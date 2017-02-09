​В Белгороде могут сделать фан-зоны к чемпионату мира по футболу 2018 года

Белгородской администрации представили первые проекты будущих фан-зон, которые могут построить в городе к чемпионату мира по футболу 2018 года. Фактически речь идёт об организации парковых зон, где будет возможность смотреть футбольные матчи чемпионата. Площадкой, которая совместит форматы фан-зоны и парка культуры, предположительно станет набережная Везёлки в парке Победы. Проект разрабатывает московское консалтинговое бюро «Стрелка».

Фото пресс-службы администрации Белгорода

Из пресс-релиза мэрии следует, что подобные проекты готовятся в 40 городах России. При этом 17 из них, включая белгородский, «будут выбраны в результате проведения Открытого национального конкурса с международным участием».

— Согласно предварительным данным, в Белгороде планируется в 2017 году совместно с консалтинговым бюро «Стрелка» разработать проект и благоустроить набережную Везёлки на её участке в парке Победы. Однако уточнённая информация будет известна после консультаций архитекторов консалтингового бюро и администрации города. Ещё 170 ключевых общественных пространств общей площадью 990 гектаров будут благоустроены в период с 2018 по 2022 года, — объясняют в администрации.