбил. Пострадавшего с травмами отвезли в городскую больницу.
Ещё один ребёнок пострадал во время ДТП в Белгородском районе. 34-летняя женщина на DEAWOO ехала из Никольского в Белгород. Во время поворота налево она не уступила дорогу ВАЗ-2104, за рулём которого был 44-летний мужчина. В результате ДТП пострадали водитель и шестилетняя девочка, которые были в DEAWOO, и пассажир ВАЗ-2104.