​В Белгороде пройдет второй фестиваль театра «Наш кислород»

Независимый молодежный театр «Новая сцена-2» начал принимать заявки на участие во втором фестивале современного театра «Наш кислород», который пройдет в Белгородском государственном центре народного творчества 13 и 14 мая 2017 года.
На фестиваль будут приниматься спектакли поставленные только по произведениям современных драматургов. (дата написания пьесы — не ранее 1970 года). Кроме театральных деятелей, «Новая сцена-2» приглашает к сотрудничеству спонсоров, волонтеров и всех неравнодушных к театральному искусству людей.
Заявку надо прислать на почту оргкомитета nash.kislorod@gmail.com до 31 марта 2017 года включительно. Перед отправлением заявки, прочитайте положение, что бы учесть все детали. По всем вопросам обращаться по телефону +7-920-557-18-13. Узнать, как проходил прошлый фестиваль можно в нашем интервью, которое мы взяли у Оксаны Погребняк, главного организатора.