«Не в трендах сила, брат». Стилист Александр Рогов — о моде, стиле и чистых волосах

Александр Рогов привёз в Белгород мастер-класс «Тренды сезона весна-лето 2017», а перед встречей с участниками консалтинговая компания «Ресурс» и школа шитья «Мастерская моды» организовали журналистам и дизайнерам встречу со стилистом.

Фото из архива fonar.tv

Что всегда должно быть в личном гардеробе?

— Я всегда говорю о универсальных вещах, которые никогда не выйдут из моды: джинсы, футболки, хорошо сидящие брюки, жакеты, джинсовая рубашка, тельняшка, бежевое пальто, джинсовая куртка. Вот если всё это в вашем гардеробе есть, то он остаётся базовым. Имея базовый гардероб, о модных трендах есть смысл говорить, потому если базы простой, понятной в гардеробе нет, и вы всё время гонитесь за сезонными новинками, яркими вещами, то их очень сложно интегрировать в свою повседневную реальность. Поэтому тренды хороши тогда, когда гардероб является универсальным, и тогда внутри универсальных вещей классно будет смотреться сезонная сумочка, туфли, которые именно этим летом актуальны.

А как быть с трендами? Что модно весной и летом этого года?

— Конечно, есть тренды цветовые. Самые масштабные цветовые акценты этого сезона — это жёлтый, фуксия, фиолетовый и сочетание голубого и оранжевого. Это основные цвета. Белые цвета актуальны летом. Если у вас есть белые вещи, никогда их не выбрасывайте. Конечно, не практично, но актуально весной, летом всегда. Что касается фасонов, актуальны 90-е, актуален гранж, это какой-то вневременной тренд. Вообще в моде всё пошло по кругу, и из сезона в сезон повторяется одно и то же. Цветочки весной и летом актуальны всегда. В целом металлические поверхности всевозможные, металлизированная кожа.



На что стоит обращать внимание девушкам в первую очередь?

Фото из архива fonar.tv

— Если девушка хорошо одета, это значит, что у неё чистые, вымытые волосы. Потому что если у вас неухоженная голова и на вас надето дорогое платье, вашему дорогому платью грош цена. А вот если у вас красивые волосы и при этом какое-то базовое нейтральное платье из массмаркета, вы будете выглядеть круто. Поэтому опрятность, аккуратность, мне кажется — это сейчас основа стиля.

Нужно ли пользоваться услугами стилистов?

— Я считаю, что лучший стилист девушек — это они сами. Никто лучше самих девушек не знает, что им нравится, что не нравится, что им комфортно, где им жмёт, где не жмёт, где там тянет, а где не очень. Я не считаю, что каждой девушке нужен стилист. Опять-таки я про простые, понятные, базовые вещи говорю, о которых, мне кажется, все знают. Просто все думают, что мода — это что-то невероятное, и стилист — мессия, который тебя непременно спасёт. Конечно же, если мы говорим о людях, которым важно выглядеть определённым образом — звёзды, известные личности — они действительно работают со стилистами, и стилисты становятся практически членами их семьи, потому что они из квартир этих звёзд не вылезают, в день по несколько образов нужно подготовить.

Когда мы говорим о повседневной реальности, повседневной жизни, я думаю, что стилист важен как специалист, который направит. Я например, если работаю с частными клиентами (иногда это делаю, хотя и не очень люблю), я не тот специалист, который к себе приучает. Есть стилисты, которые целенаправленно приучают к себе клиента, и без них он ничего не может сделать, он не знает, что с чем носить. Я наоборот учу и за два-три сеанса добиваюсь от клиента, чтобы он меня понял. Потом мы можем встретиться только через полгода, когда нужно, например, обновить гардероб и купить какие-то вещи. Я считаю, что стилисты должны быть такими. Обучающими специалистами, которые учат человека, а не делают его заложником своих услуг.

В чём главный секрет женской красоты?

Фото из архива fonar.tv

— Мыть голову. Правда. Мыть голову, следить за гигиеной, чтобы от вас вкусно пахло, потому что если человек очень скромно одет, но при этом он аккуратен, опрятен, он следит за своими руками, волосами и лицом, на меня этот человек произведёт большее впечатление, чем девушка в дизайнерском платье, при этом от которой неприятно пахнет. Вот иду по аэропорту, и понимаю, что мне на встречу идёт огромное количество девушек, которые даже не знают о том, что они красивые. Они себя изуродовали неправильной стрижкой, неправильным окрашиванием, у кого-то татуированные брови не на том месте, у кого-то неправильный макияж. И им всем кажется, что они некрасивые. А просто они не знают о том, что им нужно, или они стесняются обратиться к специалисту и не могут его найти. В итоге приходят в салон и говорят: «Мне так же, как всегда». А когда тебе предстоит поработать с кем-то и эта девушка говорит: «Да я хочу измениться, только не стригите кончики, не убирайте чёлку, я хочу остаться блондинкой». Ну а каком изменении мы говорим? Иногда стоит просто перекраситься в брюнетку, и жизнь перевернётся.

В рамках интервью я не могу научить моде, я не могу рассказать о стиле, но основополагающие моменты я озвучил: это опрятность, это чистота, жить по средствам: не нужно мечтать о чём-то, что вы себе не можете позволить, не нужно мечтать о дорогой дизайнерской сумке, если она вам не по карману, не нужно мечтать о дорогом автомобиле, если вы не можете себе позволить потом купить бензин для этого автомобиля, не нужно мечтать о дизайнерском платье за баснословные деньги, если вы себе не можете это позволить.

Дизайнерское платье покупается тогда, когда это просто платье и ты платишь за то, что это платье от этого дизайнера, ты платишь за то, что пришёл в магазин, ты красиво сел, там нет очереди в примерочную. Тебе дали бокал шампанского, тебе красиво это платье упаковали. Очень большая часть стоимости этого платья — это обслуживание, это сервис. А надо жить по средствам. Выглядеть дорого, круто, здорово, можно, по большому счёту, с любыми средствами. Главное, чтобы вы были чистенькими, опрятненькими, чтобы вещи на вас хорошо сидели, чтобы они были добротными. Лучше купить одно средней цены пальто, чем купить восемь пальто в магазине ширпотреб-режима, и в итоге к этому пальто относиться, как к тряпке. Вот и всё.

Как одеваются русские женщины?

— Русские женщины очень любят наряжаться. И это классно, пусть наряжаются. Тут вопрос иногда уместности: где уместно выглядеть очень нарядно, а где нет. Где нужно постараться, а где нужно попридержать коней. Просто иногда это классно, когда ты можешь среди европейских женщин сразу выхватить взглядом русскую, но иногда это выглядит не очень корректно. Вы приехали в Париж, погулять. И русская женщина будет идти по Елисейским полям на 12-сантиметровых шпильках, ей неудобно, но она идёт. Ты приехала погулять — надень ты кроссовки, надень кеды, джинсы, ну какой-то яркий палантин, если хочешь быть яркой, в принципе этого достаточно.

Иногда русские не знают меру и делают что-то, что недопустимо в определённых реалиях. То же самое, когда студентки слишком наряжаются на экзамен. Экзамен — это не повод выгулять своё коктейльное платье, это повод показать свои определённые умственные способности. Поэтому наряжаться — это классно, но нужно знать меру. Проанализируйте, во сколько это мероприятие, кто там будет, что там будет происходить, будете вы стоять или будете вы сидеть, будут ли вас фотографировать, или вдруг вы пришли, как массовка, и когда вы всё это проанализируете, вы поймёте, как нужно одеться.

Как связаны мода и возраст человека?

Фото из архива fonar.tv

— Я вообще считаю, что у моды нет возраста. Очень многие вещи, которые я рассказываю, почему-то многими воспринимаются как молодёжная мода. Моей маме 60 лет, я с мамой хожу иногда по магазинам, она носит ровно то, что я пропагандирую. Объёмный жилет, что в нём молодёжного? Это абсолютно универсальная вещь, которая будет классно смотреться на девушке, женщине любого возраста, в зависимости от того, с чем она его наденет. Молодая девчонка наденет жилёт с короткими драными джинсовыми шортами и футболкой с глубоким вырезом, а моя мама наденет его, например, с футболкой из шёлка или с нейтральной блузой и с укороченными сёрными брючками. И этот жилет на ней смотрится классно. Мы говорим об одной и той же вещи.

Джинсы — универсально, тельняшка — это универсально. Жакет приталенный — это тоже база для молодых и для взрослых. Юбки-карандаши, маленькое чёрное платье тоже оттуда же. Что касается цвета, я не могу сказать, что всем срочно нужно носить яркое.

Есть люди, которые обожают черное и будут ходить только в чёрном и будут ярко выглядеть. И тут речь не о цвете, речь о том, как вы это все подаёте, что вы носите, как вы эти вещи друг с другом миксуете. Я бы взрослым порекомендовал отказаться от слишком напыщенных вещей: обилие принтов, всякие стразы, нашивки, маленькие детали, бантики, брошки. Вот это как раз взрослит. Мы живём в современном мире, и давайте одеваться современно. Никто не заставляет взрослую женщину надевать мини, речь идёт о современных элементах, приёмах. Сейчас в моде минимализм, простота, универсальность, база. Вот эти простые вещи в сочетании друг с другом и рождают образ.

С чего начать дизайнеру или стилисту?

— У меня нет секретов, как стать успешным дизайнером или стилистом. У меня есть один глобальный совет: если вы по какой-то причине решили, что вы творческая личность, которой есть что сказать этому миру, и вы хотите заниматься творческой профессией — дизайнеры, стилисты, визажисты — то вы должны задать себе один вопрос и на него очень честно ответить. Вы должны спросить у себя, готовы ли вы в этой жизни заниматься чем-то ещё? Вот просто при случае, вот если не получится быть дизайнером, вы готовы быть продавцом, вы готовы быть курьером или пойти работать в школу по профессии, которую вы получили. Вот если ответ хотя бы на 5-10 процентов будет «да»: «Да, если вдруг не получится, я пойду работать в школу». Вот сразу в школу идите. Если вы отвечаете: «Нет, конечно, я дышать без этого не могу, никаким официантом я быть не хочу». Если вы отвечаете «нет», «ни в коем случае» и «никогда», тогда, конечно, только вперёд и только вам в нашей стране искать рецепт своего успеха, никто не знает, в чём он заключается. Тем более сейчас в эру соцсетей, в эру быстрого интернета, когда всё так быстро меняется. Не важно, где это будет: здесь, в Белгороде, или вы хотите в Москву, Петербург, Париж или Милан.

Фото из архива fonar.tv

Конечно, вперёд, ищите возможности, пытайтесь, придумывайте. Опять-таки эра интернета, с одной стороны, это плохо, потому что всё очень быстро, очень много всего. А с другой стороны, это очень круто. Потому что, когда начинал я, не было возможности себя продвигать вообще никакой, у нас не было ничего. У нас было три модных журнала, за которыми мы бегали по ларькам, не было интернета, ничего не было. Сейчас ты можешь завести свой блог, страничку.

Мы сейчас живём в том мире, когда можно себя продвигать, можно добиваться результатов, можно добиваться успехов, и всё получится. И получится только тогда, когда вы понимаете, что это то, без чего вы не можете жить. Можете жить — вообще не лезьте.

Что почитать?

— Советую почитать книжку «Плоть и кровь» Майкла Каннингема. Это такая современная сага об одной семье.

Там повествуется об одной очень важной мысли: когда вы рожаете детей, вы не рожаете людей, которые должны выполнить ваши прихоти и которые должны соответствовать вашим ожиданиям. Вообще ничего от них ожидать не должны. Вы просто дали жизнь человеку.

Конечно, ваша задача его воспитать, вырастить, научить его важным вещам в жизни. Но ожидать от него, что он полетит в космос или что он обязательно будет учителем средних классов, который будет преподавать литературу, — вы не можете. Потому что ваш ребёнок — самостоятельная единица, как только он появился на свет. Он сам будет решать, кем он хочет быть. Вот эта книжка про это. Потрясающее чтиво, специфическое, современное, очень сложное, может быть, даже жестковатое.

Фото из архива fonar.tv

Самый жизненный совет от Александра Рогова

— Нужно жить по средствам, вы должны понимать, что вы себе можете позволить, что вы позволить себе не можете, очень грамотно свои средства расходовать , правильно их в себя инвестировать. Это важно. И не про какие-то тренды думать, а думать о себе, как о личности. Иногда тренд и некоторые личности абсолютно не сопоставимы, и не в трендах сила, брат.

