Волейбольные «Cусанины XXI века». Как «Белогорье» не пустило польскую «ЗАКСУ» в «Раунд 6» Европейской лиги чемпионов

В минувшую среду, 22 марта, в рамках ответного матча «Раунда 12-ти» Европейской Лиги чемпионов волейболисты «Белогорья» в гостях обыграли польскую «ЗАКСУ» в четырёх партиях и продолжили выступление в самом престижном клубном турнире Старого Света, выйдя в «Раунд 6».
В первой встрече, которая состоялась на прошлой неделе в Белгороде, россияне одержали волевую победу над грозным соперником — 3-1, а потому в ответном матче белгородцам достаточно было отобрать у поляков всего лишь две партии. Подопечные Геннадия Шипулина даже перевыполнили план, увезя из Кендзежин-Козле целых три сета.
Как и ожидалось, начало встречи осталось за хозяевами площадки. К первому техническому перерыву польская дружина имела комфортный отрыв в четыре балла — 8:4. Однако после минутной паузы благодаря великолепным атакам Максима Жигалова и сеткоэйсу Сергея Тетюхина, россияне выравняли положение — 9:9. В середине сета у белгородцев заработал блок, что позволило им выйти в лидеры — 22:20 и довести дело до логического завершения. Точку в партии отличным ударом под заднюю линию поставил Тетюхин — 25:22 в пользу российского клуба.
Понимая, что права на ошибку больше нет, хозяева со старта второй партии устремились вперёд. К середине сета преимущество «ЗАКСЫ» было двукратным — 12:6. Основными добытчиками очков для поляков были Рафал Бушек и бельгиец Сэм Деру. Белгородцы попытались броситься в погоню, однако разыгравшихся поляков было не остановить. В итоге 25:20 и паритет по партиям 1-1.
Третий игровой отрезок, как и в первой встрече этих команд, получился очень упорным и наиважнейшим. На протяжении большей части сета польский клуб имел гандикап в три очка, однако россиян благодаря эйсам двух Дмитриев — Терёменко и Мусэрского смогли сравнять счёт — 19:19. В концовке партии начались волейбольные «качели», команды поочерёдно снимались с чужих подач. Исход партии, а вместе с ней и всего противостояния, решился в игре «на балансе». При счёте 25:24 в пользу «львов» Сергей Тетюхин усложнил силовую подачу для хозяев и после череды атак с обеих сторон, Ян Ерещенко аккуратно отыгрался от рук блокирующих «ЗАКСЫ» в аут, обеспечив «Белогорью» победу в сете — 26:24 и выход российского клуба в «Финал шести».
Когда матч потерял свою спортивную составляющую, оба тренера выпустили на площадку игроков запаса. Однако несмотря на это, белгородцы не выглядели статистами, а продолжили бороться за победу в конкретном матче. Вначале вновь лидировала «ЗАКСА», однако после второго технического перерыва инициатива полностью перешла к россиянам — 21:18. Этого преимущества «Белогорью» хватило, чтобы отпраздновать успех — 25:21 в партии и 3-1 по итогам всего матча в пользу трёхкратного победителя европейского турнира.
Лучшим снайпером в составе победителей стал Дмитрий Мусэрский, который записал на свой счёт 13 баллов. В составе хозяев самым результативным стал бельгиец Сэм Деру, в активе которого 18 баллов.
— Это был настоящий праздник волейбола. Мы потратили много сил, чтобы одержать победу. Мы сумели продемонстрировать свой класс, и, как я говорил перед игрой, мы не боялись «ЗАКСЫ» и сильных сторон этой команды, — цитирует слова старшего тренера ВК «Белогорье» Александра Косарева официальный сайт ЕКВ.
На следующей стадии турнира в «Раунде 6» любителей волейбола ожидает «Эль-класико» — «Белогорье» встретится с действующим чемпионом Европы казанским «Зенитом». Первая встреча пройдёт в столице Татарстана 4-6 апреля, ответная игра спустя неделю в Белгороде. Триумфатор российского противостояния сыграет в «Финале четырёх», который состоится в Риме 29-30 апреля.
Генеральная репетиция европейского сражения пройдёт уже в это воскресенье, 26 марта, в Центре досуга «Космос». Белгород и Казань сыграют друг с другом в рамках 25-го тура национального первенства Суперлиги. Примечательно, что в этом матче болельщики смогут увидеть на площадке сразу двух Тетюхиных — отца Сергея и его сына Павла, который попал в заявку команды в качестве доигровщика.