Матч с восемью олимпийцами. Как «Белогорье» взяло реванш у волейболистов «Динамо»

В центральном матче 15-го тура первенства России по волейболу среди мужских команд Суперлиги «Белогорье» в гостях переиграло московское «Динамо» в четырёх партиях — 3:1. «Львы» взяли убедительный реванш за домашнее поражение от столичных волейболистов в начале декабря на домашней площадке в «Космосе». Матч вице-чемпиона России и бронзового призёра минувшего первенства вызвал небывалый ажиотаж со стороны публики, ведь на площадке одновременно появились сразу восемь (!) олимпийских чемпионов Лондона — по четыре с каждой стороны. Однако, к разочарованию многих, такая россыпь звёзд оставила зрителей без телевизионной трансляции на спортивных федеральных каналах.
Стартовая партия встречи порадовала собравшихся во дворце спорта «Динамо» болельщиков напряжённой борьбой за каждый мяч со стороны обеих команд. Равная игра продолжалась большую часть сета, никто не хотел отдавать инициативу, однако в концовке при счёте 22:22 несколько подряд эйсов в исполнении Максима Жигалова и уверенный пайп Дмитрия Мусэрского позволили склонить волейбольную чашу весов на сторону «львов» — 25:22.
Второй сет проходил в аналогичной борьбе, а его исход вновь решился в концовке. При минимальном отставании в счёте — 22:23 белгородцы не смогли добиться успеха в партии и уступили москвичам — 23:25.
Третий и четвёртый игровые отрезки развивались по схожему сценарию: «львы» на протяжении всей партии находились в роли догоняющих, а в заключительных отрезках сетов героически спасались. Хозяева же наоборот, имея гандикап в 4-5 очков, не смогли его удержать и довести сет до победы.
Судьбу третьей партии решила игра «на балансе», в которой преуспели белгородцы — 27:25 и 2-1 по партиям. А в заключительном четвёртом сете динамовцы не смогли ничего противопоставить джокеру «Белогорья» — левше Максиму Жигалову, который записал в концовке на свой счёт два эйса подряд. А успешная атака Мусэрского и блок Артёма Смоляра поставили финальную точку в этом противостоянии — 25:22 и 3-1 в матче в пользу гостей из Белгорода.
Лучшим бомбардиром в составе победителей стал Дмитрий Мусэрский, на счету которого оказалось 18 набранных очков, леворукий Максим Жигалов набрал 17 баллов, в их числе пять эйсов.
— Приятно, что ребята в сложный момент выстояли, выдержали приём и справились с блоком. Мы одержали очень важную победу именно против «Динамо». Подачи Максима Жигалова действительно были решающими, полетели, что называется. Такие игры всегда идут на эмоциях, они помогают в сложные моменты и в таких элементах. В целом наша команда начинает держать концентрацию, — цитирует «Р-спорт» слова старшего тренера ВК «Белогорье» Александра Косарева.
После этой игры «Белогорье» с 29 баллами догнало кемеровский «Кузбасс», идущий на четвёртом месте по набранным очкам, однако из-за наименьшего числа побед осталось на пятом месте в турнирной таблице Суперлиги. Москвичи же, не знавшие поражений на протяжении 12 матчей подряд, в 13-ой встрече оступились при своей публике и переместились на третью строчку Суперлиги, пропустив вперёд новосибирский «Локомотив».
Единственной неприятной новостью для белгородских любителей волейбола стала травма новичка команды — либеро Алексея Обмочаева. Олимпийский чемпион 2012 года во второй партии неудачно приземлился, повредил колено и не смог продолжить встречу. Правда, как стало известно позже, травма у Алексея не столь серьёзная и в ближайшем матче он уже сможет принять участие.
Свой следующий матч в рамках национального первенства ВК «Белогорье» проведёт 22 января дома против аутсайдера чемпионата — краснодарского «Динамо» под руководством экс-тренера сборной России Андрея Воронкова. А в среду, 18 января, «львов» ожидает вылет в Италию, где им предстоит сыграть в Лиге чемпионов с местной «Перуджей» во главе с Иваном Зайцевым за лидерство в квартете «Е».