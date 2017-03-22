«Хочу стать футболистом и играть в „Зените“». Как воспитанники социально-реабилитационного центра готовятся к концерту «Алые Паруса»

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель ВАЗа не справился с управлением. В понедельник, 14 декабря, в селе Вознесеновка Шебекинского района 21-летний водитель на ВАЗ-21124 врезался в КамАЗ, а затем столкнулся с грузовиком «Исузу». По данным ГИББД, водитель легковушки, обгоняя другую машину, не убедился в безопасности манёвра и не справился с управлением — это стало причиной столкновения. Водитель ВАЗа от травм скончался на месте аварии. Его 19-летняя пассажирка госпитализирована в Шебекинскую центральную больницу.За сутки в Белгородской области произошло четыре аварии, в которых один человек погиб, а четверо получили травмы. В Новооскольском районе в столкновении трёх машин пострадала восьмимесячная девочка. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу водителя одной из трёх столкнувшихся машин. Во вторник, 8 ноября, в Белгороде прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 2017-2019 годы. На обсуждение приглашали всех желающих, которые могли прийти в рабочее время и задать вопросы чиновникам о целесообразности тех или иных трат. В частности, речь на слушаниях зашла о расходах на здравоохранение, которые в ближайшие годы должны вырасти. Пришедшие жаловались на закрытие медицинских учреждений, а чиновники объясняли суть происходящих в регионе реформ. По словам организаторов, публичные слушания нужны, чтобы чиновники могли услышать мнения граждан, поэтому прийти на обсуждение во вторник, 8 ноября, в 11 часов мог любой желающий, у которого был при себе российский паспорт. Начальник регионального департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик вместе с другими чиновниками рассказывал о планах по пополнению и тратам бюджета области в 2017-2019 годах. После доклада все желающие могли задавать вопросы. Несмотря на то, что в зале в основном были представители разных департаментов, отделов и ведомств, несколько человек, которые действительно пришли сюда поучаствовать в планировании бюджета и спросить, что их интересует, тоже были. В частности, речь зашла об областном здравоохранении, бюджет которого в 2017 году увеличится почти на два миллиарда рублей: с 19,8 миллиарда рублей до 21,72 миллиарда соответственно. Фото Ольги Ковики Молодой отец Андрей (свою фамилию мужчина не назвал — прим. ред.) спросил, почему расходы на здравоохранение в Белгородской области будут расти, если уже сейчас происходит закрытие некоторых медцентров. — Судя по цифрам, расходы бюджета на здравоохранение области в будущем году увеличатся почти на 2 миллиарда рублей, — мужчина обратился к Владимиру Боровику. — В то же время мы наблюдаем, что качество медицинских услуг у нас оставляет желать лучшего. Конкретный пример: я 20 дней ждал, чтобы записаться к врачу. При этом у нас на Гагарина закрыли перинатальный центр (скорее всего, речь шла о городском роддоме на Некрасова — прим. ред.). Собирались закрыть на Гринёвке, пока люди не вышли... ЦРБ собираются закрывать. Откуда это увеличение почти на 2 миллиарда? Куда эти деньги пойдут? Вы говорили, что на увеличение зарплаты врачам. Всё закрывается, а качество услуг не улучшается. — У нас, во-первых, не закрыто ни одно учреждение... — начинает отвечать Людмила Чужикова, начальник управления экономики, финансов и материально-технического обеспечения департамента здравоохранения и соцзащиты населения. — Давайте так... У нас есть городской роддом, который снесли. А новые появились? Или это не считается? Нет? Там снесли, а там добавили — это не считается по-вашему? — перебивает Владимир Боровик, обращаясь к Андрею. — Считается, но у нас что — рождаемость падает? — Причём тут рождаемость? Она сохранена и даже увеличена. — Новый перинатальный центр поднят на новый уровень по оборудованию, — продолжила Людмила Чужикова. — Что касается Центра врачей общей практики, который на Гринёвке, он также не сокращён — произошло его слияние с четвёртой поликлиникой. Обратились некоторые граждане, в частности беременные, которые сначала обращались в этот центр, потом шли за анализами в четвёртую поликлинику, возвращались сюда и так далее. При этом у нас работает проект управления здоровьем, и [есть] возможность организации центра врачей общей практики, в котором будет работать не один врач, который сейчас работает в таких центрах, а может даже шесть или семь врачей. Такие же центры будут при шестой поликлинике. Сейчас идёт реорганизация наших лечебных заведений с целью повышения доступности и качества медицинской помощи. У нас в районных поликлиниках нет такого медицинского оборудования, которое имеют центральные районные больницы. Мы их не сокращаем, а присоединяем к центральным районным больницам, которые оснащены современным оборудованием, где есть специалисты, и медицинская помощь оказывается всему населения.— В Стрелецком ЦРБ не будет закрываться? — продолжает уточнять молодой отец.— Нет.— Сколько у нас работников здравоохранения было и сколько стало? Их количество уменьшилось?— Нет. У нас врачебного персонала всегда прирост. Фото Ольги Ковики Справка «Фонаря» В 2015 году общий бюджет областного здравоохранения (без учёта капитальных вложений) составлял 19,69 миллиарда рублей. В 2016 году — 19,9 миллиарда рублей, а в 2017 году составит — 21,72 миллиарда рублей. Тенденция к увеличению сохранится и в последующие годы: в 2018 году на здравоохранение планируют потратить 23,37 миллиарда рублей, а в 2019 — 24,6 миллиарда. Основным источником денег на медицину будет Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, из которого только в 2017 году на эти цели израсходуют на 1,45 миллиарда больше, чем в 2016 году. Будут увеличиваться траты и из областного бюджета (примерно на 400-500 миллионов ежегодно — прим. ред.), будут расти доходы от оказания платных услуг людям (в 2017 году они должны стать больше на 98 миллионов рублей — прим. ред.), а вот из федерального бюджета — наоборот, деньги будут уменьшаться. Для сравнения: в 2015 году на медицину из федерального бюджета выделили 805 миллионов рублей, в 2016 — 699 миллионов, в 2017 — планируют выделить 555 миллионов, а в 2018 вообще только 145 миллионов. На едином портале за сдачей экзаменов можно будет наблюдать онлайн. Рособрнадзор и компания «Ростелеком» заключили государственный контракт на создание единой системы мониторинга за ЕГЭ. Наблюдать за школьниками во время экзамена можно будет на специальном сайте. Трансляция будет вестись в течение 30 дней, пока будут идти экзамены. В остальное время на портале можно будет знакомиться с материалами архивов видеозаписей с уже завершившихся ЕГЭ. — Стратегическая задача проекта видеонаблюдения за ЕГЭ — обеспечить проведение государственной аттестации максимально объективно и прозрачно с равными условиями для выпускников школ по всей стране. Мы уверены, что благодаря нашей системе видеонаблюдения полученные результаты достоверно и честно отразят уровень подготовки российских выпускников, — заявила вице-президент ПАО «Ростелеком» Ольга Румянцева.В 2016 году более 35 тысяч аудиторий в 85 регионах России будут охвачены системой видеонаблюдения. Одновременно 10 тысяч пользователей смогут онлайн следить за ходом экзамена. Сам портал будет постоянно защищаться от DDOS-атак. Водитель вёз его в Россию без необходимых ветеринарных документов. По информации пресс-службы Россельхознадзора по Белгородской области, в Нехотеевке задержали автомобиль, в багажнике которого было 163 килограмма сала. Водитель без сопроводительных документов вёз его из Украины в Россию. — В связи с угрозой заноса африканской чумы свиней, на Украине зарегистрированы вспышки этого заболевания, ввоз свинины на территорию России запрещен, — пояснили в пресс-службе ведомства. Сало уничтожили. Каждому из четырёх автомобилистов грозит лишение свободы на срок до двух лет. В пятницу, 3 июня, автоинспекторы задержали четырёх пьяных водителей, которых раньше уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде. В Шебекинском районе сотрудникам ДПС попался 21-летний пьяный мужчина на мопеде. В Грайворонском районе пьяным за руль сел 56-летний мужчина на ВАЗ-2107. В селе Шопино Яковлевского райна задержали сразу двух нарушителей — 33-летнего жителя Ракитного на «Рено Логан» и 25-летнего безработного местного жителя.— По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Напоминаем, что за повторное задержание в нетрезвом виде в течение года или за повторный отказ от медицинского освидетельствования наказание из административного становится уголовным — водителю грозит лишение прав на три года, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет, — сообщает пресс-служба областного УМВД. По версии следствия, на складе занимались незаконной перемаркировкой украинских сыров. В Белгороде Россельхознадзор вместе с региональным УМВД проверили склад компании ООО «Роспродукт». Там они обнаружили более тонны украинских сыров без документов, молочные продукты без названия и с истёкшим сроком годности. Пробы показали, что в обнаруженном товаре содержатся опасные для человека вещества и микроорганизмы. При этом вся продукция хранилась в антисанитарных условиях. — Рядом с продуктами, предназначенными для реализации, соседствовали просроченные, покрытые плесенью и испорченные мышами. Продуктами жизнедеятельности грызунов был загрязнён весь склад, — сообщают в пресс-службе регионального Россельхознадзора. Оперативники считают, что на складе занимались незаконной перемаркировкой украинских сыров, так как в помещении нашли этикетки с названиями российских заводов-производителей и штампы с датами выработки. Полицейские отследили торговую цепочку со склада в магазины и изъяли из розничной продажи почти полтонны сыров и творога, сейчас их пробы проверяют в лаборатории. Расследование продолжается, на владельцев склада завели уголовное дело. По данным УМВД, один из нападавших был вооружён. По факту разбоя возбудили уголовное дело. Полиция в Белгороде задержала 11 студентов различных вузов областного центра. Мужчин подозревают в разбойном нападении на кальянную. По данным УМВД региона, около пяти часов утра подозреваемые ворвались в кальянную, один из них выстрелил, а остальные собрали кальяны и скрылись на двух автомобилях.Полиция ввела план «Перехват» и двух человек задержали
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«Хочу стать футболистом и играть в „Зените“». Как воспитанники социально-реабилитационного центра готовятся к концерту «Алые Паруса»

На благотворительном концерте соберут деньги на поездку детей в Санкт-Петербург.

В Центре молодёжных инициатив в субботу, 25 марта, в 15:00, пройдёт благотворительный концерт «Алые паруса», который организует межрегиональный профсоюз «Правда». Здесь выступят белгородские музыканты, артисты, танцоры и циркачи, а вместе с ними — воспитанники областного социально-реабилитационного центра и центра развития «Южный». Главная цель концерта — осуществить мечту 20 мальчишек и девчонок, чтобы они смогли в начале лета поехать на отдых в Санкт-Петербург. Журналист «Фонаря» сходил в областной социально-реабилитационный центр и поговорил с детьми, которые готовятся выступать на концерте «Алые паруса».

— Я учусь в четвёртом классе, но учёба меня не сильно интересует. Я люблю рисовать и взрывать (смеётся). Я однажды хлопушку в окно забросила, и она там взорвалась. Меня даже не поругали, потому что не нашли — я в сарае спряталась... Чем здесь занимаемся? Гуляем часто, вот недавно всей группой ходили в библиотеку, где нам рассказывали про загрязнение воды, — рассказывает одиннадцатилетняя Настя.

Областной социально-реабилитационный центр открыли в 1999 году. В него попадают дети от трёх до 18 лет, у которых есть серьёзные проблемы в семье. Если сложная ситуация разрешается, ребёнок возвращается к себе домой в семью, если нет, то его забирают в детский дом. За 18 лет реабилитацию здесь прошли около четырёх тысяч детей, большинство из них забрали в детский дом.

— Возможно, очень скоро я отсюда уеду, потому что я здесь уже четыре месяца, и долго меня держать не будут. Как настрой? Не очень. Мы здесь уже все фильмы пересмотрели, остались одни мультики, — признаётся пятнадцатилетняя Вика.

Центру на Крейде давно помогает профсоюз «Правда» — «правдивцы» дарят детям подарки на дни рождения, поздравляют с праздниками. Теперь вот организуют экскурсионную поездку в Санкт-Петербург. В северную столицу поедут дети, которые участвуют в концерте,— всего семь человек. Вместе со своими преподавателям они готовят два выступления.

«Подготовка идёт полным ходом. Наши дети готовят два номера: одна девочка будет петь, а остальные ставят танцевальный номер. Мы всё репетируем сами, даже закупаем себе ткань, из которой потом шьём костюмы. Думаю, что этот концерт — возможно, единственный шанс побывать на большой сцене и показать себя. Они ещё не знают, что это — стоять на цене, но им очень интересно и они стараются», — рассказывает творческий руководитель центра Светлана Новоченко.

— Я здесь уже восемь месяцев. Какие воспитательницы?.. Если хорошо себя вести, то все добрые. Я в пятом классе учусь, люблю историю с географией. Но больше всего мне нравится физ-ра, потому что я хочу стать футболистом и играть в «Зените», — говорит одиннадцатилетний Максим.

***

Напомним, что на концерт приглашают членов профсоюза «Правда» и почётных гостей, но желающие могут помочь исполнить мечту детей, перечислив любую сумму по указанным ниже реквизитам:

Полное наименование юридического лица Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда»
Сокращённое наименование юридического лица ММПС «Правда»
ОГРН 1163100000623
ИНН 3123391208
КПП 312301001
Расчётный счёт 40703.810.9.00010000386
Наименование банка ПАО УКБ «Белгородсоцбанк», Белгород
Корреспондирующий счёт банка 30101.810.1.00000000701
БИК 041403701
Назначение платежа Благотворительный взнос «Алые паруса»

Текст: Трофим Нарожный
Фото: Дарья Романенко

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#дети-сироты #профсоюз Правда #Центр молодёжных инициатив #ЦМИ #концерты
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https://fonar.tv/news/2017/03/13/v-belgorode-na-blagotvoritelnom-koncerte-soberut-dengi-dlya-poezdki-detey-sirot-v-sankt-peterburg
http://www.b2bbasis.ru/ru/subscribe/conf2017/31/

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