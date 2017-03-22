«Хочу стать футболистом и играть в „Зените“». Как воспитанники социально-реабилитационного центра готовятся к концерту «Алые Паруса»

В Центре молодёжных инициатив в субботу, 25
марта, в 15:00, пройдёт
благотворительный концерт «Алые паруса», который организует межрегиональный профсоюз
«Правда». Здесь выступят белгородские музыканты, артисты, танцоры и циркачи, а вместе с
ними — воспитанники областного социально-реабилитационного центра и центра развития
«Южный». Главная цель концерта — осуществить мечту 20 мальчишек и девчонок,
чтобы они смогли в начале лета поехать на отдых в Санкт-Петербург. Журналист
«Фонаря» сходил в областной социально-реабилитационный центр и поговорил с детьми,
которые готовятся выступать на концерте «Алые паруса».
— Я учусь в четвёртом классе, но учёба меня не сильно интересует. Я люблю рисовать и взрывать (смеётся). Я однажды хлопушку в окно забросила, и она там взорвалась. Меня даже не поругали, потому что не нашли — я в сарае спряталась... Чем здесь занимаемся? Гуляем часто, вот недавно всей группой ходили в библиотеку, где нам рассказывали про загрязнение воды, — рассказывает одиннадцатилетняя Настя.
Областной социально-реабилитационный центр открыли в 1999 году. В него попадают дети от трёх до 18 лет, у которых есть серьёзные проблемы в семье. Если сложная ситуация разрешается, ребёнок возвращается к себе домой в семью, если нет, то его забирают в детский дом. За 18 лет реабилитацию здесь прошли около четырёх тысяч детей, большинство из них забрали в детский дом.
— Возможно, очень скоро я отсюда уеду, потому что я здесь уже четыре месяца, и долго меня держать не будут. Как настрой? Не очень. Мы здесь уже все фильмы пересмотрели, остались одни мультики, — признаётся пятнадцатилетняя Вика.
Центру на Крейде давно помогает профсоюз «Правда» — «правдивцы» дарят детям подарки на дни рождения, поздравляют с праздниками. Теперь вот организуют экскурсионную поездку в Санкт-Петербург. В северную столицу поедут дети, которые участвуют в концерте,— всего семь человек. Вместе со своими преподавателям они готовят два выступления.
«Подготовка идёт полным ходом. Наши дети готовят два номера: одна девочка будет петь, а остальные ставят танцевальный номер. Мы всё репетируем сами, даже закупаем себе ткань, из которой потом шьём костюмы. Думаю, что этот концерт — возможно, единственный шанс побывать на большой сцене и показать себя. Они ещё не знают, что это — стоять на цене, но им очень интересно и они стараются», — рассказывает творческий руководитель центра Светлана Новоченко.
— Я здесь уже восемь месяцев. Какие воспитательницы?.. Если хорошо себя вести, то все добрые. Я в пятом классе учусь, люблю историю с географией. Но больше всего мне нравится физ-ра, потому что я хочу стать футболистом и играть в «Зените», — говорит одиннадцатилетний Максим.
***
Напомним, что на концерт приглашают членов профсоюза «Правда» и почётных гостей, но желающие могут помочь исполнить мечту детей, перечислив любую сумму по указанным ниже реквизитам:
|Полное наименование юридического лица
|Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда»
|Сокращённое наименование юридического лица
|ММПС «Правда»
|ОГРН
|1163100000623
|ИНН
|3123391208
|КПП
|312301001
|Расчётный счёт
|40703.810.9.00010000386
|Наименование банка
|ПАО УКБ «Белгородсоцбанк», Белгород
|Корреспондирующий счёт банка
|30101.810.1.00000000701
|БИК
|041403701
|Назначение платежа
|Благотворительный взнос «Алые паруса»