Футбольный ветер перемен. Что изменилось в ПФЛ и с кем футболисты «Энергомаша» будут играть весной

Правда, что ФК «Орёл» перестал был профессиональным футбольным клубом?



Иллюстрация pfl-russia.com

Да. Футбольный клуб «Орёл» из одноимённого города официально потерял профессиональный статус и вынужден был сняться с первенства ПФЛ из-за существенного уменьшения финансирования. Если в 2016 году оно составляло около 24 миллионов рублей, то в 2017 году — 10,6 миллиона рублей.

Чем это грозит самому футбольному клубу?

Отказ от продолжения борьбы в чемпионате повлёк за собой ряд серьёзных наказаний для города в целом. В ближайшем будущем команды из города первого салюта не смогут принимать участие во всероссийских турнирах под любым названием, даже среди любителей. По мнению руководства ПФЛ, клуб мог доиграть нынешний чемпионат молодёжным составом, включив в воспитанников местной футбольной школы, однако делать этого не захотел.

А изменится ли что-то для остальных футбольных клубов из группы «Центр»?

Пока нет, но есть большая вероятность, что изменения ещё будут. Из-за потери тринадцатого участника в следующем сезоне в группе «Центр» примет участие всего дюжина команд. В таком случае турнир перейдёт на трёхкруговую систему. Третий дополнительный круг сыграют согласно итогам жеребьёвки: с половинами команд группы «Центр» команды встретятся дома, а с оставшейся половиной — сразятся на выезде. Хотя есть ещё вариант, когда клубов всё равно останется тринадцать: список участников группы «Центр» в следующем календарном сезоне может пополнить новомосковский «Дон», сейчас выступающий в третьем дивизионе. Окончательное решение руководство клуба не приняло, поэтому пока вопрос остаётся открытым.

Есть ли какие-то возрастные ограничения для футболистов ПФЛ?

Футбольный клуб «Энергомаш», фото фк-энергомаш.рф

Сейчас «молодыми» в ПФЛ считаются футболисты до 20 лет, причём как минимум один из них должен находиться на поле в составе каждого клуба. С будущего сезона таковыми будут считаться спортсмены 1996 года и моложе. А число «молодых» играющих футболистов в матче возрастёт до двух человек. Половина клубов группы «Центр» одобрили данное нововведение, однако окончательное решение остаётся за Российским Футбольным Союзом (РФС).

Как изменился календарь игр «Энергомаша» в весеннем сезоне?

Иллюстрация pfl-russia.com

Из-за снятия с первенства ФК «Орёл» руководство ПФЛ было вынуждено скорректировать календарь, чтобы игровые перерывы между турами не составляли двух недель. Поэтому финишный тур команды проведут не в начале июня, как планировалось ранее, а в последних числах мая.

Для «Энергомаша», который откроет 3 апреля весеннюю часть первенства перенесённой встречей 17 тура с московским «Чертаново», футбольная весна получится по принципу сдвоенных игр: пара встреч подряд для белгородцев пройдёт на домашнем стадионе, следующие две игры кряду — на выезде. Очерёдность соперников также изменится, и «чернозёмное дерби» с Курском вместо матча, которое венчало бы чемпионат ПФЛ и, возможно, решало судьбу обоих коллективов, состоится теперь в конце апреля — за четыре тура до финиша. Вдобавок, курский «Авангард» и московское «Торпедо» — основные конкуренты Белгорода на повышение в классе — получат по три очка без борьбы в качестве технического поражения «Орла», в то время как белгородцы в матче с орловчанами их взять не смогли, завоевав лишь балл. На данный момент подопечные Виктора Навоченко отстают от лидирующего курского «Авангарда» на один балл, при этом имея игру в запасе.

Календарь ФК «Энергомаш» на весеннюю часть первенства ПФЛ 2017 группа «Центр»

(курсивом выделены домашние матчи команды)