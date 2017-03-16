«Бунтарские» истории. Какие «другие правила» используют белгородцы [тест]

Мы часто сталкиваемся с определёнными правилами: не есть после шести часов вечера, брать отпуск всего на четыре недели в год, высказывать своё мнение, когда положено, а не когда хочется. Мы решили доказать: чтобы быть успешным и счастливым, вовсе необязательно делать то, что навязывают окружающие. Важно оставаться собой и добавлять в свою жизнь немного «бунтарского» духа. Свои «бунтарские» истории нам рассказали Андрей Федотов, Александр Пыж и Сергей Чекунов.
Андрей Федотов, преподаватель английского языка в школе № 11 Белгорода
— Безусловно, в работе учителя, как и во всех остальных, есть огромное количество правил: написание планов-конспектов, рабочей программы, соблюдение дресс-кода. Но учитель — это, прежде всего, творческая личность, поэтому привык многое нарушать.
Например, иногда, давая тест детям, я выхожу на пару минут из класса и оставлю неверные ответы на учительском столе. А потом выясняю, кто схитрил. Что касается правил жизни, то меня раздражает, что десерт нужно есть в конце трапезы. Была бы моя воля, я бы ел десерты до, во время и после еды. Но в компаниях друзей как-то неловко получается...
На самом деле, я бунтарь ещё тот! Иногда бывает, что я не доедаю в столовой суп, а детей заставляю съедать всё. Шутка. Бунтарь во мне просыпается рано утром, когда звонит будильник и требует поваляться в кровати ещё. Но я его усмиряю и плетусь умываться и чистить зубы. А вообще «бунтарь» в моём понимании — это тот, кто идёт против правил, основываясь на своих личных убеждениях и придумывая собственные «другие правила» жизни. В моей практике есть одно такое: всегда улыбаться и помогать окружающим по мере возможности. И это правило реально работает!
Александр Пыж, депутат горсовета Белгорода, блогер
— Мне повезло потому, что моя работа не связывает меня какими-то строгими правилами, но и совсем уж «игр без правил» в ней нет. Как человек, работающий с большим потоком информации, я соблюдаю правило «доверяй, но проверяй». А нарушить могу правила, связанные с распорядком дня. Например, устраиваю себе выходной посреди недели или же допоздна задерживаюсь на работе. А вот правило, которое вызывает во мне удивление на грани раздражения, и которое часто можно услышать в нашем обществе, — «а мы так раньше не делали». Прямо хочется сказать в ответ: «Ну так чего же вы ждёте? Делайте!». Ещё мне очень неприятно слышать «правила жизни» со словом «должен». Это подсознательно настраивает нас быть обязанным кому-то действовать с позиции должника.
На мой взгляд, нарушать какие-то правила нужно и важно, и зачастую делают это настоящие бунтари. Для меня образ «бунтаря» овеян литературным романтизмом. Это, безусловно, очень сильный человек, который способен думать и не лишён логики. Всем своим видом эта личность доказывает способность разбить оковы действительности и пойти против существующей системы. Затронув тему бунтарства, могу вспомнить случай подобного поведения из моего детства.
В конце 80-х я жил с родителями в Прибалтике, и национальный вопрос в те годы был как никогда острым. И вот на уроке литовского языка наш приходящий учитель ударила учебником по голове моего одноклассника. Что тогда случилось с педагогом уже сложно сказать, может нервы, а может это такой специфический метод преподавания. Однако ситуацию попытались замять, но мне показалось это несправедливым. Тогда я написал письмо в центральную газету и собрал подписи одноклассников, чтобы отстоять права своего товарища. Похоже, это и правда выглядело как «бунт», потому что педсовет был очень напуган, как и наши родители. Тем не менее, у меня нет каких-то строгих правил. Хотя мне импонирует утверждение, которое для кого-то может показаться «другим правилом» жизни: «Я делаю то, что люблю и люблю то, что делаю». Оно позволяет позитивно настроиться и заряжать хорошим настроением окружающих.
Сергей
Чекунов, коммерческий директор филиала
Tele2
в Белгородской и Курской областях
— Здорово, что мы живём среди таких необычных людей, которые не стесняются быть собой и демонстрируют смелые слова и поступки. Я тоже следую «бунтарскому духу». Мой основной девиз по жизни: «Лучше ярко вспыхнуть, чем безлико тлеть». Это выражается и в отношении к работе — быть не таким как все, стремиться стать первым. Благо, принципы нашей компании позволяют самореализовываться, а поставленные цели носят соревновательный характер. Так и в обычной жизни — всегда находились возможности выделяться из толпы: участие в КВН, игра в рок-группе, организация и проведение рок-фестиваля пять лет подряд...
Если даже обыденные правила можно нарушить, то что уж говорить о правилах в мобильной связи, которые как раз и существуют, чтобы их менять и упрощать. Tele2 недавно представила по-настоящему революционный продукт: впервые минуты, SMS и гигабайты интернет-трафика, включённые в тариф, не сгорают в конце месяца, как было раньше, а переносятся на следующий. Предложение действует бесплатно на всех доступных для подключения и перехода «чёрных» тарифах, а неиспользованные остатки израсходуются в новом месяце в первую очередь. Нужно только вовремя внести абонентскую плату и понять наконец: всё, что оплачено, должно быть потрачено. Вот такие простые и честные «другие правила» Tele2.