Волейбольная «охота на львов». Как «Белогорье» не смогло остановить победную поступь казанского «Зенита»

Противостояние «Белогорья» и «Зенита» — двух самых титулованных команд российского волейбола — каждый раз ждут с огромным нетерпением, ведь недаром эти матчи называют «Эль-класико» отечественного волейбола. В этот раз ажиотаж вокруг матча подогревался ещё и тем фактом, что на площадке должны были вместе сыграть отец Сергей и сын Павел Тетюхины.
В итоге зрители, собравшиеся тёплым весенним вечером на трибунах и заполнившие до отказа Центр досуга «Космос», ожидали бескомпромиссного и головокружительного сражения двух сильнейших коллективов — флагманов отечественного волейбола, однако его попросту не получилось. В VIP-ложе за игрой белгородцев пристально наблюдали бессменный рулевой команды Геннадий Шипулин и губернатор области Евгений Савченко. А в фанатском секторе «львов» неистово поддерживали студенты белгородских вузов.
Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно выпустил на площадку свой сильнейший состав, хотя изначально турнирного значения матч не имел. Казанский клуб досрочно выиграл регулярный чемпионат и пробился в «Финал шести», тогда как «львы» выше четвёртого места подняться уже не могли.
Гости с самого начал начали «навязывать» белгородцам свою игру и уже к первому техническому перерыву на табло горели 2:8 не в пользу хозяев. Отличная серия пушечных подач в исполнении Мэтью Андерсона, надёжная защита и цепкий блок казанцев не оставили ни единого шанса дуэту Тетюхиных и компании в стартовой партии — 25:15. Пожалуй, единственным позитивным моментом в этом игровом отрезке стало первое набранное очко молодым Павлом Тетюхиным, эффектно пробившим тройной блок гостей из Татарстана.
Во втором сете новобранец «Белогорья» предсказуемо отправился в запас, а вместо него на площадке появился Ян Ерещенко. Рисунок игры немного изменился и, благодаря двум переходящим мячам в исполнении украинского доигровщика, хозяева смогли в середине партии даже вырваться вперёд — 11:7. Однако победный настрой команды сбил Владимир Алекно, взяв тренерский перерыв. После минутной паузы благодаря коварной планирующей подаче Александра Гуцалюка и собственным ошибкам при вводе мяча в игру и на приёме хозяев, казанцы не только смогли восстановить паритет, но и вырваться вперёд — 16:15 ко второму техническому тайм-ауту. После него на первый план вышел кубинец Леон, раз за разом вколачивающий волейбольный снаряды на сторону соперника, включая два эйса. А финальную точку в партии отличной атакой поставил диагональный «Зенита» Максим Михайлов — 25:22 и 2-0 в пользу действующего чемпиона страны.
В третьем заключительном игровом отрезке сценарий игры сильно не изменился. Казанские «гладиаторы» играли без особой усталости, а вот тренерскому штабу «Белогорья» приходилось постоянно делать рокировки в составе «львов». Однако желаемого результата замены не приносили. И несмотря на то, что гости совершили девять ошибок на подаче в сете, это не помешало им контролировать ход встречи. Непробиваемый блок, мощные атаки Михайлова и Леона в совокупности с неидеальным приёмом у белгородцев не позволили в этот вечер подопечным Геннадия Шипулина побороться даже за одну единственную партию. Подача «на вылет» в исполнении Андерсона стала последним игровым действием в игре и запротоколировала итоговый успех гостей — 25:20 в сете и 3-0 во всём матче в пользу казанского «Зенита».
Самым результативным игроком в составе победителей стал кубинский волейболист Леон, набравший 17 баллов. Лучшим снайпером у хозяев стал Дмитрий Мусэрский, в активе которого всего лишь восемь очков.
— Результат с нас никто не снимает, поэтому сегодня вся команда играла на результат. Конечно, были переживания, как сын выйдет, как воспримет всю эту атмосферу. Но я, честно говоря, очень рад, что он вышел по-мужски, не боясь. Были и сложные мячи, и подавали в него, не жалели сегодня. Но он молодец, справился, и я очень этому рад, — прокомментировал исход встречи доигровщик ВК «Белогорье» Сергей Тетюхин.
В свою очередь, наставник «Зенита» Владимир Алекно остался доволен игрой своих подопечных: «Игрой доволен, у нас всё получилось. То, что я хотел, игроки сегодня сделали. Ключевым элементом в нашем успехе оказалось желание победить».
Стоит отметить, что в воскресенье был сыгран лишь первый эпизод волейбольной трилогии. И на этом соперничество титулованных коллективов не заканчивается. Следующие два волейбольных «свидания» Белгорода и Казани запланированы в рамках «Раунда шести» Лиги чемпионов. И можно быть уверенным, что все свои секреты и заготовки обе команды раскроют по ходу именно этих встреч. Первая из них состоится уже 4 апреля в столице Татарстана, а ответный матч пройдёт в Белгороде 13 апреля.
Для того чтобы сейчас одолеть «гладиаторов» из Казани, остановить «космическую» поступь Леона и Максима Михайлова, нашим волейболистам нужно было прыгнуть выше своей головы или грамотно распределить свои ресурсы по ходу всего чемпионата. Увы, в этом сезоне ни одной из команд это сделать так и не удалось, а потому остаётся надеяться, что в самом престижном турнире Старого Света белгородцы всё-таки смогут подобрать «ключи» к казанскому «ларцу» и окажутся в «Финале четырёх», который состоится в Риме 29-30 апреля.
Добавим, что в заключительном матче чемпионата России белгородцы 8 апреля сыграют дома с кемеровским «Кузбассом» и узнают своего оппонента по раунду плей-офф. В числе потенциальных соперников — красноярский «Енисей» или новокуйбышевская «НОВА», делящие 9-10 строчки турнирной таблицы Суперлиги.