Футбольная весна «Энергомаша». Как белгородцы упустили возможность стать лидерами ПФЛ

В Белгород после почти полугодового зимнего перерыва вернулся большой футбол. В перенесённой встрече 17-го тура первенства ПФЛ, которая не состоялась в ноябре прошлого года по причине неблагоприятных метеоусловий, белгородский «Энергомаш» принимал на своём поле десятую команду первенства — московское «Чертаново». Несмотря на довольно солнечную и тёплую апрельскую погоду, поддержать своих любимцев пришло лишь немногим больше тысячи человек, которых в итоге сильно разочаровал итоговый результат.
С самого начала игра развивалась под диктовку москвичей — гости не стали отсиживаться в обороне. Уже в дебюте встречи, на 7-й минуте, первый по-настоящему опасный выход на ворота хозяев превратился в гол. Владислав Сарвели выдал отличный пас на Романа Ежова, который обводящим ударом левой ногой открыл счёт — 0:1.
После столь неудачного начала, хозяева попытались переломить ход встречи, однако до перерыва удалось создать лишь один по-настоящему опасный момент. Сергей Колесников после углового наносил прицельный удар головой с близкого расстояния, но каркас ворот и голкипер «Чертаново» Иван Ломаев не позволили мячу пересечь линию ворот.
Во втором тайме тренерский штаб белгородцев несколько видоизменил состав хозяев, выпустив на замену Виктора Сергеева и Олега Калугина, однако дивидендов эти рокировки в игру не привнесли. Белгородцы гораздо больше времени владели мячом, придумывали разнообразные комбинации в созидательных действиях, однако защитники гостей надёжно играли в обороне. В итоге изменить счёт на табло в оставшееся время футболистам обеих команд не удалось, и финальный свисток смоленского арбитра Максима Чернецова зафиксировал минимальное домашнее поражение «Энергомаша» в первенстве ПФЛ — первое в 2017 году.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Энергомаша» Виктор Навоченко извинился перед болельщиками и подвёл неутешительный итог встречи:
— Первые игры для нас всегда сложные. Мы проиграли не по моментам, а по качеству игры, не показали всего того, что можем, уступая сопернику в скорости. Меньшее количество брака и лучшая реализация моментов принесли бы нам иной результат. А так, мы проиграли много подборов впереди и на нас со стороны гостей постоянно шли ответные атаки.
Белгородцы упустили реальную возможность возглавить турнирную таблицу первенства ПФЛ и теперь после 16 игр имеют в своём активе 30 баллов, отставая от лидирующего курского «Авангарда» на 1 очко. В ближайшем туре «Энергомаш» вновь сыграет на домашнем стадионе. В воскресенье, 9 апреля, в Белгород приедет ФК «Рязань». Стартовый свисток прозвучит на футбольном стадионе в 17:00.