​Сергей Боженов из-за нехватки времени окончательно освободил пост президента Белгородской Федерации футбола

Сергей Боженов, депутат Государственной думы, бывший замгубернатора и экс-мэр Белгорода, окончательно освободил пост президента Белгородской Федерации футбола. Ранее чиновник объявил о намерении оставить пост после того, как избрался в Госдуму.
Во вторник, 28 февраля, выбрали нового президента организации. Им стал Денис Шпилёв, который до этого занимал пост вице-президента Белгородской Федерации футбола. Его выбрали тайным голосованием — из 68 делегатов конференции за него проголосовали 43 человека. Претендентами на пост президента были также член исполкома федерации Игорь Руцкой и самовыдвиженец Юрий Калинин, который позже отозвал свою кандидатуру.
Денис Шпилёв долгое время работал судьёй на футбольных матчах — судил матчи в российской Премьер-лиге и Футбольной Национальной Лиге, позже он решил оставить карьеру судьи и продолжил работу в Белгородской Федерации футбола.