Матч с восемью олимпийцами. Как «Белогорье» взяло реванш у волейболистов «Динамо»

Сроки ремонта пришлось увеличить, чтобы избежать отключения воды в жилых домах. В Белгороде открыли отремонтированный участок дороги на Михайловском шоссе. Ремонт здесь начался 2 апреля после того, как на проезжей части произошёл провал. Рабочие восстанавливали автомобильное полотно и реконструировали 1,2 километра канализационного коллектора. Городская администрация обещала, что все работы будут завершены 15 июня. Специалисты «Белводоканала» пояснили, что работы затянулись, потому что ремонт вёлся на действующем коллекторе без отключения воды в жилых домах. Компания должна перечислять 5 тысяч рублей каждый месяц до совершеннолетия девочки. Октябрьский районный суд Белгорода поддержал требование транспортного прокурора и обязал РЖД выплачивать ежемесячное пособие на содержание ребёнка женщины, насмерть сбитой поездом. По решению суда, компания должна выплатить 45 тысяч рублей пособия за период с июня 2015 года до февраля 2016 года. Также РЖД должна платить ребёнку по 5 тысяч рублей ежемесячно до совершеннолетия, а если девочка будет учиться в вузе на дневном отделения, то до завершения обучения.Ранее транспортная прокуратура потребовала взыскать с РЖД 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и возместить расходы на похороны. Суд удовлетворил требование прокуратуры, решение уже вступило в законную силу.Напомним, в мае 2015 года на железнодорожном переходе в Белгороде женщина попала под поезд. Она скончалась от полученных травм. У погибшей осталась несовершеннолетняя дочь и муж — инвалид третьей группы, который и попросил транспортную прокуратуру подать иск к ОАО «РЖД». За два года осуждённый наворовал больше, чем на 3 миллиона рублей. Белгородский областной суд оставил без изменения приговор бывшему полицейскому, который занимался разбоем и обворовывал квартиры. До этого Свердловский районный суд Белгорода признал осуждённого виновным в 20 кражах и разбое в Белгородской и Курской областях. Мужчину посадили на 8,5 лет в исправительную колонию строго режима.В 2014 году 31-летний полицейский занялся разбоем и попал в квартиру к женщине с трёхлетним сыном. Угрожая ей, он забрал из квартиры деньги и украшения. — Выбрав квартиру в многоэтажном доме, он, представившись сотрудником полиции, через домофон попросил хозяйку впустить его для беседы. Женщина открыла дверь подъезда, в квартиру осуждённый вошел без разрешения. В помещении находилась хозяйка и её трёхлетний ребенок. Мужчина, угрожая женщине предметом, похожим на пистолет, затем металлическим стержнем, похожим на отвёртку, потребовал передать ему все имеющиеся в квартире деньги, — поясняют в пресс-службе областного суда.Позже осуждённый начал заниматься квартирными кражами. В дома он попадал через окна, используя монтировку. Весь причинённый ущерб оценили в 3 миллиона 360 тысяч рублей. В суде мужчина признал свою вину частично: он говорил, что воровал только в Курской области, а разбоя и краж в Белгородской не совершал. — При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств признал наличие на иждивении подсудимого малолетних детей, а также состояние его здоровья. По ряду преступлений отягчающим наказание осуждённого обстоятельством признано их совершение сотрудником органа внутренних дел, — объяснили в пресс-службе областного суда. Мужчина дождался, пока товарищи уснут, и спрятал куртку знакомого. В Ракитянском районе полицейские задержали подозреваемого в краже из куртки 102 тысяч рублей, документов и банковской карты. В полицию обратился 44-летний потерпевший, который рассказал, что накануне кражи отдыхал вместе с приятелями в частном доме, а утром обнаружил пропажу куртки и других вещей. Полицейские задержали 23-летнего жителя Курской области, который был в компании отдыхающих. По словам подозреваемого, он дождался, когда все заснут, забрал куртку приятеля, вышел во двор и спрятал её. Украденные деньги нашли, а вот саму куртку с документами и банковской картой не смогли. За кражу совершённая с причинением значительного ущерба, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Причина пожара сейчас устанавливают. По информации пресс-службы главного управления МЧС по Белгородской области, в Белгороде на улице Маяковского утром 8 ноября сгорел автобус ПАЗ. Пожар потушили меньше чем за десять минут, но всё равно ПАЗ сгорел полностью, а две соседних машины — Chevrоlet Niva и Renault Duster — огонь повредил частично. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб. Большинство фильмов, которые покажут в кинотеатре «Синема Парк», будут идти на английском языке с русскими субтитрами. С 4 февраля в кинотеатре «Синема Парк» стартовал фестиваль фильмов, номинированых на «Оскар» в 2016 году. Каждый день в 20:00 будет идти один из 23 фильмов, отобранных американскими киноакадемиками. На сайте кинотеатра можно забронировать билет на каждый из фильмов. В «Синема Парке» пояснили, что в течение нескольких дней в расписании появятся все фильмы. Большинство из них будут идти на английском языке с русскими субтитрами. Цена билетов — 200 рублей. Неизвестные оставили четырёх котят в картонной коробке. Утром в пятницу, 14 октября, в УМВД по Белгороду позвонили местные жители и сказали, что в подземном переходе на остановке «Сокол» кто-то оставил картонную коробку. Об этом сообщает «БелПресса». Полицейские перекрыли переход, предоставив возможность людям переходить дорогу по проезжей части. В подозрительной картонной коробке оказались четыре котёнка. Пресс-служба УМВД по Белгородской области пока не знает, куда их денут. Президент общественной организации рассказал «Фонарю», как он и его коллеги собираются защищать права местных производителей продуктов. В июле 2015 года на совещании управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития региона было заявлено о создании Ассоциации рынков и ярмарок. В неё вошли представители десяти рынков и ярмарок. По словам создателей, организация понадобилась для того, чтобы её члены могли участвовать в разработке проектов законов, которые могут влиять на развитие экономики торговли в регионе, устраивать различные мероприятия для обмена опытом. Предполагалось, что работа организации будет способствовать расширению рыночной, ярмарочной, нестационарной торговли, поможет продвигать продукцию местных производителей сельхозтоваров на внутреннем рынке.В состав ассоциации предлагалось ввести все ярмарки и рынки области.20 июля 2015 года был подписан протокол об учреждении ассоциации и утверждён устав.Кроме целей, указанных выше, в уставе указывается, что ассоциация будет оказывать организационную и правовую помощь членам организации, устанавливать и развивать связи с иностранными партнёрами. Также одна из задач — «содействие укреплению материально-технической базы членов ассоциации». Планировалось, что организация начнёт полноценно работать с сентября 2015 года.Представители администрации предполагали, что работа ассоциации будет напрямую связана с утверждённой в регионе «Стратегией развития торговли на 2015–2016 годы и период до 2020 год».На собрании, где утверждался устав, было также предложено ввести вступительный взнос в организацию в размере 5 тысяч рублей и ежемесячный членский взнос 3 тысячи рублей с каждого члена ассоциации. Недавно заработал сайт ассоциации, на котором указано, что сейчас в организацию входит уже 56 рынков и девять ярмарок из всех районов региона.Начальник управления развития потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области Владимир Зубов пояснил, что ассоциация не станет ещё одним контролирующим органом. — Ассоциация призвана навести порядок в своих рядах. Не секрет, что довольно большое количество фальсифицированной продукции проходит через рынки. И принято решение вернуть доброе имя рынков и ярмарок, вернуть доверие покупателя к своим структурам. Они самостоятельно будут проводить у себя внутри системное самоочищение и будут публично заявлять об этом.Президент Ассоциации рынков и ярмарок Михаил Несветайло рассказал «Фонарю», почему было решено создать эту организацию и чем она занимается.— Ассоциация была задумана по примеру других подобных профессиональных организаций. Идея объединения рынков зрела очень давно, витала в воздухе. Есть федеральные законы, регулирующие законодательные органы и акты, которые сильно регламентируют деятельность рынков, и не всегда, на наш взгляд, в правильных аспектах. Где-то есть перегибы. И хотелось отстаивать свои интересы, свои идеи не локально — по одному человеку, а от имени ассоциации, от имени всех рынков области. Эта инициатива шла снизу от руководств рынков и ярмарок. Также нас подтолкнуло правительство области, департамент экономического развития в лице Олега Абрамова. Они дали последний толчок. Их идея была такая, чтобы рынки, ярмарки были генераторами для сельхозпроизводителей, которые, понимая, что они смогут реализовать свою продукцию, смело могли её выращивать и производить. Когда создали ассоциацию, была разработана и внедрена так называемая программа «30 на 30». То есть, 30 процентов от сельхозмест на рынке приоритетно отдаются местным товаропроизводителям. Здесь речь идёт, конечно, о сельхозпроизводителях. И им даётся скидка от прайсовой стоимости аренды тоже в 30 процентов. Тем самым мы стимулируем и фермерские хозяйства, и личные подсобные, и крупных сельхопроизводителей реализовывать продукцию именно здесь, у нас на рынках. Если раньше была такая проблема, что кто-то мог не попасть на полку рынка из мелких фермерских хозяйств. То сейчас, наверное, эта проблема будет снята.«Программа „30 на 30“ выгодна продавцам и фермерам. Если вам не предоставили место и с дисконтом в 30 процентов, то можно обратиться в ассоциацию. Мы тут же сделаем выездную проверку, проверим причины и будем действовать вплоть до исключения из членов ассоциации, если факты нарушения подтвердятся». По словам Михаила Несветайло, ассоциация уже сейчас готова отстаивать интересы своих членов, в том числе и в судах, если это понадобится. — Должен быть единый центр, куда может обратиться каждый член ассоциации. Мы уже пишем по всем инстанциям запросы, лоббируем наши интересы, если они в правовом поле. Участником ассоциации это нужно именно поэтому — возможность получить правовую, юридическую поддержку, лоббирование интересов. Не у всех рынков есть юристы в штате, но они ест