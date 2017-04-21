Игорь Манн и Александр Левитас научат белгородцев привлекать в бизнес новых клиентов

В Белгороде 27 и 28 апреля пройдут два семинара, на которых известные российские эксперты объяснят, как привлекать в бизнес новых клиентов и эффективно работать с ними.
В четверг, 27 апреля, свой семинар «100 способов привлечь новых клиентов» проведёт Александр Левитас, эксперт по партизанскому маркетингу. Бизнес-тренер и консультант, обладатель титула «Лучший бизнес-тренер России» расскажет всё о PR и рекламе, которая поможет привлечь новых клиентов.
В пятницу, 28 апреля, свой семинар «Как продавать — больше, быстрее, дороже и чаще» проведёт Игорь Манн. Дважды «Консультант года» по версии портала marketologi.ru расскажет о работе с клиентской базой: «как не потерять клиентов, как их вернуть и как на них зарабатывать ещё больше».
Оба семинара пройдут в конференц-зале конгресс отеля АМАКС (проспект Ватутина, 2 — прим. ред.). Начинаться они будут в 10 утра и заканчиваться в районе шести вечера. Билеты стоят от 8 до 12 тысяч рублей. Организаторы объявили акцию — три билета по цене двух. Для участия в семинарах надо зарегистрироваться на сайтах: на семинар Игоря Манна — тут, а на семинар Александра Левитаса — здесь.
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