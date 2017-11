Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в ноябре

«Ночь искусств» в Белгороде

4 ноября в Белгороде проведут акцию «Ночь искусств». Белгородцам предлагают выбрать полюбившиеся площадки и посетить мастер-классы, концерты, спектакли, выставки и другие мероприятия. Так, например, в выставочном зале «Родина» с 16:00 зрителей ждёт объединения фотографии, театра и музыки.

Иллюстрация belnovosti.ru

В фотогалерее Виталия Собровина с 14:00 пройдёт беспроигрышная лотерея, экскурсии и квест-викторины по выставкам.

Белгородская государственная филармония подготовила красочную программу с мастер-классами, дирижёрами, фильмами и ещё многими интересными событиями. Здесь начало с 21:00, для детей — с 20:00.

В Белгородском государственном драматическом театре имени Щепкина зрители смогут увидеть фотовыставку Николая Литвинова, посвящённую театру и литературно-музыкальную композицию к 90-летию Беллы Ахмадулиной в 22:00.

В Литературном музее гостей с 13:00 ожидают мастер-классы по сказкам для детей и поэтические чтения для взрослых. А вот в Белгородском художественном музее пройдёт мастер-класс по рисованию и кинопоказ, посвящённый столетию Октябрьской революции. Также этой теме посвящён вечер и в Музее народной культуры. Здесь зрителей ждут выставки и мастер-классы по «тайным посланиям» с 13:00.

В историко-краеведческом музее белгородцам предлагают принять участие в экологической бродилке «Искусство выживания». Начало в 15:00.

А в Белгородской областной научной библиотеке устроят видеопоказ спектакля Игоря Моисеева «Спешите делать добро». Участников ждёт приятный сюрприз — возможность получить читательский билет с логотипом «Ночи искусств». Праздничная программа начнётся с 16:00.

Белгородский музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» также принимает участие в акции. Гостям представят ролевую реконструкцию «Ожившая экспозиция», обзорные экскурсии по выставке отечественного оружия и героический мультфильм «Крепость».

Театралам

В преддверии своего дня рождения молодёжный независимый театр «Новая сцена-2» приглашает на мистический спектакль по пьесе Марины Дадыченко «Карась». На сцене будет происходить нечто необычное. Главная героиня окажется в круговороте событий, которые постоянно повторяются. Девушка купила карася и пытается его убить для того, чтобы съесть. В это время она звонит матери, которая находится в Индии, по скайпу и расспрашивает её. В пьесе переплетаются миры живых и мёртвых.

Дата и время: 4 и 5 ноября, 19:30;

Место: Белгородский государственный центр народного творчества, улица Широкая, 1;

Стоимость: бесплатно, но можно отблагодарить пожертвованием на развитие театра;

Бронирование билетов: здесь и здесь.

***

Театр «Спичка» готовит премьеру — одноактную пьесу Жана-Поля Сартра «За закрытыми дверями». Персонажи встречаются в аду. Их мучает то, что они в прошлом совершили какие-то предательства и ошибки. Благодаря тому, что рядом с ними оказываются другие люди, они познают себя и становятся буквально «зеркалами» друг друга.

Фото vk.com/teatrspichka

Дата и время: 25 и 26 ноября, 19:00;

Место: Свято-Троицкий бульвар, 11;

Стоимость: 200 рублей;

Бронирование билетов: в группе театра во «ВКонтакте».

***

Говорят, что влюблённые способны на сумасшествия. «Щепкинцы» рассказывают об этом в своём спектакле без антракта «С любовью не шутят». Влюблённый испанец строит хитрые планы, чтобы жениться на младшей сестре. Всё дело в том, что по испанским законам нельзя выходить замуж до тех пор, пока в брак не вступит старшая сестра. Удастся ли ему это? К чему приведёт это любовная драма?

Дата и время: 25 ноября;

Место: БГАДТ имени Щепкина, Соборная площадь, 1;

Стоимость: 500 рублей;

Бронирование билетов: + 7(4722) 32-06-44, 7(4722) 35-39-23.

Фото beltheatre.ru

***

Всенародно любимая комедия в исполнители известных актёров специально для белгородцев. «Любовь и голуби» — история о любви, измене и прощении в исполнении Раисы Рязановой, Олеси Железняк, Анатолия Журавлёва, Ольги Прокофьевой, Михаила Жигалова и других

Фото pp.userapi.com

Дата и время: 28 ноября, 19:00;

Место: ДК «Энергомаш», проспект Богдана Хмельницкого, 78-б;

Стоимость: от 1,25 до 2,9 тысячи рублей;

Бронирование: на сайте.

Меломанам

В Белгороде пройдёт концерт Олега Газманова «Вперёд, Россия!» Белгородцы услышат новые и уже ставшие хитами песни. Изюминкой концерта станет спортивно-акробатическое шоу.





Дата и время: 23 ноября, 19:00;

Место: ДК «Энергомаш», проспект Богдана Хмельницкого, 78-б;

Стоимость: от 1,3 до 3,5 тысячи рублей;

Бронирование: на сайте.

***

Уже полюбившийся эксперимент с сочетанием музыкальных жанров. Симфонический оркестр, на этот раз московский, исполнит рок-шоу RockestraLive.





В программе хиты Nirvana, Linkin Park, 30 Seconds to Mars, System of a Down, Muse, Red Hot Chili Peppers, Korn, Green Day, Placebo, Radiohead и многие другие. Нескончаемые эмоции и незабываемое шоу гарантированы!

Фото vk.com/rockestra





Дата и время: 9 ноября, 19:00;

Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17А;

Стоимость: от 730 до 1,87 тысячи рублей.

***

Строки Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Беллы Ахмадулиной зазвучат по-новому в обрамлении романсов и инструментальных миниатюр. Стихи будет читать Ирина Тихонова и Александра Воронина. Украсят вечер Тимур Халиуллин со своим неповторимым органом, Ирина Александрова (виолончель) и Наталья Онищенко (скрипка).

Дата и время: 14 ноября, 19:00;

Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а;

Стоимость: от 370 до 420 рублей;

Бронирование: на сайте.

Любителям балета

Классический русский балет из Москвы в двух действиях «Лебединое озеро» предоставит возможность белгородцам насладиться искусством. В состав входят представители лучших балетных школ России, самая перспективная молодёжь. Коллектив из 30 человек создаст настоящую сказку на сцене.

Дата и время: 10 ноября, 19:00;

Место: ДК «Энергомаш», проспект Богдана Хмельницкого, 78-б;

Стоимость: от 625 до 1,87 тысячи рублей;

Бронирование: на сайте.

Юмористам

«Хочу купить вашего мужа» — так называется комедийный спектакль Михаила Задорнова. В доме появляется девушка, которая говорит хозяйке, что имеет желание купить её мужа! Как отреагирует обманутая супруга? Какой мудрый выход из ситуации ей удастся найти?

Фото static1.squarespace.com

Дата: 10 ноября, 19:00;

Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17А;

Стоимость: от 1,04 до 2,1 тысячи рублей;

Бронирование: на сайте.

Предпринимателям

Предприниматель и бизнес-спикер Владимир Якуба расскажет, как увеличить продажи и не бояться новых клиентов. В программе тренинга — четыре скрипта для старта, шесть способов повернуть русло переговоров, способ структурного убеждения, обработка возражения «дорого» и многое другое. Тренинг будет интересен руководителям, бизнесменам, менеджерам и тем, кто задействован в сфере продаж.

Дата и время: 8 ноября, с 10:00;

Место: улица Преображенская 86, конференц-зал гостиничного комплекса «Аврора»;

Стоимость: от 5 до 9 тысяч рублей;

Бронирование: info@rimedo.ru или по телефону + 7 (910) 73-73-678.

