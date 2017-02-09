Следственный отдел регионального УМВД ведёт расследование аварии. Белгородская транспортная прокуратура закончила проверку обстоятельств столкновения поезда «Белгород — Москва» и грузовика.Эксперты установили, что перед столкновением поезд двигался с допустимой скоростью. Увидев КамАЗ, машинист затормозил, но из-за короткого расстояния столкновения избежать не удалось. Автоматическая сигнализация и светофоры на переезде работали без сбоев. ОМВД по Прохоровскому району возбудило уголовное дело на водителя грузовика по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что водитель КамАЗа нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся к переезду пассажирским поездом. Расследование уголовного дела проводит следственное управление УМВД России по Белгородской области.
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четверг, 9 февраля
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​В Белгороде могут сделать фан-зоны к чемпионату мира по футболу 2018 года

Дизайном площадок занимается московское консалтинговое бюро «Стрелка».

Белгородской администрации представили первые проекты будущих фан-зон, которые могут построить в городе к чемпионату мира по футболу 2018 года. Фактически речь идёт об организации парковых зон, где будет возможность смотреть футбольные матчи чемпионата. Площадкой, которая совместит форматы фан-зоны и парка культуры, предположительно станет набережная Везёлки в парке Победы. Проект разрабатывает московское консалтинговое бюро «Стрелка».

Фото пресс-службы администрации Белгорода

Из пресс-релиза мэрии следует, что подобные проекты готовятся в 40 городах России. При этом 17 из них, включая белгородский, «будут выбраны в результате проведения Открытого национального конкурса с международным участием».

— Согласно предварительным данным, в Белгороде планируется в 2017 году совместно с консалтинговым бюро «Стрелка» разработать проект и благоустроить набережную Везёлки на её участке в парке Победы. Однако уточнённая информация будет известна после консультаций архитекторов консалтингового бюро и администрации города. Ещё 170 ключевых общественных пространств общей площадью 990 гектаров будут благоустроены в период с 2018 по 2022 года, — объясняют в администрации.
Ирина Черникова

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#Белгород #парк Победы #футбол
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